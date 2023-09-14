Richard Curtis 發佈 Al Pacino 著名「更衣室」場景的新版本，標誌著世界距離達成可持續發展目標的時間尚餘一半

世界距離實現 2030 年可持續發展目標的時間尚餘一半，卻只有 15% 目標有望實現

Richard Curtis 發佈了 Pacino 著名更衣室演講的新版本，以標誌距離達成目標的時間尚餘一半



倫敦, Sept. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 電影製作人兼可持續發展目標倡議者 Richard Curtis 及其組織Project Everyone 發佈著名「Inch by Inch」更衣室演講的特別版本，由演出 Warner Bros. Pictures 電影《再戰星期日》(Any Given Sunday) 的 Al Pacino 進行演講。

全新場景剪輯用上可持續發展目標 (SDG) 為背景，並加入由 Pacino 先生專為此版本場景錄製的新台詞。

該影片於今天 （9 月 14 日）放映，影片所強調的事實，就是目前世界距離達成可持續發展目標的時間尚餘一半。

可持續發展目標是由世界各國領導人於 2015 年在聯合國協定的 17 個不同目標，旨在於 2030 年消除貧困、保護地球並確保所有人可安享繁榮。

然而，由於遭受新冠疫情、地區衝突和氣候危機的三重打擊，多年來得來不易的進展化為烏有，現時只有 15% 的目標有望實現。

該影片在各國領導人準備齊集紐約聯合國大會之際放映。 為強調世界距離達成可持續發展目標的時間尚餘一半，著名藝術家 Es Devlin 在聯合國總部設計並建造了一個獨特的藝術裝置——SDG Pavilion；該裝置將於美國東部時間 9 月 18 日星期一晚上 7 時在全球人才和世界各國領導人聚首一堂的「Halftime Show」上亮相。

Richard Curtis 表示：「Halftime Campaign 要求所有人齊心協力，以在 2030 年前實現可持續發展目標。 我真誠地樂觀地認為，只要採取正確的行動和政治意願，我們在 7 年後便可以回顧歷史上最偉大的大逆轉。 Al Pacino 的精彩演講展現出扭轉局面所需的熱誠和迫切感，實在令人興奮。」

影片由 Warner Bros. Discovery, Inc. 提供

《再戰星期日》及所有相關角色和元素© ™ Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)

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