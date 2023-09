Ensurge a achevé avec succès la première phase de développement des batteries multicouches de sa micro-batterie lithium à semi-conducteurs rechargeable

SAN JOSE, Californie, 15 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ensurge Micropower (OSE : ENSU et OTCQB : ENMPY) (« Ensurge » ou la « Société ») annonce aujourd'hui avoir achevé avec succès la première phase de développement de sa micro-batterie lithium à semi-conducteurs multicouches possédant des capacités prédéfinies. Sur la base de cette étape importante, le principal client de la Société au sein du marché de la santé numérique a décidé de démarrer les tests de produit.



L'innovateur du marché de la santé numérique a déjà évalué en 2022 les échantillons monocouche de packages et de cellules unitaires de la Société, aboutissant en décembre 2022 à une commande de 150 000 unités de la micro-batterie rechargeable 1-100 milliampères-heure (mAh) d'Ensurge. La commande sera livrée lors de l'entrée en production de masse.

« Nous continuons de travailler en étroite collaboration avec notre client principal à chaque étape du développement de notre micro-batterie », a déclaré Lars Eikeland, PDG d'Ensurge. « Lors de tests antérieurs, nous avons déjà validé sa vitesse de charge améliorée, sa décharge d'impulsions élevée ainsi que d'autres avantages d'une importance critique pour les applications numériques de santé, de fitness et de surveillance à distance des patients. »

La coopération entre Ensurge et le client principal envisage d'amener cette nouvelle technologie de batterie en pleine production en 2023. D'autres optimisations et améliorations permettront les renforcements de capacité nécessaires afin d'aboutir à une compétitivité qui change la donne pour les appareils des clients principaux.

D'autres clients et partenaires technologiques recevront des batteries afin de tester la version actuelle de la batterie à semi-conducteurs multicouches au cours des prochaines semaines.

Cliquez ici pour voir une vidéo de démonstration de la fonctionnalité d'empilage des cellules de base multicouches d'Ensurge en utilisant des micro-batteries en saillie assemblées sur des tableaux de démonstration.

À propos d'Ensurge Micropower

Fidèle à son slogan Energizing Innovation™, Ensurge énergise l'innovation avec la première micro-batterie au lithium à semi-conducteurs ultra-fine, flexible, fiable et fondamentalement sûre pour la classe d'appareils portatifs, de capteurs connectés et autres de 1 à 100 milliampères-heure (mAh). La micro-batterie innovante d'Ensurge permet des produits rechargeables à haute densité énergétique, idéaux pour les applications à facteur de forme limité, y compris les audibles (prothèses auditives et casques sans fil), les appareils portables numériques et de santé, les appareils de sport et de fitness, ainsi que les solutions matérielles connectées à l'IdO utilisant la récupération d'énergie pour alimenter des objets du quotidien. L'usine de fabrication de pointe de la Société, située au cœur de la Silicon Valley, combine une technologie brevetée des procédés et l'innovation des matériaux à l'échelle de méthodes de production en rouleaux pour apporter les avantages de la technologie d'Ensurge aux marchés établis et en expansion.

Ces informations sont soumises aux exigences de divulgation en vertu de l'article 5-12 de la loi norvégienne sur le commerce des valeurs mobilières.

