Diretor de Vendas da AI-Media Animado em Mostrar a Inovação de Legendagem na Próxima IBC Broadcast Tradeshow

BROOKLYN, N.Y., Sept. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AI-Media , líder em soluções de legendagem, legendagem oculta, transcrição e tradução ao vivo com base em tecnologia, tem o prazer de anunciar sua presença na IBC Broadcast Tradeshow a ser realizada entre 15 e 18 de setembro em Amsterdã, Países Baixos. O evento promete ser um encontro de especialistas, líderes de pensamento e empresas inovadoras do setor de tecnologia de transmissão e mídia.



Como líder global em legendagem e legendagem oculta para a indústria de transmissão, a AI-Media tem orgulho de fazer parte deste evento influente. Nosso Diretor de Vendas, James Ward, liderará nossa delegação e representará o nosso compromisso com a excelência no fornecimento de soluções de ponta para nossos clientes e parceiros.

O Diretor de Vendas da AI-Media, James Ward, disse:

É um grande prazer fazer parte da IBC Broadcast Tradeshow mais uma vez. Esta feira é uma plataforma excepcional para mostrarmos nossas últimas inovações e demonstrarmos como continuamos a expandir os limites do que é possível no setor de transmissão. Estamos empolgados em nos envolver com líderes, clientes e parceiros do setor e compartilhar nossa visão para o futuro da transmissão."

A AI-Media mostrará várias soluções-chave de transmissão no evento, com a nossa base fundamental, nossa solução de legendagem automática ao vivo com tecnologia AI – LEXI. A LEXI oferece consistentemente taxas de precisão de mais de 98%, identifica alterações no falante, usa IA para garantir que as legendas não interrompam o conteúdo na tela e tudo por uma fração do custo da legendagem humana. Esta ferramenta inovadora está revolucionando a legendagem em tempo real, fornecendo uma solução econômica que está sendo adotada pelas principais emissoras do mundo. A AI-Media fará demonstrações ao vivo no estande mostrando essa tecnologia inovadora em ação.

O recém-lançado LEXI Captioning Tool Kit, alimentado por IA, também será apresentado na IBC2023, com seis soluções principais, todas projetadas para atender as diferentes necessidades da legendagem. O LEXI Tool Kit transforma a criação e legendagem de conteúdo, oferecendo soluções completas de ponta a ponta para empresas de mídia, emissoras, produtores de eventos, instituições educacionais e criadores de conteúdo em todo o mundo. As emissoras podem misturar e combinar os componentes do Tool Kit para atender às necessidades dos seus negócios, acessando soluções, incluindo legendagem, tradução, arquivamento e pesquisa, e recuperação de desastres.

Com a produção de vídeo IP na vanguarda da inovação no cenário de transmissão, as emissoras podem procurar a solução ALTA da AI-Media para codificação de legendagem e legendagem oculta compatível com IP. A ALTA é compatível com padrões de transmissão globais, incluindo SMPTE-2110, entradas MPEG-TS e com saída 2110-40, legendas DVB, DVB TTML, DVB Teletext e SMPTE 2038. Implantável como uma máquina virtual autônoma, uma AMI pré-definida ou um servidor físico pronto para uso, a ALTA pode se encaixar em qualquer fluxo de trabalho de produção. Além de lidar sem esforço com seis idiomas por instância, a ALTA também é compatível com inserção de dicas de publicidade com SCTE-35 e SCTE-104. Com a ALTA, a AI-Media está ajudando as emissoras a elevar suas transmissões de vídeo IP a novos patamares de alcance e acessibilidade. Também estará disponível no estande nossa linha de codificadores de hardware SDI, incluindo nosso codificador de legenda RU Encoder Pro (HD492) 1 - agora sinônimo de padrão de transmissão para codificadores SDI.

Também estamos muito contentes de fornecer aos clientes uma visão antecipada da nossa solução LEXI Translate atualizada, o próximo nível de acessibilidade de idiomas do nosso LEXI Tool Kit. Esta versão, a ser lançada em breve, tem uma precisão inigualável na tradução em tempo real, permitindo que as emissoras distribuam conteúdo para um público mais amplo do que nunca.

Junte-se à AI-Media na IBC 2023, de 15 a 18 de setembro, RAI Amsterdam Convention Centre, Estande #5.C31. Os participantes podem marcar uma reunião com a equipe da AI-Media para descobrir sua gama de soluções de legendagem de transmissão.

Sobre a AI-Media

Fundada na Austrália em 2003, a empresa de tecnologia AI-Media é líder global de soluções de legendagem transcrição e tradução ao vivo e gravadas. A empresa ajuda as principais emissoras, empresas e agências governamentais do mundo a garantir alta precisão, segurança e custo-benefício por meio da sua solução de legendagem automática LEXI com tecnologia de IA. As legendas LEXI são entregues a milhões de telas em todo o mundo através da gama de codificadores de legendas da AI-Media e sua iCap Cloud Network – a maior e mais segura rede de entrega de legendas do mundo. A AI-Media entrega mais de 8 milhões de minutos de mídia ao vivo e gravada mensalmente em todo o mundo. A AI-Media é negociada na Bolsa de Valores da Austrália (ASX: AIM). Para mais informação, visite AI-Media.tv .