Richard Curtis veröffentlicht eine neue Version der berühmten Umkleidekabinen-Szene von Al Pacino als Hinweis auf die Halbzeit der Welt in Bezug auf nachhaltige Entwicklungsziele

Die Welt hat „Halbzeit“, wenn es darum geht, die 2030-Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen – aber nur 15 % sind auf dem besten Weg, sie zu erreichen

Richard Curtis veröffentlicht eine neue Version von Pacinos berühmter Umkleideraum-Rede, um diese Halbzeit hervorzuheben



LONDON, Sept. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Filmemacher und Verfechter der Ziele für nachhaltige Entwicklung Richard Curtis und seine Organisation Project Everyone veröffentlichen eine besondere Version der berühmten Umkleideraum-Rede, die Al Pacino in dem Film „An jedem verdammten Sonntag“ von Warner Bros. Pictures hielt.

Der neue Zusammenschnitt der Szene stellt sie in den Kontext der „Halbzeit“ der Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und enthält neue Zeilen, die Herr Pacino speziell für diese Version der Szene aufgenommen hat.

Der Film wird heute [14. September] vorgestellt, um die Tatsache hervorzuheben, dass sich die Welt bei den SDGs in der Halbzeit befindet.

Die SDGs sind eine Sammlung von 17 Zielen, auf die sich die Staats- und Regierungschefs der Welt im Jahr 2015 bei den Vereinten Nationen geeinigt haben und die darauf abzielen, bis 2030 die Armut zu beenden, den Planeten zu schützen und Wohlstand für alle zu sichern.

Allerdings sind nur 15 % der Ziele auf dem besten Weg, erreicht zu werden. Die dreifache Auswirkung von COVID-19, Konflikten und der Klimakrise machen jahrelange, hart erarbeitete Fortschritte zunichte.

Der Film wird veröffentlicht, während sich die Staats- und Regierungschefs auf die UN-Generalversammlung in New York vorbereiten. Um zu unterstreichen, dass die Welt bei den Zielen Halbzeit hat, hat der renommierte Künstler Es Devlin eine einzigartige Kunstinstallation im UNHQ entworfen und gebaut – den SDG-Pavillon – der am Montag, den 18. September, um 19 Uhr EST mit einer „Halbzeit-Show“ mit globalen Talenten und führenden Politikern eröffnet wird.

Richard Curtis dazu: „Die Halbzeitkampagne fordert alle auf, sich zusammenzuschließen, um die SDGs bis 2030 zu erreichen. Ich bin wirklich optimistisch, dass wir mit den richtigen Maßnahmen und dem richtigen politischen Willen in sieben Jahren auf eines der größten Comebacks in der zweiten Halbzeit aller Zeiten zurückblicken könnten. Es war sehr aufregend, mit Al Pacinos außergewöhnlicher Rede zu arbeiten, um die Leidenschaft und den Sinn für Dringlichkeit zu verdeutlichen, die notwendig sind, um die Dinge zu ändern.“

Video mit freundlicher Genehmigung von Warner Bros. Discovery, Inc.

AN JEDEM VERDAMMTEN SONNTAG und alle damit verbundenen Figuren und Elemente © ™ Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)

Medienkontakt: cbull@goodnesspr.co.uk

Ein Video zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2bcc4f3a-f733-4233-8321-2572934c8967

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dc4d4e06-625c-41e0-929a-d7be3d7d35ac