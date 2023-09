Heineken® se asocia con Jill Scott, MBE, y Gary Neville para abordar el sexismo en línea intercambiando cuentas de redes sociales

ÁMSTERDAM, Sept. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Los exjugadores internacionales de Inglaterra y devenidos en expertos Jill Scott, MBE, y Gary Neville probaron la vida desde una banca diferente como parte de un experimento social de Heineken® llamado “The Social Swap” (El intercambio de redes sociales), destinado a abordar el sesgo de género cuando se trata de mujeres que comparten sus opiniones sobre el fútbol en las redes sociales.



Mediante “The Social Swap”, Jill y Gary intercambiaron cuentas de redes sociales en secreto durante cinco días a fin de compartir sus puntos de vista genuinos acerca de partidos, desde el uso del VAR hasta rivalidades de equipo y predicciones de partidos. ¿La única trampa? Jill publicaba desde la cuenta de Gary y Gary usaba la cuenta de Jill.

El experimento sirvió como recordatorio del lado más oscuro del juego bonito que aún existe en línea: la cuenta de Jill recibió 5 veces más respuestas sexistas en comparación con la de Gary al compartir puntos de vista y comentarios similares en línea. Ejemplos de respuestas a las publicaciones de los exfutbolistas durante el intercambio que ilustran el sesgo de género:

Vea un video corto de ambos analizando el experimento, incluidas algunas de las reacciones sexistas de los usuarios de las redes sociales, aquí.

Jill Scott, MBE, afirma: “Las actitudes definitivamente han cambiado, pero no hay duda de que las fanáticas, las expertas y las jugadoras todavía reciben mucha más negatividad en línea que los hombres debido al sesgo de género. Al final desarrollas insensibilidad a las críticas, pero no deberíamos necesitarla. Es probable que algunas personas se hayan sentido avergonzadas debido a este experimento, pero esperamos que les haya recordado a todos la necesidad de eliminar el sesgo de género del deporte para siempre. Cualquiera puede ser fanático del deporte, independientemente del género, y es hora de recordar esto”.

Gary Neville afirma: “Los acalorados debates y rivalidades son lo que hacen que el fútbol sea tan emocionante. Pero cuando la negatividad está vinculada al género, va demasiado lejos, especialmente si quien la envía se esconde detrás de una pantalla. Al ponerme en el lugar de Jill y ver las reacciones, he sido testigo directo del lado más oscuro de este deporte que amo, y quiero dejar claro que el fútbol es para todos. En el campo de juego y en línea, debemos tratarnos mutuamente con respeto, independientemente de nuestro género, raza, sexualidad o del color de camiseta que usemos”.

Además de usar “The Social Swap” para destacar el problema del sesgo de género en conversaciones en línea sobre fútbol, Heineken® está dando inicio a nueva temporada de fútbol desplegando el poder de la IA a fin de ayudar a los fanáticos a denunciar la toxicidad sexista en línea y garantizar que todos puedan compartir libremente sus opiniones sin temor al abuso.

Gracias a la nueva asociación de Heineken® con Arwen, miles de aficionados al fútbol tendrán acceso gratuito a su herramienta de moderación en línea basada en IA1. La herramienta Arwen permite a los usuarios filtrar la negatividad en sus redes sociales, ocultando cualquier comentario no deseado u ofensivo y el spam. Para obtener acceso gratuito1, haga clic AQUÍ https://fresherfootball.heineken.com/socialswap

Nabil Nasser, director global de la marca Heineken®, afirma: “Heineken® desea ser el patrocinador más inclusivo del fútbol y “The Social Swap” muestra no solo el desequilibrio injusto en la cultura de los fanáticos del fútbol, sino también lo importante que es que todos le saquemos la tarjeta roja al sesgo de género y a la toxicidad en línea. Además de abordar frontalmente el problema, al asociarnos con Arwen, nos entusiasma poder aprovechar la nueva tecnología de IA para ayudar a los fanáticos a eliminar la negatividad y a que en esta nueva temporada las conversaciones sobre fútbol se centren solo en el fútbol”.

“The Social Swap” es parte de una serie de campañas de la plataforma de patrocinio de la UEFA “Cheers To All Fans” de Heineken®, que tiene como objetivo nivelar el campo de juego para todos los fanáticos abordando los problemas que les impiden tener una experiencia agradable e inclusiva.

Información editorial:

Encuentre más información sobre el compromiso de Heineken de hacer que el fútbol sea más inclusivo aquí [https://fresherfootball.heineken.com/]

Encuentre las imágenes en alta resolución descargables de la campaña y el video de la campaña aquí.

Puede encontrar un enlace al micrositio de la campaña con video y la herramienta de moderación de redes aquí. Para obtener más información, comuníquese con: HNKNFootball@edelman.com



