Årsrapport 2022/23 - Fortsat solid indtjening men lavere vækst i et udfordret marked

MEDDELELSE NR. 243

13. september 2023





Årsrapport 2022/23 (1. juli 2022 - 30. juni 2023)





Fortsat solid indtjening men lavere vækst i et udfordret marked

ChemoMetecs omsætning steg i 2022/23 til DKK 442,3 mio., svarende til en vækst på 4%, og driftsresultatet (EBITDA) blev i 2022/23 på DKK 251,0 mio., svarende til en stigning på 13% i forhold til 2021/22. ChemoMetec fortsatte i 2022/23 udviklingen af den nye Xcyto-platform samt instrumenterne XcytoMatic 40 og XcytoMatic 30. Udover XcytoMatic-instrumenterne forventer vi desuden at introducere yderligere to produkter senest med udgangen af kalenderåret 2024, nemlig NC-203 og Xcyto 5.

”Regnskabsåret 2022/23 har generelt været et udfordrende år på grund af en mindre tilførsel af kapital til kunderne inden for vores vigtigste markedsområde, cellebaseret terapi, i kølvandet på de stigende renter og den generelt større usikkerhed. Vi har derfor haft stort fokus på at tilpasse ChemoMetec til de ændrede markedsvilkår, og det er også lykkedes at opnå en fortsat positiv udvikling i indtjeningen. Ved udgangen af regnskabsåret var der meget, der tydede på, at markedet for cellebaseret terapi var ved at stabilisere sig – men på et lavere niveau i forhold til de tidligere år.

Vi ser fortsat positivt på det langsigtede potentiale for den cellebaserede terapi – og dermed også på ChemoMetecs muligheder for igen at skabe vækst inden for området. Desuden er vi nu med den kommende lancering af de nye XcytoMatic-produkter på vej ind på yderligere et attraktivt område – nemlig bioprocessing. I det nye regnskabsår ser vi dog fortsat ind i en periode med usikkerhed, både på den makroøkonomiske og geopolitiske front, og 2023/24 kan derfor meget vel blive et år med vanskelige vækstbetingelser, inden der igen er basis for at opnå en højere vækst", siger administrerende direktør Rasmus Kofoed.





Økonomiske resultater

I regnskabsåret 2022/23 steg omsætningen med 4% til DKK 442,3 mio. målt i danske kroner og faldt med 1% målt i faste valutakurser.

Omsætningen af analyseinstrumenter faldt i 2022/23 til DKK 179,0 mio., svarende til et fald på 17% målt i danske kroner. Særligt omsætningen af instrumenter har været følsom over for udviklingen i investeringsklimaet inden for ChemoMetecs markedsområder.

Omsætningen af forbrugsvarer, som omfatter kassetter, slides, reagenser og testkits m.m., steg i 2022/23 til DKK 174,4 mio., svarende til en stigning på 18% målt i danske kroner og på 13% målt i faste valutakurser.

Omsætningen af serviceydelser, som omfatter servicepakker, installationer og diverse konsulentydelser, steg i 2022/23 til DKK 83,0 mio., svarende til en stigning på 39% målt i danske kroner og på 31% målt i faste valutakurser.

Driftsresultatet (EBITDA) blev i 2022/23 på DKK 251,0 mio., svarende til en stigning på 13% i forhold til 2021/22, og EBITDA-marginen blev på 57%, hvilket er en stigning på fem procentpoint i forhold til 2021/22.

Årets resultat steg med DKK 19,2 mio. i forhold til året før og blev på DKK 178,7 mio., svarende til en stigning på 12%.

Årets omsætning og driftsresultat (EBITDA) er i overensstemmelse med de senest udmeldte forventninger offentliggjort den 8. februar 2023.

Det indstilles til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte for regnskabsåret 2022/23 på DKK 6,0 pr. aktie, svarende til en udbyttebetaling på DKK 104,4 mio. Forslaget skal blandt andet ses i lyset af ChemoMetecs stærke finansielle position, ligesom der samtidig er taget højde for de kommende planlagte investeringer i nye faciliteter.





Forventninger

ChemoMetec forventer i 2023/24 en omsætning i niveauet DKK 400-435 mio. og et driftsresultat (EBITDA) i niveauet DKK 200-220 mio.





Telefonkonference

Der afholdes en telefonkonference torsdag den 14. september kl. 11.

Her vil CEO Rasmus Kofoed og CFO Niels Høy Nielsen præsentere årsrapporten for 2022/23, og herefter vil der være mulighed for at stille spørgsmål.

Konferencen holdes på engelsk.

Link til telefonkonference kan findes på: https://chemometec.com/investor-relations/chemometec-fy-2022-23-conference-call/





Yderligere oplysninger

Rasmus Kofoed, Adm. direktør (CEO)

Telefon: (+45) 26 72 68 19

Niels Høy Nielsen, CFO

Telefon (+45) 25 51 87 24





