Naked Wines lanza fondo de oportunidades para Latinos en el mundo del vino

NAPA, CALIF, Sept. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Naked Wines, la bodega 100% directa al consumidor más grande de Estados Unidos, anunció hoy el Montoya Opportunity Fund para ayudar a empoderar a la próxima generación de talentos vitivinícolas latinos. Impulsado por el enólogo Macario Montoya, el programa de subvenciones es un compromiso para promover la diversidad y la inclusión en una industria donde los profesionales latinos están muy subrepresentados. En California, los latinos representan solo el 1% de los productores de vino en el estado y este fondo es un esfuerzo para aumentar este número. El programa, que está siendo supervisado por Naked Wines con Montoya como asesor principal, está abierto para solicitudes desde 15 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2023.

El Montoya Opportunity Fund otorgará un total de $80,000 en hasta 14 subvenciones que van desde $2,500 a $20,000 para apoyar a los profesionales latinos del vino que buscan oportunidades de carrera, marca y avance en la industria del vino. Los concesionarios pueden solicitar fondos para apoyar actividades que incluyen, entre otras, educación continua sobre el vino, equipos de viñedo y vinificación, costos de uva y producción, desarrollo de marca y costos legales y de permisos. El capital inicial para el Montoya Opportunity Fund fue financiado por los clientes de Naked Wines que compraron paquetes selectos de vino en “Giving Tuesday”, un movimiento de generosidad global que desata el poder de las personas y las organizaciones para transformar sus comunidades y el mundo.

"Fundamos Naked Wines para conectar a los mejores enólogos independientes directamente con los bebedores de vino y romper las barreras que a menudo impiden que muchos estadounidenses descubran nuevos y emocionantes talentos vitivinícolas. Vemos la falta de diversidad en la industria como un problema real que está negando a los consumidores el acceso a un talento increíble que merece una plataforma", dijo Nick Devlin, director ejecutivo de Naked Wines. "Macario Montoya es un enólogo de gran prestigio y uno que Naked Wines ha apoyado con orgullo durante más de una década. Nos sentimos honrados de asociarnos con él y nuestros clientes para ayudar a fomentar la próxima generación de enólogos latinos y brindar apoyo crítico en el avance de las carreras del talento latino en toda la industria".

Montoya es un enólogo mexicano-estadounidense independiente con sus propias marcas de vino del Valle de Napa, las cuales han sido pilares de Naked Wines, una compañía de vinos financiada por crowdfunding, desde 2012. Bajo el modelo de Naked Wines, los consumidores pagan en una Cuenta de Ahorros de Vino y Naked Wines utiliza esos fondos para invertir en vinos y enólogos de todo el mundo. Como resultado de estos inversionistas "ángeles", Montoya lanzó dos marcas exclusivas, Sin Fronteras y Macario Montoya, que cuentan con variedades tradicionales californianas y españolas. Como agradecimiento por su inversión, los enólogos comparten sus vinos con Angels sin costos adicionales ni márgenes de beneficio, lo que resulta en vinos que tienen hasta un 60% de descuento sobre el precio de mercado.

El programa de subvenciones es importante para Montoya, quien se abrió camino para convertirse en un enólogo estrella de Napa y cree en apoyar a su comunidad.

"Aunque increíblemente instrumental en la producción de vino, es poco común que los enólogos latinos ocupen puestos de alto rango, como enólogos principales y propietarios de bodegas", dijo Montoya. "Estos expertos conocedores son una parte integral de la industria y deberían estar en estas posiciones elevadas. Estoy emocionado de asociarme con Naked Wines en el Montoya Opportunity Fund. Ambos queremos ver a los enólogos latinos tener éxito y este apoyo dedicado puede abrir muchas puertas para la comunidad vitivinícola latina".

El talento latino del vino puede postularse a través de us.nakedwines.com/montoya-fund desde 15 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2023. El comité de selección incluye a Macario Montoya y varios miembros del equipo de Naked Wines, entre ellos Lucy Devlin, vicepresidenta de vinos y Hady Kahale, directora de compra de vinos. Se alienta a los solicitantes a mostrar su dedicación y visión únicas para el futuro de la industria del vino. Se aceptarán solicitudes en español e inglés; Las presentaciones de video también son bienvenidas. Se requiere un currículum vitae para todas las solicitudes.

Naked Wines

Impulsado por la creencia de que un gran vino debe ser un placer cotidiano y no un privilegio, Naked brinda a los mejores enólogos del mundo la libertad creativa y financiera para hacer vinos que inspiren, con el apoyo de una comunidad de bebedores de vino apasionados.

Naked Wines financia colaboraciones exclusivas con enólogos independientes de todo el mundo como Daryl Groom (ex: Penfolds Grange) Daniel Baron (ex: Dominus, Silver Oak) Jesse Katz (Aperture, Devil's Proof Vineyards), Megan & Ryan Glaab (ex: PAX, Sine Qua Non) y Jean Philippe Moulin (ex: Rothschild).

Se crea un círculo virtuoso donde todos están mejor; los clientes obtienen mejores vinos por su dinero; y los enólogos pueden enfocarse

