Les organisations de défense des droits des femmes s’unissent pour lancer la coalition Hurra, qui ouvre la voie à une réforme du droit de la famille au Moyen-Orient et en Afrique du Nord

BEIRUT, Lebanon, 14 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (région MENA), les inégalités sont perpétuées par des lois sur la famille qui restreignent les droits juridiques des femmes et des filles dans des domaines tels que le mariage, le divorce, la garde des enfants et les droits financiers des épouses. Pour mettre fin à cette discrimination basée sur le genre, les principales organisations de défense des droits des femmes des pays de la région MENA se sont réunies à Doha pour le lancement public de la Coalition Hurra , qui vise à réformer le droit de la famille aux niveaux national et régional conformément aux normes internationales en matière de droits humains.



Des lois sur la famille discriminatoires

Malgré la diversité culturelle et historique des pays de la région MENA, leurs codes pénaux régissant les questions familiales sont proches. Ils englobent un ensemble complexe de lois et de pratiques civiles, religieuses et coutumières qui régissent de nombreux aspects de la vie et des relations domestiques. Souvent ancrées dans des interprétations religieuses traditionnelles et conservatrices, de nombreuses lois sur la famille applicables dans la région renforcent des rôles néfastes liés au genre et perpétuent les inégalités par une discrimination fondée sur le sexe.

Lorsque la loi fait des femmes et des filles des subordonnées, elle réduit leur pouvoir de décision et leurs possibilités professionnelles, financières et politiques, ce qui les rend plus vulnérables aux violations des droits fondamentaux, et notamment à la violence domestique, sexuelle et fondée sur le genre. Les conséquences préjudiciables de cette situation sont considérables et entravent le développement des pays en empêchant les femmes d’exprimer tout leur potentiel et de contribuer pleinement aux progrès de la société.

La Coalition Hurra

La Coalition Hurra donne à ses membres la possibilité d’élaborer et de mettre en œuvre des campagnes visant à réformer le droit de la famille dans des domaines tels que le mariage des enfants, la tutelle masculine, la répartition du patrimoine conjugal et la pension alimentaire, et la garde des enfants.

Les graines de la Coalition ont été semées en 2019, lorsque l’ONG internationale Equality Now a réuni au Liban diverses organisations de défense des droits des femmes désireuses d’unir leurs forces pour faire pression en faveur d’un changement dans leurs pays respectifs de la région MENA.

Depuis lors, la Coalition s’est transformée en un groupe dynamique qui encourage un mouvement des droits des femmes robuste, diversifié, inclusif et collaboratif. L’ONG Equality Now a été élue au secrétariat de la coalition. Elle soutient et renforce les capacités des membres dans divers domaines dont la stratégie de campagne, le plaidoyer juridique et médiatique, l’engagement auprès des responsables politiques et des décideurs, et le développement d’une participation active parmi les jeunes activistes issus de communautés marginalisées.

La coalition collabore avec la Global Campaign for Equality in Family Law (Campagne mondiale pour l’égalité dans le cadre du droit de la famille), qui réunit des organisations féministes du monde entier et qui exhorte les gouvernements à garantir l’égalité en droit, en politique et en pratique pour toutes les femmes et les filles et pour les autres groupes marginalisés. Cette campagne porte sur toutes les questions relatives à la famille sous toutes ses formes, indépendamment de la religion et de la culture.

Ériger la réforme du droit de la famille au rang de priorité absolue

La Dre Dima Dabbous, représentante de la région MENA pour Equality Now, explique : « Les femmes de la région MENA sont confrontées à de graves discriminations touchant de nombreux aspects de leur vie personnelle, notamment parce qu’elles sont limitées dans leur capacité à consentir au mariage et au divorce, à conserver la garde de leurs enfants après le divorce et à profiter équitablement du patrimoine familial dans le cadre du mariage et de l’héritage. »

« Non seulement les progrès accomplis pour réformer le droit de la famille ont été très lents, mais certains pays ont même fait marche arrière. Nous espérons sincèrement que la Coalition Hurra offrira à tous ses membres un espace sûr pour échanger leurs connaissances, leur expertise ainsi que le soutien et le sentiment de solidarité nécessaires pour relever les défis de la réforme du droit de la famille dans la région MENA. »

Laila Amili, directrice de Mains Libres , basée au Maroc, ajoute : « L’objectif principal du lancement de la Coalition Hurra correspond au désir profond d’associations de divers pays arabes d’améliorer la condition des femmes, de préserver leurs droits et de veiller à ce qu’il ne soit pas porté atteinte à leur dignité. Ces avancées ne seront possibles que grâce à des lois sur la famille qui protègent les droits fondamentaux des femmes, qui mettent l’accent sur ces droits, et qui traitent l’ensemble des membres de la famille de manière équitable. »

Ghenwa Shinder, directrice exécutive de LECORVAW , au Liban, précise : « Nous sommes une association d’organisations qui partagent une même lutte et une vaste expérience en matière de plaidoyer, de formation et de sensibilisation à la violence fondée sur le genre et aux droits des femmes et des filles. »

« La Coalition Hurra soutient ses organisations partenaires et les encourage à mener des campagnes afin de réformer le droit de la famille, et elle mutualise leurs efforts grâce à la mise en réseau et à la mise en œuvre d’activités et de programmes conjoints pour ses membres. Par exemple, elle renforce les capacités des institutions partenaires, leur solidarité et leur coopération ; elle leur donne l’occasion d’échanger leurs expériences et de relever des défis ; et enfin, elle met en place de vastes espaces sûrs et libres destinés à la synergie avec d’autres réseaux régionaux qui partagent les mêmes normes et objectifs et qui visent à garantir la justice pour les femmes et les filles. »

Samia Melki, directrice exécutive de Kadirat , en Tunisie, conclut : « En tant que membre fondatrice de la Coalition Hurra, je suis très optimiste quant à son avenir en raison de l’expérience des femmes qui y participent et des qualités qu’elles possèdent, telles que l’altruisme, le respect d’autrui et l’acceptation de la différence. Les questions auxquelles nous nous attaquons sont d’une grande importance pour améliorer la vie des femmes dans la région. »

