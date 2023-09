Lannion, le 14/09/2023 – 17h35

LUMIBIRD : SIGNATURE D’UN CONTRAT MAJEUR POUR L’ACTIVITE DE TELEMETRES LASER DANS LA DEFENSE

Le Groupe LUMIBIRD (FR0000038242 – LBIRD), leader européen des technologies laser, annonce la signature d’un contrat majeur pour la fourniture de télémètres lasers pour des applications aéroportées dans le domaine de la défense.

D’un montant d'environ 20 millions d’euros qui vient s’ajouter à l’activité existante sur ces produits, ce contrat prévoit la fourniture sur trois ans, à compter du troisième trimestre 2024, de plus d’une centaine de télémètres lasers, ainsi qu’un financement pour assurer la montée en cadence de la ligne de production.

Ce succès d’envergure dans le domaine de la défense donne une visibilité sur plusieurs années à l’activité télémètres lasers de Lumibird. Il illustre également, tout particulièrement pour des applications critiques dans le domaine aéroporté, l’excellence technologique des produits proposés par le Groupe Lumibird. Ce contrat confirme le potentiel croissant des technologies lasers dans le secteur de la défense dans lequel le groupe a significativement investi ces dernières années sur ses sites de Lannion, Villejust (France) et Göteborg (Suède) et pour lequel il prévoit une croissance significative dans les années à venir.

Les technologies lasers proposées par le Groupe Lumibird sont aujourd’hui déployées et utilisées partout dans le monde, par de nombreuses forces, pour des applications aéroportées, navales, terrestres, ainsi que pour des activités de simulation.

Prochaine information : Résultats semestriels 2023 : 26 septembre 2023 (après bourse)

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et plus de 191 M€ de chiffre d’affaires en 2022 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d’Euronext Tech Leaders

