TECO 2030 und Pherousa Green Shipping unterzeichnen Liefervertrag zur Realisierung einer ammoniakbasierten emissionsfreien Hochseeschifffahrt

LYSAKER, Norwegen, Sept. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TECO 2030 (OSE: TECO, OTCQX: TECFF, ISIN: NO0010887516) und Pherousa Green Shipping AS (PGS) unterzeichnen einen Vertrag über die Lieferung von bis zu sechs modernen, emissionsfreien Ultramax-Schüttgutfrachtern mit einer Kapazität von jeweils etwa 63.000 Tonnen. Jedes Schiff wird mit 12 Megawatt (MW) TECO 2030 Brennstoffzellen für den Hauptantrieb an Bord ausgestattet sein.



Der Lieferumfang von TECO 2030 ist ein grünes Paket im Wert von ca. 23 Mio. EUR pro Schiff. Die Lieferung für TECO 2030 umfasst ein komplettes System von Brennstoffzellen, die auf einer Skid-Lösung installiert sind, sowie Stromversorgungs- und Automatisierungsgeräte. Die Lieferung an die Werft wird voraussichtlich Anfang 2026 beginnen und Mitte 2026 abgeschlossen sein. Das Brennstoffzellensystem wird Ende 2024 in unserem Innovationszentrum in Narvik, Norwegen, in Produktion gehen.





Pherousa Green Shipping 63.000 dwt Ultramax. Design von Deltamarin

Ein 12-MW-Brennstoffzellensystem wird für den vollständigen Antrieb an Bord jedes der sechs Schiffe eingesetzt und ermöglicht einen 100 % emissionsfreien Betrieb. Jedes Schiff wird etwa 63.000 Tonnen Kapazität haben und das erste Schiff soll im ersten Quartal 2027 ausgeliefert werden.

Das TECO 2030 Brennstoffzellensystem wird in Kombination mit einem Ammoniak-Wasserstoffspalter von Pherousa Green Technologies AS (PGT) installiert. Das Laden von Ammoniak und das Spalten zu Wasserstoff an Bord des Schiffes wird die derzeitigen Probleme der Lagerung und der Infrastruktur von Wasserstoff als Schiffskraftstoff lösen und so den Weg für eine emissionsfreie Hochseeschifffahrt ebnen.

Die Entscheidung für Wasserstoff-Brennstoffzellen in Kombination mit einem Ammoniakspalter ermöglicht es den Reedern, mit Ammoniak zu beginnen und jederzeit auf Wasserstoff umzusteigen, wodurch die Investitionsrisiken minimiert werden. Dieser Ansatz positioniert Ammoniak nicht nur als praktikablen Wasserstoffträger, sondern ermöglicht auch seinen wirtschaftlichen Einsatz als bevorzugter Brennstoff in der Schifffahrt neben seiner traditionellen Rolle im Chemie- und Düngemittelsektor.

Der Vertrag über die Gesamtlieferung steht unter dem Vorbehalt der Finanzierung der PGS-Neubauten und des Abschlusses eines endgültigen Liefervertrags, einschließlich abschließender Preisverhandlungen, gemäß den Branchenstandards.

„Wir freuen uns, mit TECO 2030 zusammenzuarbeiten und ihre Brennstoffzellenlösung mit unserer eigenen Spalt-Technologie zu kombinieren, so dass die Pherousa-Neubauten die ersten vollelektrischen Hochseeschiffe auf See sein werden“, so Hans Bredrup, Vorsitzender der Pherousa-Gruppe. Er kommentierte weiter: „Die Technologiekombination zwischen TECO 2030 und Pherousa reduziert nicht nur den Ammoniakverbrauch im Vergleich zu den mit Ammoniak betriebenen Verbrennungsmotoren, die derzeit entwickelt werden, sondern vermeidet auch die Verbrennung von Ammoniak zusammen mit kohlenstoffbasierten Pilotbrennstoffen“. Er fügt hinzu: „Tatsächlich null Emissionen – ganz absichtlich.“

„Wir sind stolz darauf, einen festen Vertrag über die Lieferung von sechs Schiffen mit Pherousa Green Shipping zu unterzeichnen. Pherousa Green Shipping ist eine junge, zukunftsorientierte Reederei, die eine emissionsfreie Hochseeschifffahrt realisieren möchte. Pherousa ist ein spannendes Unternehmen mit einer klaren Vision: Wir wollen beweisen, dass Wasserstoff und Ammoniak als Treibstoff für die Hochseeschiffe von morgen genutzt werden können“, so Tore Enger, Group CEO von TECO 2030, enthusiastisch.

Kontaktieren Sie TECO 2030:

Tore Enger, Group CEO, +47 92083800, tore.enger@teco2030.no

Über TECO 2030:

TECO 2030 baut in Narvik, Norwegen, Europas erste Giga-Produktionsanlage für Wasserstoff-PEM-Brennstoffzellenstapel und -module auf. Die Produktionskapazitäten werden bis 2023 und Anfang 2024 aufgebaut, wobei für 2025 eine Produktionskapazität von 400 MW Brennstoffzellen angestrebt wird, die bis 2030 auf 1,6 GW ansteigen soll.

TECO 2030 ist ein norwegisches Clean-Tech-Unternehmen, das emissionsfreie Technologien für die Schifffahrt und die Schwerindustrie entwickelt. Wir entwickeln PEM-Wasserstoff-Brennstoffzellenstapel und PEM-Wasserstoff-Brennstoffzellenmodule, die es Schiffen und anderen Schwerlastanwendungen ermöglichen, emissionsfrei zu werden. Das Unternehmen ist an der Euronext Growth an der Osloer Börse unter dem Kürzel TECO und in New York an der OTCQX unter dem Kürzel TECFF notiert. TECO2030 ist ein Spin-Off der TECO Maritime Group, einer Gruppe, die seit 1994 Technologien und Dienstleistungen für die globale Schifffahrtsindustrie anbietet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.teco2030.no .

Kontaktieren Sie Pherousa Green Shipping AS:

Hans Bredrup, Vorsitzender, +47 90951129 / +56998873036, hans@pherousa.no

Über Pherousa Green Shipping AS:

Die 2023 gegründete Pherousa Green Shipping AS mit Hauptsitz in Oslo ist dabei, einen Auftrag für bis zu sechs moderne, emissionsfreie Ultramax-Schüttgutfrachter zu initiieren. Diese Schiffe wurden von Deltamarin in Finnland entworfen und werden von OSM Thome Ship Management bemannt und verwaltet. Das ursprüngliche Schiffsdesign ist von einem bestehenden Deltamarin Ultramax-Modell abgeleitet, wurde aber so modifiziert, dass es die von Pherousa Green Technologies AS (PGT) entwickelte Ammoniakspalttechnologie enthält. Bei dieser Technologie wird Ammoniak als Wasserstoffträger verwendet, was einen echten emissionsfreien Antrieb ermöglicht.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c3117cb4-0aec-463a-9be4-a81ecae525d5