LE GROUPE L’ORÉAL CRÉE UN NOUVEAU FONDS DE DOTATION,

LE FONDS L’ORÉAL POUR L’URGENCE CLIMATIQUE

Le lancement d’un fonds de 15 millions d'euros destiné aux communautés confrontées aux plus grands risques de catastrophe climatique, sera présenté lors de la Climate Week de New York

Clichy, 15 septembre 2023 – L’Oréal annonce la création d'un nouveau fonds, doté de 15 millions d'euros, destiné à développer la capacité de résilience des populations vulnérables face aux catastrophes climatiques. Ce Fonds pour l’Urgence Climatique soutiendra les communautés des zones les plus exposées en permettant à des organisations partenaires spécialisées d’accompagner les populations dans la prévention et la reconstruction face à de tels événements.

D’après les estimations, les catastrophes liées au climat ont quintuplé au cours des 50 dernières années1. Aujourd’hui, près de trois milliards de personnes vivent dans des zones à risques, et leur nombre pourrait atteindre quatre milliards d’ici à 20502. Le Fonds L’Oréal pour l’Urgence Climatique contribuera à aider les populations vulnérables à travers des partenariats avec des organisations locales et des ONG internationales spécialisées dans l’assistance aux victimes de catastrophes. Il s'appuie sur l'engagement historique de L'Oréal à relever des défis humanitaires et environnementaux toujours plus nombreux, et s’inscrit dans la continuité d’autres initiatives, telles que le Fonds L'Oréal pour la Régénération de la Nature, le Fonds pour l'innovation circulaire et le Fonds L'Oréal pour les Femmes, portant les investissements totaux du Groupe à plus de 200 millions d'euros.

« En tant que leader de l’industrie dans le monde, L'Oréal se doit de répondre aux besoins environnementaux et sociaux les plus pressants », a déclaré Alexandra Palt, Directrice Générale ‐ Responsabilité Sociétale et Environnementale et Fondation L'Oréal. « La crise climatique à laquelle nous sommes confrontés nécessite une action et une mobilisation mondiales de toute urgence, à tous les niveaux et sur tous les fronts. Grâce à ce nouveau Fonds L’Oréal pour l’Urgence Climatique, nous renforçons notre engagement à accompagner les communautés vulnérables vers une plus grande résilience, en collaboration avec des organisations qui déploient sur le terrain des solutions innovantes.”

Le fonds sera orienté vers deux types d’actions : La « prévention », pour contribuer à minimiser l'impact des catastrophes climatiques avant qu'elles ne surviennent grâce à des systèmes de planification et d'alerte précoce ; et la « reconstruction », afin de restaurer après de telles catastrophes les infrastructures essentielles et les services vitaux tels que les soins de santé, le logement et l'accès à la nourriture et à l'eau. Les deux premiers bénéficiaires du Fonds L’Oréal pour l'Urgence Climatique sont The Solutions Project, une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis, et Start Network, une alliance mondiale de plus de 80 ONG locales, nationales et internationales, qui interviennent en première ligne pour apporter des réponses rapides et efficaces de prévention et de gestion des crises humanitaires.

« Alors que la crise climatique est mondiale par nature, il est évident que certaines communautés sont beaucoup plus exposées aux risques de catastrophes climatiques à court terme, dont les impacts doivent être atténués pour éviter qu'elles ne deviennent des catastrophes humaines", a déclaré Christina Bennett, CEO de Start Network. "En partenariat avec L'Oréal et des organisations locales qui agissent au plus près de leurs communautés, nous soutiendrons les personnes exposées à ce type de risque, afin qu'elles se préparent et se protègent, avec l'aide d'équipes locales. Ces dernières connaissent parfaitement leur situation et disposent des meilleures expertises pour s'assurer que les populations affectées se relèvent plus rapidement après une catastrophe. »

Pour en savoir plus sur le Fonds L’Oréal pour l’Urgence Climatique, vous pouvez regarder cette vidéo.



À propos de L’Oréal

Depuis plus de 110 ans, L’Oréal, leader mondial de la beauté, se consacre à une seule vocation : répondre aux aspirations de beauté des consommateurs dans le monde entier. Notre raison d’être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit notre vision de la beauté, inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec un portefeuille de 36 marques internationales et des engagements sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans le cadre de notre programme L’Oréal pour le Futur, nous offrons à nos consommateurs partout dans le monde le meilleur de la beauté en matière de qualité, d’efficacité, de sécurité, de sincérité et de responsabilité, tout en célébrant la beauté dans son infinie diversité.

Avec 87 400 collaborateurs engagés, une présence géographique équilibrée et dans tous les canaux de distribution (e-commerce, marché de la grande consommation, grands magasins, pharmacies et parapharmacies, salons de coiffure, travel retail et boutiques de marque), le Groupe a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 38,26 milliards d’euros. L’Oréal s’appuie sur 20 centres de recherche répartis dans 11 pays, une équipe dédiée à la Recherche & Innovation de plus de 4 000 chercheurs et 5 500 professionnels de la technologie et du digital, pour inventer le futur de la beauté et devenir le champion de la Beauty Tech.

À propos de Start Network

Start Network : www.startnetwork.org | @StartNetwork | Start Network est un réseau mondial d'organisations non gouvernementales, composé de plus de 80 agences humanitaires nationales et internationales issues des six continents. Sa mission est de créer une nouvelle ère d'action humanitaire qui protégera encore plus de personnes grâce à l'innovation, au financement rapide, à l'action précoce et à la localisation. Start Network est convaincu que le financement préventif des risques climatiques pourrait révolutionner la manière d’apporter de l'aide et catalyser une nouvelle façon de se préparer aux crises, en aidant à créer des communautés plus résilientes. Visitez notre site web pour voir la liste complète des membres.

