Stonebranch est qualifiée de leader dans les rapports G2 sur l'automatisation des workloads d'automne 2023

ALPHARETTA, Géorgie, 14 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stonebranch, un fournisseur majeur de solutions d'automatisation et d'orchestration des services, a annoncé aujourd'hui avoir reçu plusieurs distinctions dans les rapports G2 d'automne 2023 concernant l'automatisation des workloads (WLA) et le transfert géré de fichiers (MFT), notamment :



Leader global, rapport Grid mondial pour la WLA

Leader global n° 1, rapport Grid régional Europe pour la WLA

Leader global n° 1, rapport Grid régional EMOA pour la WLA

High Performer, rapport Grid d'entreprise mondial pour la WLA

Easiest Doing Business With, Index mondial des relations de marché intermédiaire pour la MFT



« Nous sommes honorés que les louanges de nos clients aient permis à Stonebranch d'atteindre ce statut de leader à travers plusieurs rapports WLA et MFT », a déclaré Giuseppe Damiani, PDG de Stonebranch. « Nous sommes déterminés à aider nos clients à améliorer leurs opérations informatiques et à atteindre leurs objectifs commerciaux. Ces distinctions sont la confirmation de nos efforts, et nous sommes impatients de continuer à fournir des solutions innovantes qui répondent aux besoins de nos clients. »

C'est la troisième année qui voit Stonebranch être qualifiée de leader global dans le rapport G2 Grid mondial pour la WLA. Le rapport classe les produits de manière algorithmique en fonction des données provenant des évaluations de produits partagées par les utilisateurs de G2 et des données agrégées à partir de sources obtenues en ligne et sur les réseaux sociaux. Les produits du quadrant Leader ont reçu une note élevée par les utilisateurs de G2 et ont des scores de présence sur le marché substantiels.

Les rapports G2 offrent des indicateurs pour la comparaison de produits et l'analyse des tendances de marché à destination des acheteurs, vendeurs, médias, investisseurs et analystes. Les tout derniers rapports, notamment Momentum, Index et Grid à l'échelle mondiale et régionale, sont disponibles dès maintenant sur le site Internet de G2. G2 est la plus grande place de marché technologique au monde, depuis laquelle les entreprises peuvent découvrir, examiner et gérer la technologie dont elles ont besoin pour réaliser leur potentiel.

À propos de Stonebranch