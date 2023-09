JCDecaux remporte le contrat des vélos en libre-service de la Ville de Toulouse pour une durée de 12 ans et renouvelle ainsi son partenariat, débuté en 2007

Paris, le 14 septembre 2023 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure et pionnier du vélo en libre-service, annonce avoir remporté, à la suite d’un appel d’offres, le contrat des vélos en libre-service de la Ville de Toulouse (4ème ville française). A terme, 50% de la nouvelle flotte sera composée de vélos à assistance électrique avec batterie embarquée et rechargeable en station.

Accompagner le développement de la mobilité douce à Toulouse

Ce nouveau contrat de 12 ans portera, dans un premier temps, sur 400 stations, soit 117 stations de plus que le marché actuel, et 3 300 nouveaux vélos, afin de répondre aux attentes de la collectivité et à la demande croissante des Toulousains en termes de mobilité durable. Ce partenariat pourra évoluer, à terme, par la fourniture de 3 825 vélos et 475 stations afin d’étendre ce service aux communes périphériques telles que : Aucamville, Balma, Blagnac, Colomiers, Labège, L’Union, Quint-Fonsegrives, Ramonville-Saint-Agne et Saint-Orens-de-Gameville.

Afin d’accompagner les ambitions de développement de la pratique cyclable de Toulouse, JCDecaux proposera aux utilisateurs un service à haut niveau de disponibilité, une régulation efficace, une maintenance qualitative et des systèmes d’exploitation fiables. Ce service s’adressera à tous, grâce à un accès simple et multicanal, un design universel et des offres adaptées à des usages variés. L’expérience utilisateur sera fondée sur 4 atouts opérationnels : les vélos, les stations, le site internet et l’application mobile. La commercialisation et la relation client seront toujours assurées par le Centre de Relation Client, situé en France, et 4 fois récompensé « meilleur service client de l’année* » dans la catégorie « Transport individuel de personnes ».

Proposer des outils et services innovants et intuitifs

Grâce aux équipements et outils digitaux de dernière génération (site internet et application mobile), les utilisateurs du futur service pourront :

Préparer leur trajet en toute fiabilité : créer un compte utilisateur, consulter en temps réel la disponibilité et les « infos service » ainsi que réserver un vélo et calculer un itinéraire ;

Libérer un vélo en quelques secondes soit avec l’application mobile, grâce au lecteur de badge des points d’attache ou depuis les totems interactifs en station ;

Sécuriser le vélo lors d’une courte pause, inviter des proches avec un seul compte, gérer leur compte utilisateur et consulter les statistiques ;

Contribuer à la qualité du service : cumuler des points grâce à des actions vertueuses, évaluer les vélos en fin de location ou signaler un défaut.

Les nouveaux vélos offriront robustesse, sécurité et confort avec un design contemporain réalisé sous la Direction artistique de Marcelo Joulia. Les vélos seront allégés et disposeront d’un support de smartphone et d’un panier grande capacité pour y déposer ses courses. Le réglage de la selle se fera plus facilement avec une poignée de serrage ergonomique. Les vélos seront également équipés de pneus anti-crevaison. Ainsi, les vélos ont été pensés pour une utilisation alliant praticité et confort des usagers.

Déployer une flotte composée à 50% de vélos à assistance électrique

50% de la flotte déployée sera composée de vélos à assistance électrique avec batterie embarquée et rechargeable en station. 100% des points d’attache seront équipés de bornes de recharge.

Les vélos à assistance électrique disposeront :

De 40 km d’autonomie avec une batterie d’une capacité de 380 Wh, intégrée près du centre de gravité du vélo ;

D’un moteur pédalier de 250 W avec un couple de 80 Nm intégrant un capteur de couple pour une assistance progressive ;

De voyants de charge sur le guidon indiquant l’autonomie (25%, 50%, 75%, 100%) ;

D’une vitesse régulée grâce au couple adaptatif du moteur pour un confort de pédalage sur le plat comme dans une forte montée. L’assistance se coupera dès le freinage ;

D’une possibilité de charger son téléphone via le port USB intégré sur le guidon.



Concevoir des stations modernes au design durable

En cohérence avec la Stratégie Climat du Groupe, JCDecaux installera des totems et points d’attache issus du réemploi, redessinés et reconditionnés à neuf. 400 stations seront déployées dans un premier temps dont :

60 stations à haut niveau de service équipées d’un totem avec une interface digitale en 3 langues, permettant l’achat de tickets courte durée, la libération d’un vélo, la consultation de son compte, l’association de sa carte de transport ainsi que la consultation des disponibilités en temps réel sur l’ensemble du réseau, dont les stations voisines ;

Dans les autres stations, la libération de vélo s’effectuera exclusivement via l’application mobile ou le lecteur de badge situé sur le point d’attache du vélo (avec la carte de transport ou le ticket courte durée). Un totem délivrant des informations sur l’accès au service et un plan des stations permettra de renseigner les utilisateurs.

Jean-Michel Lattes, Président de Tisséo, autorité organisatrice des mobilités de la grande agglomération toulousaine, a déclaré : « Il est dans l’ADN de Tisséo de proposer aux habitants de la Métropole de Toulouse des solutions de mobilité éco-responsables. La nouvelle génération de vélos en libre-service, opérés par JCDecaux, ainsi que son déploiement dans les collectivités limitrophes de la Métropole vont permettre aux Toulousains et visiteurs de se déplacer avec toujours plus de facilité et dans le respect du développement durable. Les innovations apportées améliorent l’expérience utilisateur, reposant sur une flotte composée à 50% de vélos à assistance électrique, un service intuitif et multicanal avec des offres adaptées à des usages variés. Ce renouvellement de contrat permet d’accompagner les ambitions de développement de la pratique du vélo sur le territoire de Toulouse. »

Jean-Charles Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes très heureux de renouveler et d’étendre notre contrat de vélos en libre-service avec la Ville de Toulouse. Ce renouvellement prouve que ce transport collectif individuel, conçu et développé par JCDecaux, suscite un intérêt de plus en plus important des collectivités et des utilisateurs pour améliorer durablement la vie en ville de leurs habitants et visiteurs occasionnels. Plus que jamais, la qualité de service est au cœur de l’expérience utilisateur. Les vélos en libre-service, proposés par JCDecaux, fêtent leurs 20 ans en 2023 et ont permis à plusieurs millions de clients de bénéficier d’une solution de mobilité douce et durable (+21 % de locations en 2022 par rapport à 2021). Ce nouveau contrat va permettre de créer des emplois et ainsi contribuer à l’économie locale. »

* Elu Service Client de l’Année 2023 - Catégorie Transport individuel de personnes – Étude BVA – Viséo

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d'affaires 2022 : 3 317 millions d'euros (a) – Chiffre d'affaires du premier semestre 2023 : 1 585 millions d'euros (a)

– Chiffre d'affaires du premier semestre 2023 : 1 585 millions d'euros N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de plus de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

1 040 132 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 573 villes de plus de 10 000 habitants

11 200 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good (3,4/5), CDP (A-), MSCI (AA) et classé Platine par EcoVadis

1 ère entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100

entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100 Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (604 536 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 153 aéroports et 205 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (333 620 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (101 976 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (654 957 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (170 973 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (129 305 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (24 198 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (19 371 faces publicitaires)

(a) Chiffre d’affaires ajusté

Pour plus d’information : jcdecaux.com .

Retrouvez-nous sur Twitter , LinkedIn , Facebook , Instagram et YouTube .

Direction de la Communication : Albert Asséraf

01 30 79 79 10 – albert.asseraf@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Rémi Grisard

01 30 79 79 93 – remi.grisard@jcdecaux.com

Pièce jointe