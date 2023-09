Selskabsmeddelelse nr. 25/2023 Peberlyk 4

15. september 2023

Sydbank A/S opjusterer forventningerne til resultatet for 2023.

Forventer nu et resultat efter skat i intervallet 2.900-3.200 mio. kr.

Forventningerne opjusteres til et resultat efter skat i intervallet 2.900-3.200 mio. kr. I selskabsmeddelelse nr. 12 fra 14. juni 2023 meddelte vi, at vi forventede et resultat efter skat i intervallet 2.600-2.900 mio. kr. for 2023.

Udviklingen i 3. kvartal 2023 har været kendetegnet ved:

en fortsat stigning i basisindtjeningen som følge af stigende renter

en fortsat stram omkostningsstyring

Nedskrivningerne på udlån mv. forventes fortsat at udgøre en mindre udgift i 2023. Nedskrivningsbehovet har dog udviklet sig mere positivt end ventet.

Forventningerne til 2023 er forbundet med usikkerhed og afhænger af udviklingen på de finansielle markeder samt de makroøkonomiske forhold.

Sydbanks delårsrapport for 1.-3. kvartal 2023 offentliggøres som planlagt den 1. november 2023.

