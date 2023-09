Richard Curtis merilis versi baru dari adegan 'ruang ganti' Al Pacino untuk menandai bahwa dunia berada di paruh kedua Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Dunia berada di 'Paruh Kedua' dalam hal pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 - tapi yang berada di jalur yang semestinya hanya 15%

Richard Curtis merilis versi baru pidato ruang ganti Pacino yang terkenal untuk menandai babak paruh kedua ini



LONDON, Sept. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pembuat film dan penggiat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Richard Curtis dan organisasnya, Project Everyone sedang merilis versi khusus pidato ruang ganti 'Inci demi inci' yang terkenal, dibawakan oleh Al Pacino dalam film Warner Bros. Pictures berjudul Any Given Sunday.

Potongan adegan tersebut menempatkannya ke dalam konteks mencapai 'Paruh Kedua' Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) dan melibatkan dialog baru yang direkam secara khusus untuk versi adegan ini oleh Tuan Pacino.

Film tersebut diluncurkan hari ini [14 September] untuk menandai fakta bahwa dunia sekarang berada di Paruh Kedua dalam hal SDG.

SDG merupakan kumpulan dari 17 tujuan yang disepakati oleh para pemimpin dunia di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 yang bertujuan untuk menghapus kelaparan, melindungi planet bumi, dan memastikan kemakmuran bagi semua orang di tahun 2030.

Tetapi, yang berada di jalur yang semestinya hanya 15% dengan adanya dampak tiga kali lipat dari COVID-19, konflik, dan krisis iklim yang mengubah kemajuan yang telah didapatkan selama bertahun-tahun.

Film ini dirilis saat para pemimpin dunia bersiap untuk berkumpul di Majelis Umum PBB di New York. Untuk menandai bahwa dunia berada di Paruh Kedua dalam hal Tujuan SDG, seniman terkenal, Es Devlin, telah mendesain dan membangun instalasi seni unik di Markas PBB - Paviliun SDG - yang akan dimulai dengan 'Pementasan Paruh Kedua' pada pukul 19.00 EST pada hari Senin, 18 September yang menampilkan para talenta global dan pemimpin dunia.

Richard Curtis mengatakan: "Kampanye Paruh Kedua mendorong semua orang untuk secara bersama-sama mencapai SDG pada tahun 2030. Saya benar-benar optimis bahwa dengan aksi dan tekad yang benar, dalam tujuh tahun, kita dapat melihat kembali salah satu kebangkitan babak kedua terhebat sepanjang masa. Bekerja bersama dalam pidatonya Al Pacino yang luar biasa merupakan hal yang menyenangkan untuk menggambarkan semangat dan pentingnya merubah keadaan menjadi lebih baik."

Video atas izin Warner Bros Discovery, Inc.

ANY GIVEN SUNDAY dan semua karakter dan elemen terkait © ™ Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)

Kontak media: cbull@goodnesspr.co.uk

Video yang menyertai pengumuman ini tersedia di http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2bcc4f3a-f733-4233-8321-2572934c8967

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dc4d4e06-625c-41e0-929a-d7be3d7d35ac