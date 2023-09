ACTEOS : Résultats premier Semestre 2023

Premier semestre 2023

Bonne résistance des résultats malgré le repli de l’activité

Perspectives : toujours offensif

Software : lancement d’une nouvelle offre TMS (systèmes de pilotage des transports) intégrant l’intelligence artificielle et le Machine Learning

Le Conseil d’administration de la société ACTEOS s’est réuni en date du 14 septembre 2023 afin de procéder à l’examen des comptes consolidés du premier semestre arrêtés au 30 juin 2023. Les procédures de revue limitée, réalisées par les commissaires aux comptes, sont effectuées.

En K€ IFRS 1er Semestre 2023 1er Semestre 2022 Chiffre d’affaires (CA) 6 937 8 247 Marge Brute

En% du CA 4 189

60,4%



4 384

53,2%



EBITDA 233 236 Résultat Opérationnel (367) (368) Résultat courant (333) (297) Résultat Net (part Groupe) (353) (322)

Une activité en repli intégrant une base de comparaison exceptionnelle dans la Mobilité

Progression de l’activité Software

Au titre du premier semestre 2023, ACTEOS enregistre un chiffre d’affaires de 6,9 M€ contre 8,2 M€ sur la même période de 2022 (-15,9%). Ce repli intègre une base de comparaison défavorable après un premier semestre 2022 en croissance de 17,7%, porté par un contrat exceptionnel enregistré l’an passé sur l’activité Mobilité.

Dans la Mobilité, le premier semestre 2022 avait bénéficié d’un fort effet de rattrapage avec la reprise des investissements post-COVID. Ce contexte favorable avait permis à l’activité d’afficher une croissance de plus de 33% sur le premier semestre 2022. Cette base de comparaison particulièrement exceptionnelle associée à un ralentissement conjoncturel des prises de commandes au cours des derniers mois pèse sur le chiffre d’affaires en repli de plus de 42% sur le premier semestre 2023.

L’activité Software a, quant à elle mieux résisté, avec un chiffre d’affaires en croissance de plus de 3% au premier semestre à 4,9 M€.

Ces évolutions se traduisent par une évolution en profondeur du mix-produits. L’activité Mobilité concentre 28,7% de l’activité totale du semestre contre 41,8% sur la même période de 2022. La contribution de l’activité Software atteint 71,3% du chiffre d’affaires total contre 58,2% au premier semestre 2022.

Une appréciation de la marge brute qui reflète l’évolution du mix-produits

Dans ce contexte, le repli de marge brute est limité à 4,4% à comparer à la baisse de 15,9% du chiffre d’affaires. Elle ressort à près de 4,2 M€ représentant 60,4% du chiffre d’affaires contre 53,2% au premier semestre 2022.

EBITDA positif et perte opérationnelle contenue

La bonne maîtrise des charges d’exploitation permet de compenser le recul de chiffre d’affaires et la diminution de marge brute associée. Ainsi les charges de personnel ressortent en repli de plus de 15% à 2,1 M€ contre 2,5 M€ au premier semestre 2022. Elles représentent 31% du chiffre d’affaires du semestre soit une stabilité par rapport à la même période de 2022. Les charges externes s’établissent quant à elles à 1,7 M€ contre 1,5 M€, intégrant notamment le maintien d’un niveau de dépenses soutenu au niveau marketing et commercial. Les autres charges opérationnelles ressortent en net repli à 0,8 M€ contre 2,1 M€ au premier semestre 2022.

Grâce à cet encadrement étroit de la structure de charges, l’EBITDA est stable à 233 K€ (contre 236 K€ au premier semestre 2022).

Au total le résultat net est négatif à hauteur de 353 K€.

Une situation financière sécurisée

Au 30 juin 2023, l’accélération du remboursement des PGE qui avait démarré pour rappel à compter du deuxième trimestre 2022, associée au ralentissement de l’activité et l’évolution du BFR, se traduit mécaniquement par une baisse de la trésorerie disponible à 1,4 M€ contre 3,6 M€ à fin 2022. La vente du siège social intervenue sur le mois de juillet 2023 pour un montant net de 1,2 M€ (déduction faite du remboursement anticipé des prêts réalisés en 2017 au moment de l’acquisition) permet toutefois au Groupe de sécuriser sa situation financière et d’aborder sereinement les prochains mois.

Perspectives S2 2023 : des offres logicielles renouvelées portées par une nouvelle organisation commerciale

Les discussions commerciales avancées menées au cours des derniers mois et les appels d’offre récents ont permis de conforter le bien fondé du positionnement stratégique et de la proposition de valeur technologique du Groupe.

Grâce à la réorganisation opérée à la fois au niveau de l’offre produit mais aussi des ressources commerciales, ACTEOS est aujourd’hui en ordre de marche pour repartir à la conquête des marchés de la Supply Chain.

Dans l’activité Software la refonte de l’offre TMS (systèmes de gestion des transports) qui sera lancée au quatrième trimestre, à la fois conceptuelle, fonctionnelle et technologique devrait permettre d’accélérer la prise de parts de marchés en apportant une réponse aux enjeux clés des différents acteurs du marché.

Cette nouvelle offre différenciante sur le marché réunit dans un produit unique les solutions de pilotage des activités affrètement et gestion flotte (propre ou dédiée) tout en intégrant l’intelligence artificielle et le machine Learning sans concurrence à ce jour. La combinaison de ces fonctionnalités doit permettre de répondre aux nouvelles attentes des marchés et à l’ensemble des exigences métiers.

Des investissements ont également été engagés sur l’offre logicielle WMS (solution d’optimisation et de pilotage des entrepôts) qui devrait, là aussi, soutenir la croissance future.

Dans la Mobilité, la signature de commandes significatives au cours du troisième trimestre viendra limiter le repli du chiffre d’affaires sur cette activité.

Ainsi, malgré un contexte général offrant toujours une visibilité réduite, ACTEOS réaffirme sa confiance dans ses perspectives. Le Groupe maintiendra par ailleurs une stricte discipline de gestion après la vague importante d’investissements opérée au cours des dernières années.

Prochains évènements :

Chiffre d’affaires exercice 2023 : Le 31 janvier 2024 après Bourse.

Publication des résultats 2023 : Le 14 mars 2024 après Bourse

