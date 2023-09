À la rentrée du Parlement, les gens souffrent des prix élevés et du ralentissement de l’économie

OTTAWA, 14 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les budgets familiaux serrés, le ralentissement de l’économie et le besoin de préparer le Canada à la transition mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone doivent être les principaux points à l’ordre du jour des députés à la rentrée parlementaire la semaine prochaine, selon Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada.

« Les syndicats du Canada s’attendent à ce que les députés de tous les partis s’unissent pour prendre rapidement des mesures visant à aider les personnes qui ont du mal à faire face à la hausse des prix et à l’affaiblissement de l’économie avec leurs budgets sous contrainte », affirme madame Bruske. « Le parlement doit agir urgemment pour relever le défi double de lutter contre les changements climatiques et de créer des emplois durables ».

Madame Bruske dit que les syndicats du Canada s’attendent à ce que les députés donnent la priorité au renforcement du projet de loi C-50 sur les emplois durables et à son adoption avant la relâche d’hiver.

« La loi sur la réduction de l’inflation adoptée par les États-Unis a mis le monde au défi d’agir, et bien des pays y répondent. La Loi sur les emplois durables est un plan de collaboration entre les gouvernements, les entreprises et les syndicats du Canada pour voir à ce que nos travailleurs et travailleuses ne soient pas laissés pour compte au cours de la transition mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone », met en garde madame Bruske. « Les changements climatiques sont bien réels et ils empirent. Les députés doivent avoir pour principale tâche cet automne de prendre des mesures judicieuses créant les bons emplois durables syndiqués qui sont la pierre angulaire des communautés prospères. »

Madame Bruske dit que le parlement doit en outre agir pour faciliter un peu la vie aux personnes qui ont le plus de difficulté en intervenant de façon urgente pour créer plus d’habitations abordables, s’assurer que l’AE puisse aider les gens quand ils en ont besoin et adopter une loi afin que le Canada puisse mettre en œuvre un régime public universel d’assurance-médicaments.

« La construction de logements abordables et la mise en œuvre d’une assurance-médicaments à prestation et à financement publics sont des moyens concrets de nous assurer qu’aucune personne n’ait à faire le choix impossible entre payer le loyer et l’épicerie et acheter les médicaments dont ses enfants ont besoin. Les députés doivent livrer la marchandise en matière d’assurance-médicaments cet automne », déclare madame Bruske. « 3 personnes en chômage sur 5 ne sont pas admissibles aux prestations d’AE. Puisque le chômage augmente et le nombre de personnes perdant leur emploi aussi, il est d’une importance cruciale de réformer enfin l’AE pour que les gens puissent en profiter quand ils en ont besoin. »

Madame Bruske ajoute qu’il est aussi crucial que le gouvernement dépose et que les députés adoptent un projet de loi anti-briseurs de grève cet automne.

« Les entreprises réalisent des profits record depuis des années alors que les salaires des travailleurs et travailleuses accusent un grand retard par rapport à l’inflation. Les travailleurs et travailleuses exigent à juste titre des lieux de travail plus équilibrés », affirme madame Bruske. « Si nous arrivons à interdire une fois pour toutes le recours aux briseurs de grève, nous pourrons réaliser de vrais progrès en vue d’une réduction de l’agitation ouvrière, de la prévention des arrêts de travail et de l’instauration d’une économie mieux équilibrée. »

Veuillez communiquer avec :

Relations avec les médias du CTC

media@clcctc.ca

613-526-7426