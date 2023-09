Richard Curtis mengeluarkan versi baharu adegan 'bilik persalinan' Al Pacino yang terkenal untuk menandakan bahawa dunia berada pada separuh masa pada Matlamat Pembangunan Lestari

Dunia berada di 'Separuh Masa' apabila bercakap tentang pencapaian Matlamat Pembangunan Mampan 2030 - tetapi hanya 15% berada di landasan yang betul untuk dicapai

Richard Curtis mengeluarkan versi baharu ucapan bilik persalinan terkenal Pacino untuk menandakan titik separuh masa ini



LONDON, Sept. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pembuat filem dan Peguambela Matlamat Pembangunan Mampan Richard Curtis dan organisasinya Project Everyone mengeluarkan versi khas ucapan bilik persalinan ‘Inch by Inch’ yang terkenal, yang disampaikan oleh Al Pacino dalam filem Warner Bros. Gambar filem Any Given Sunday.

Potongan baharu adegan itu meletakkannya dalam konteks mencapai 'separuh masa' untuk Matlamat Pembangunan Lestari (SDG) dan termasuk skrip baharu yang telah dirakam khas untuk versi adegan ini oleh Encik Pacino.

Filem ini sedang dilancarkan hari ini [14 September] untuk menyerlahkan fakta bahawa dunia kini berada di Separuh Masa apabila ia melibatkan SDG.

SDG ialah himpunan 17 matlamat dipersetujui oleh para pemimpin dunia di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 2015 yang bertujuan untuk menamatkan kemiskinan, melindungi planet ini dan memastikan kemakmuran untuk semua menjelang 2030.

Walau bagaimanapun, hanya 15% daripada Matlamat berada di landasan yang betul untuk dicapai, dengan kesan tiga kali ganda daripada COVID-19, konflik dan krisis iklim yang membalikkan kemajuan yang diperolehi dengan susah payah selama bertahun-tahun.

Filem ini sedang ditayangkan ketika para pemimpin bersiap untuk berkumpul di Perhimpunan Agung PBB di New York. Untuk menyerlahkan bahawa dunia berada pada Separuh Masa apabila ia berkaitan dengan Matlamat, artis terkenal Es Devlin telah mereka bentuk dan membina pemasangan seni yang unik di UNHQ – SDG Pavilion – yang bermula dengan 'Pertunjukan Separuh Masa' pada 7 malam EST hari Isnin 18 September menampilkan bakat global dan pemimpin dunia.

Richard Curtis berkata: “Kempen Separuh Masa meminta semua orang untuk bersama-sama mencapai SDG menjelang 2030. Saya benar-benar optimis bahawa dengan tindakan betul dan kemahuan politik, dalam masa tujuh tahun, kita boleh lihat kembali salah satu kemunculan semula separuh masa kedua yang terhebat sepanjang zaman. Ia sangat mengujakan untuk bekerjasama dengan ucapan Al Pacino yang luar biasa bagi menggambarkan semangat dan rasa mendesak yang diperlukan untuk mengubah keadaan."

