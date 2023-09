Ivry-sur-Seine, France — le 13 septembre 2023

Fnac Darty décide du retrait de l’offre d’émissions obligataires senior de 300 millions d’euros à échéance janvier 2029

Suite à son communiqué du 12 septembre 2023, Fnac Darty décide, ce jour, du retrait de l’offre d’émissions obligataires senior de 300 millions d’euros, à échéance janvier 2029, compte tenu de conditions de marché insuffisamment attractives.

Fnac Darty bénéficie d’une structure financière solide, sans échéance à court terme, et sans besoins immédiats de refinancements. En effet, en l’absence de l’émission, le Delayed-Draw Term Loan (DDTL), ligne de crédit bancaire non tirée de 300 millions d’euros, dédiée au refinancement des obligations senior arrivant à échéance en mai 2024, est maintenue dans sa totalité. Le DDTL dispose d’une maturité initiale en décembre 2025, avec une possibilité d’extension jusqu’en 2027, avec l’accord des prêteurs.

À propos de Fnac Darty

Présent dans 12 pays, Fnac Darty est un leader européen de la vente de produits de divertissement et de loisirs, d'électronique grand public et d'électroménager. Le Groupe, qui compte plus de 25 000 collaborateurs, dispose d'un réseau multiformat de 987 magasins à fin décembre 2022, et se positionne comme un acteur majeur du e-commerce en France (près de 24 millions de visiteurs uniques par mois en moyenne) avec ses trois sites marchands, fnac.com, darty.com et natureetdecouvertes.com. Acteur omnicanal de premier plan, Fnac Darty a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 8 milliards d'euros en 2022, dont 22% en ligne. Pour plus d'informations : www.fnacdarty.com

