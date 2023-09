Les Services canadiens de l’ouïe accordent un nombre record de bourses aux étudiants Sourds et malentendants pour l’année universitaire 2023-2024

LSQ



TORONTO, 14 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Services canadiens de l’ouïe (SCO) se réjouissent d’annoncer l’octroi d’un nombre sans précédent de bourses d’études postsecondaires, soit 26, à des étudiants canadiens Sourds et malentendants pour l’année universitaire 2023-2024.

Ces bourses, qui améliorent la qualité de vie des lauréats, sont accordées dans le cadre du Programme national de bourses d’études des SCO, le plus important programme de bourses d’études au Canada qui soutient exclusivement les étudiants Sourds et malentendants. Ces bourses d’études permettent à ces étudiants de poursuivre leurs objectifs universitaires ou collégiaux en les aidant à éliminer les obstacles financiers à la participation et à prendre en charge les coûts supplémentaires liés à l’accommodement, aux frais de scolarité, à l’hébergement et aux ressources éducatives dans le contexte de l’enseignement supérieur.

« Depuis le lancement du Programme national de bourses d’études par les Services canadiens de l’ouïe en 2017, nous avons offert un nombre incroyable de 133 bourses d’études à 60 étudiants à travers notre pays!! C’est un grand privilège que nous avons de pouvoir contribuer autant à l’amélioration de la vie de tant d’étudiants Sourds et malentendants méritants », déclare Julia N. Dumanian, présidente et directrice générale des Services canadiens de l’ouïe. « Merci à nos entreprises commanditaires, à nos donateurs, à nos golfeurs et à l’hôte de la Journée de golf pour leur soutien financier généreux et leur implication dans le but d’aider de plus en plus d’étudiants chaque année. Nous sommes très reconnaissants et honorés de les compter parmi nous dans notre démarche visant à améliorer la qualité de vie de ces étudiants ».

Cette année marque également l’inauguration de la bourse en l’honneur de l’honorable David C. Onley. Portant le nom de David C. Onley, pionnier dans la défense des intérêts en matière d’accessibilité et d’inclusion et ancien membre du conseil d’administration des Services canadiens de l’ouïe de 2017 à 2023, année de son décès, cette bourse vise à honorer son héritage en renforçant l’autonomisation et en favorisant l’inspiration des prochains leaders au sein de la communauté sourde et malentendante.

Les Services canadiens de l’ouïe se réjouissent de présenter Rylind Davis, étudiant à l’Université Laurentienne, comme étant le premier récipiendaire de la Bourse d’études de l’honorable David C. Onley. Les réalisations exceptionnelles de Rylind et son engagement envers l’excellence scolaire, l’implication communautaire et le dépassement de soi ont fait de lui un candidat idéal pour cette prestigieuse distinction.

« Le comité national des bourses d’études est très heureux d’accorder des bourses d’études nationales des SCO à un autre groupe d’étudiants incroyablement talentueux », déclare la présidente du comité, Chantal Graveline. « Ces bourses offrent aux étudiants la possibilité de se bâtir une carrière fructueuse, tout en permettant à tous les Canadiens de bénéficier de leur participation à la société. Nous souhaitons à chacun d’entre eux une année scolaire réussie et un avenir prometteur ».

Félicitations aux récipiendaires des bourses d’études nationales 2023-2024 :

Cliquez ici pour visionner toutes les vidéos de nos boursiers de 2023-2024.

SOUTIENS DU PROGRAMME NATIONAL DE BOURSES D’ÉTUDES

Les Services canadiens de l’ouïe sont reconnaissants du soutien de l’hôte de la Journée de golf, Lebovic Enterprises Limited, ainsi que de celui des entreprises commanditaires, des participants à la Journée de golf et des donateurs.

Hôte de l’événement : Lebovic Enterprises Limited

Principaux donateurs : MLSE, Level5 Strategy

Commanditaire Titane : Enginess

Commanditaire Platine : Groupe Coco

Commanditaires Or : JRP Employee Benefit Solutions, Leith Wheeler Investment Counsel ltée, Mathews Dinsdale & Clark LLP

Commanditaire Argent : POI Business Interiors

Commanditaire du plus long coup de départ : Baycor Construction Ltd.

Commanditaire du coup le plus proche du drapeau : Timothy Andradé, M. Elizabeth Keenan

Commanditaire Bronze : Baycor Construction Ltd., Hall Telecommunications en partenariat avec Panasonic et Williams Sound, NexTalk, Oticon

Commanditaires Laiton : DiaTec Canada, Vianet

Commanditaires Cuivre : 3D Network Technology, Acro Media, Advanced Textile Technologies, Altis Recruitment, Canlight Management inc, FrontRow, John Sutton Communications, Mamba Group, Marketing Talent Incorporated, Meltwater, Munjal White, Wow Digital

Donateurs : Canadian Federation for Physically Disabled Persons, Level5 Strategy, Maple Leafs Sports & Entertainment, NGM & Associates, Banque Scotia, Toyota Motor Manufacturing Canada, Mowr Landscapes, Timothy Andradé, Donna Bain, Ph. D., Craig MacIsaac, Francine McMullen, Vikram Dhawan.

Commanditaire des médias d’information : National Post

Fournisseur de services d’impression et de signalisation : Imaged Advertising Creations

À PROPOS DU PROGRAMME NATIONAL DE BOURSES D’ÉTUDES

Le Programme national de bourses d’études des SCO est conçu uniquement pour les étudiants Sourds et malentendants de toutes capacités. Ces bourses d’études permettent à ces étudiants de poursuivre leurs objectifs universitaires ou collégiaux en les aidant à éliminer les obstacles financiers à la participation et à prendre en charge les coûts supplémentaires liés à l’accommodement, aux frais de scolarité, à l’hébergement et aux ressources éducatives dans le contexte de l’enseignement supérieur.

Les bourses d’études sont offertes aux étudiants de premier, deuxième et troisième cycles, y compris les étudiants adultes, qui fréquentent des établissements postsecondaires reconnus au Canada ou à l’étranger.

Les bourses sont offertes aux résidents canadiens âgés d’au moins 17 ans qui sont Sourds, Sourds-aveugles, ou malentendants. Les bourses de 3 000 $ pour les étudiants à temps plein et celles de 1 000 $ pour les étudiants à temps partiel peuvent servir à couvrir les frais de scolarité, de logement et de ressources éducatives. Les étudiants bénéficiaires demeurent admissibles au même niveau de financement pour une période maximale de quatre ans.

Chaque année, un comité composé de chefs d’entreprises et d’universitaires Sourds, malentendants et entendants examine les candidatures provenant de tout le Canada. Le comité choisit les personnes qui recevront une bourse sur la base de plusieurs critères, dont une dissertation rédigée par l’étudiant portant sur l’apport vital qu’aura la bourse à l’égard de son avenir, des documents financiers et des mesures d’accommodement académique nécessaires.

Contribuez à supprimer les obstacles à l’enseignement supérieur et à construire un avenir meilleur.

FAIRE UN DON AU PROGRAMME NATIONAL DE BOURSES D’ÉTUDES

À PROPOS DES SCO

Les Services canadiens de l’ouïe (SCO) sont le plus important fournisseur de programmes professionnels, de services et de produits qui permettent aux Canadiens Sourds et malentendants de surpasser les obstacles à la participation sociale. Il s’agit de la plus grande organisation de ce type en Amérique du Nord et qui possède la prestigieuse désignation « agréée avec mention d’honneur » accordée par Agrément Canada. Forts de leurs 83 ans d’histoire marquée par une transformation remarquable et ambitieuse, les SCO ont évolué en une organisation moderne, progressiste et professionnelle, solidement positionnée pour prendre de l’expansion, et mettre en œuvre avec succès des stratégies de croissance à l’échelle nationale et internationale. Établis à plusieurs endroits et employant des centaines de personnes, les SCO offrent une gamme complète de services cliniques et sociaux essentiels et de pointe. Il s’agit également du fournisseur de produits et de services numériques de santé auditive le plus robuste et le plus étendu du Canada. Le commerce électronique, les services d’audiologie, d’interprétation ASL, de sous-titrage, d’emploi et de counseling sont tous des piliers essentiels de l’offre pancanadienne et internationale qui fait la renommée des SCO.

Contact pour les médias :

Lisa Flowers, Marketing et communications

lflowers@chs.ca ou (647) 327-1344