Heineken® Partner mit Jill Scott MBE und Gary Neville gehen Sexismus im Internet durch Tausch ihrer Social-Media-Profile an

AMSTERDAM, Sept. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jill Scott MBE, ehemalige englische Nationalspielerin, und Gary Neville, ehemaliger Nationaltrainer, beide heute als Fussballexperten tätig, haben im Rahmen eines sozialen Experiments von Heineken® mit dem Titel „The Social Swap“ (Der Social-Tausch) das Leben in dem anderen Spielfeld ausprobiert, um gegen geschlechtsspezifische Diskriminierung vorzugehen und um auf das Thema Meinungsäußerungen von Frauen über Fussball in den sozialen Medien aufmerksam zu machen.



Beim „The Social Swap“ tauschten Jill und Gary fünf Tage lang heimlich ihre Profile in sozialen Medien, um ihre ehrlichen Ansichten über Spiele auszutauschen – vom Einsatz des VAR bis hin zu Teamrivalitäten und Spielvorhersagen. Der einzige Haken? Jill hat von Garys Konto aus gepostet und Gary hat Jills Konto benutzt.

Das Experiment zeigte die hässliche Seite des wunderbaren Spiels, die es noch stets im Internet gibt. Jills Konto erhielt 5-mal mehr sexistische Antworten & Kommentare als Garys, wenn er ähnliche Ansichten und Kommentare online teilte. Beispielhafte Antworten auf die Beiträge der Experten während des Tauschs, die geschlechtsspezifische Vorurteile veranschaulichen:





Sehen Sie sich hier einen kurzen Film an, in dem die beiden über das Experiment diskutieren und einige der sexistischen Reaktionen von Nutzern sozialer Medien zeigen.

Jill Scott MBE sagt: „Die Einstellung hat sich definitiv geändert, aber es besteht kein Zweifel daran, dass weibliche Fans, Expertinnen und Spielerinnen aufgrund von Vorurteilen gegenüber dem Geschlecht immer noch viel mehr negative Kommentare im Internet erhalten als Männer. Man entwickelt ein dickes Fell – aber das sollten wir nicht müssen. Einige Leute sind durch dieses Experiment wahrscheinlich ein wenig verärgert, aber hoffentlich hat es alle an die Notwendigkeit erinnert, geschlechtsspezifische Vorurteile endgültig aus dem Spiel zu verbannen. Jeder kann ein Fan des Sports sein, unabhängig vom Geschlecht, und es ist an der Zeit, sich daran zu erinnern.“

Gary Neville sagt: „Die erhitzten Debatten und Rivalitäten machen den Fußball so spannend. Aber wenn Negativität mit dem Geschlecht verknüpft wird, geht das zu weit, vor allem hinter einem Bildschirm. Indem ich mich in Jills Lage versetze und die Reaktion sehe, habe ich aus erster Hand die hässlichere Seite dieses Sports gesehen, den ich liebe, und ich möchte klarstellen, dass Fußball für alle ist. Auf dem Spielfeld und online sollten wir uns gegenseitig mit Respekt behandeln, unabhängig von Geschlecht, Rasse, Sexualität oder der Farbe des Trikots, das wir tragen.“

Heineken® nutzt den „The Social Swap“ nicht nur, um auf das Problem der geschlechtsspezifischen Voreingenommenheit im Fußballgesprächen online hinzuweisen, sondern startet auch die neue Fußballsaison durch den Einsatz der Macht der künstlichen Intelligenz, um Fans dabei zu helfen, sexistische Toxizität im Internet aufzuspüren und sicherzustellen, dass alle Fans ihre Meinung frei und ohne Angst vor Missbrauch kundtun können.

Dank der neuen Partnerschaft von Heineken® mit Arwen wird tausenden Fußballfans kostenloser Zugriff auf sein KI-gestütztes Online-Moderationstool gewährt.1 Mit dem Arwen-Tool können Nutzer Negatives aus ihren Social-Media-Feeds filtern, indem sie unerwünschte oder beleidigende Kommentare und Spam ausblenden. Um kostenlosen Zugriff zu erhalten1, klicken Sie HIER https://fresherfootball.heineken.com/socialswap

Nabil Nasser, Global Head of Heineken® Brand, sagt: „Heineken® möchte der integrativste Sponsor im Fußball sein und „The Social Swap“ zeigt nicht nur das unfaire Ungleichgewicht in der Fußballfankultur, sondern auch, wie wichtig es ist, dass wir der gesamten geschlechtsspezifischen Voreingenommenheit und Hass im Netz die rote Karte zeigen! Wir gehen das Problem nicht nur direkt an, indem wir schädliche Praktiken anprangern, sondern wir freuen uns, dass wir in Zusammenarbeit mit Arwen neue KI-Technologien einsetzen können, um den Fans dabei zu helfen, in der neuen Saison Negativität loszuwerden und Gespräche über Fußball nur über Fußball zu führen.“

„The Social Swap“ ist Teil einer Reihe von Kampagnen im Rahmen der UEFA-Sponsoringplattform „Cheers To All Fans“ von Heineken®, die darauf abzielt, allen Fans die gleichen Bedingungen zu bieten, indem sie die Probleme angeht, die sie daran hindern, ein angenehmes, integratives Erlebnis zu haben.

1 5,000 fans will get Free access to the service on a three-month trial. Fans interested in trialling a toxic-free social media world can sign up on a first come, first serve basis

