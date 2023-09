Preliminarūs „Novaturo“ rugpjūčio rezultatai: užtikrintai tęsiamas vasaros sezonas, stiprios išankstinių pardavimų pozicijos

Baltijos šalių turizmo rinkos lyderė „Novaturo“ grupė šį rugpjūtį fiksuoja 18,9 mln. eurų pajamų, pernai tokiu metu jos siekė apie 18 mln. eurų. Bendrovė aptarnavo maždaug 27 tūkst. klientų, o praėjusiais metais šis skaičius taip pat siekė apie 27 tūkst.

Iš viso sausio – rugpjūčio mėn. fiksuojama 139,6 mln. pajamų – 8,2 proc. daugiau nei 2022 m. tuo pačiu metu. Aptarnauta 181 tūkst. klientų, o pernai per šį laikotarpį jų skaičiuota apie 185 tūkst.

„Vasaros sezonui tebesitęsiant, strategiškai apgalvojome likusius mėnesius ir rugsėjį bei spalį pasitinkame su tokiu kelionių programos išpildymo lygiu, kurį stebėjome tik 2019 m. Be to, stebėdami vis augantį klientų poreikį iš anksto planuoti savo poilsį, pateisinome jų lūkesčius ir vėl pirmieji rinkoje paskelbėme kitos vasaros kelionių programą – tai jau 25-asis „Novaturo“ vasaros sezonas.

Išankstiniai žiemos pardavimai taip pat auga, matome susidomėjimą egzotinėmis kelionėmis, kuris įprastai aktyvėja rudenį. Vertinant laikotarpį nuo starto iki rugpjūčio pabaigos, žiemos išankstiniai pardavimai 2 kartus didesni nei pernai“, – sako Vitalij Rakovski, „Novaturo“ grupės vadovas.

Diversifikuodama kelionių kryptis ir tokiu būdu užsitikrindama konkurencinį pranašumą, bendrovė šią vasarą savo kelionių pasiūlą į Juodkalniją padidino 30 proc., o skrydžiai šiemet pirmą kartą numatyti ilgiau – iki pat spalio pabaigos. Keliautojai įvertino aukštą bendrovės paslaugų kokybę šioje kryptyje – iki šiol jau parduota 95 proc. visos metų programos.

Rugpjūtį „Novaturo“ grupė paskelbė sėkmingus pirmojo šių metų pusmečio rezultatus. Fiksuojama bendrovės EBITDA (5,8 mln. EUR) jau dabar viršijo visų 2019 metų rezultatą (4,3 mln. EUR). Diversifikuotos kelionių kryptys, operatyvi reakcija į kelionių paklausos pokyčius, pagerinta paslaugų kokybė ir suvaldyta kuro kainos rizika leido darkart padidinti šių metų finansinę prognozę. Augimo strategiją įgyvendinantis „Novaturas“ į teigiamą pusę ją atnaujino jau ir po pirmojo ketvirčio. Metų pradžioje numatytą 3-5 mln. eurų EBITDA didinama į 6-8 mln. eurų, o grynasis pelnas vietoje 1-3 mln. keičiamas į 4-6 mln eurų. prognozę*.

Taip pat rugpjūčio pradžioje bendrovė pirmoji Baltijos šalių turizmo rinkoje paskelbė 2024 m. vasaros sezono startą ir pradėjo kelionių į Turkiją rezervacijas. Rugsėjį pristatyta pilna 2024 m. vasaros atostogų programa bei naujos kryptys – Kipras ir Maljorka.

Ilgiausiai rinkoje veikianti ir jau 25-ąjį vasaros sezoną skaičiuojanti bendrovė savo pasiūlą didina ir Graikijos salose, Ispanijos kurortuose, Juodkalnijoje, Kroatijoje, Madeiroje. Be to, „Novaturas“ siūlo patrauklų papildomų paslaugų paketą, kuris keliautojams suteikia lankstumo, saugumo garantijų bei papildomų galimybių bei skatina keliones planuotis būtent išankstinių pardavimų laikotarpiu.





*Šie įverčiai paskelbti prieš rugsėjo 11 d. Vilniaus apygardos teismo sprendimą byloje tarp Bendrovės ir UAB „GetJet Airlines“, kurioje iš Bendrovės priteista 1,15 mln. EUR netesybų, kartu su 8 % dydžio metinėmis palūkanomis, apskaičiuotomis nuo 2021 m. sausio 1 d. Preliminariu vertinimu, šis sprendimas reikšmingos įtakos veiklai neturės. Be to, pirmos instancijos teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs, taip pat jis nėra galutinis, ir gali būti apskųstas apeliacinės instancijos teismui per 30 dienų. Bendrovė analizuos šį teismo sprendimą bei spręs dėl galimų tolimesnių veiksmų.





Apie įmonę

„Novaturo“ grupė yra didžiausias ir vienintelis užsakomųjų skrydžių vietinio kapitalo kelionių organizatorius Baltijos šalyse, siūlantis vasaros ir žiemos keliones daugiau kaip 30-yje krypčių visame pasaulyje bei daugiau nei 100 pažintinių kelionių maršrutų. 2022 m. „Novaturo“ grupė fiksavo 197 mln. eurų pajamų ir aptarnavo 267 tūkst. keleivių Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

Vygantas Reifonas

AB „Novaturas” finansų direktorius

+370 687 21603