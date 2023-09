Communiqué de presse Ecully, le 14 septembre 2023 –18h





Spineway organise une masterclass internationale avec des chirurgiens experts du rachis

Spineway, spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale (rachis), annonce que son département « Spineway Academy », a organisé, avec le soutien du GECO1 (Groupe d'études de la Chirurgie Osseuse) et de son groupe de travail SAC (Spine Arthroplasty Community), une masterclass avec des chirurgiens français et internationaux sur les prothèses de disques cervicales et lombaires. Cet événement s’est tenu le 9 septembre dernier à Behoust (78) et portait sur le remplacement total du disque vertébral par prothèses.

Cette journée a été riche d’une vingtaine de communications scientifiques et tables-rondes interactives, animées par des chirurgiens leaders d’opinion afin d’échanger sur leurs différentes pratiques, philosophies de travail et leur utilisation des prothèses disponibles sur les différents marchés.

Plus de 60 participants français et internationaux (USA ,Mexique, Allemagne, UK, Espagne , Luxembourg, Suède, Suisse, Thaïlande, Inde, Hong Kong, Australie) ont pu partager leurs expériences sur le remplacement discal avec des prothèses de disques cervicales et lombaires.

Formation à l’Institut du Fer Moulin

Par ailleurs, le lundi 11 septembre, Spineway Academy a également organisé, au sein de l’Institut de Fer Moulin, une session de formation sur la mise en place de ses prothèses ESP.

Des chirurgiens d’Allemagne, de Thaïlande et de Malaisie ont pu se former, pratiquer et travailler sous l’égide de chirurgiens experts en arthroplastie discale et ainsi conforter leur pratique. Spineway remercie tout particulièrement les chirurgiens allemands qui se sont déplacés à cette occasion et rappelle que l’Allemagne représente un marché stratégique pour ses produits premiums tels que les prothèses ESP.

Un département dédié aux échanges scientifiques et à la formation des chirurgiens

Le département Spineway Academy favorise les actions scientifiques et a pour principaux objectifs :

Renforcer les relations scientifiques : via le partage d’expérience entre pairs, favoriser la transmission d’informations afin que les chirurgiens puissent faire évoluer leurs pratiques (diagnostic, indications, geste opératoire, évaluation et suivi des résultats, publications) dans un but de faire progresser les résultats/ la satisfaction post-opératoire pour leurs patients.



Organiser des sessions de formation : former à l’utilisation des instrumentations afin de conforter les chirurgiens au cours de leurs gestes opératoires et anticiper les différents scenarii opératoires auxquels ils peuvent faire face afin de sécuriser le geste au bénéfice du patient.





Le département Spineway Academy a formé depuis le début de l’année plus de 220 chirurgiens français et internationaux. Ces évènements contribuent au rayonnement des produits Spineway et au renforcement de la notoriété du Groupe sur l’ensemble de ses zones d’implantation.

Prochain s RDV :

19 septembre 2023 – Résultats semestriels 2023

4 au 6 octobre 2023 – Salon Eurospine à Francfort

12 octobre 2023 – Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l’export.

Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de brevets (2013) – Labellisée Talent INPI (2015).

