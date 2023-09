SAMPO OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 14.9.2023 klo 14.00

Mandatumin sijoittajatilaisuus 2023: strategiassa keskitytään kasvuun ja vakaaseen pääoman jakamiseen

Mandatum järjestää sijoittajatilaisuuden tänään 14.9.2023 Helsingissä. Ohjelmassa esitellään yhtiön strategiaa, vahvuuksia ja taloudellisia tavoitteita.

Mandatum-konserni on tarkoitus eriyttää Sampo-konsernista osittaisjakautumisella. Jakautumisen hyväksyi Sammon varsinainen yhtiökokous 17.5.2023. Kaupankäynti Mandatumin osakkeilla Helsingin pörssissä alkaa arviolta 2.10.2023.

- Jakautumisen myötä syntyy itsenäinen Mandatum, jolla on hyvät edellytykset rakentaa asemaansa johtavana suomalaisena finanssipalveluiden tarjoajana. Meillä on kunnianhimoisia suunnitelmia hyödyntää sijoitusosaamistamme kasvaaksemme pääomakevyissä tuotteissa, kun taas pääomavaltainen laskuperustekorkoinen kanta tuottaa vakaata kassavirtaa. Olen innossani mahdollisuudesta viedä tarinamme sijoittajille, sanoo Mandatumin hallituksen puheenjohtaja Patrick Lapveteläinen.

Mandatum on yksi johtavista finanssipalvelujen tarjoajista Suomessa*, ja yhtiöllä on pitkä historia sekä vahva asema henkivakuutus- ja varainhoitomarkkinoilla. Mandatum tarjoaa kattavan valikoiman toisiaan täydentäviä tuotteita ja palveluja laajalle joukolle yritys-, instituutio- ja varainhoito- sekä henkilöasiakkaita.

Taloudelliset tavoitteet

Keskipitkällä aikavälillä Mandatum tavoittelee vuotuisia nettomerkintöjä, jotka ovat 5 prosenttia hallinnoitavista asiakasvaroista.

Mandatum tavoittelee keskipitkällä aikavälillä 170–200 %:n vakavaraisuussuhdetta.

Mandatum pyrkii jakamaan osakkeenomistajilleen vuosien 2024–2026 aikana kumulatiivisesti 500 miljoonaa euroa osinkoja, mahdollisten ylimääräisten varojenjaon tuodessa lisäpotentiaalia.

Mandatumin sijoittajatilaisuus alkaa tänään klo 15 Suomen aikaa ja englanninkielinen suora lähetys on katsottavissa osoitteessa www.sampo.com/jakautuminen .

Lisätiedot:

Sampo Oyj

Sami Taipalus

johtaja, sijoittajasuhteet

puh. 010 516 0030

Median yhteydenotot:

Mandatum

Niina Riihelä

Markkinointi- ja viestintäjohtaja

niina.riihela@mandatum.fi, 040 728 1548

* Perustuu henkivakuutuksen ja eläkesäästämisen markkinaosuuksiin Suomessa 2022. Prospera-tutkimus, SFR Research -tutkimus. Lähde: Finanssivalvonta: Henkivakuutusyhtiöiden maksutulo ja maksetut korvaukset (nettijulkaisu). Perustuu kokonaismaksutuloon ja maksettuihin korvauksiin 2022. Saantimenetelmä: https://www.finanssivalvonta.fi/tilastot/vakuutus/henkivakuutus, Scandinavian Financial Research Ltd (SFR Research). 23rd Annual Institutional Investment Services Finland 2022, Prospera. External Asset Management (2022 Finland) -tutkimus, Prospera Private Banking, Finance Suomi -tutkimus.

