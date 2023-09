Annual Investment Meeting kündigt neue Identität als AIM Congress an und bereitet sich auf die 13. Ausgabe in Abu Dhabi im Mai 2024 vor

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, Sept. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Unter seiner neuen Identität als „AIM Congress“ wird das Organisationskomitee der weltweit führenden Investitionsplattform bei der 13. Veranstaltung, die vom 7. bis 9. Mai 2024 im Abu Dhabi National Exhibition Centre stattfindet, erneut regionale und internationale Führungskräfte, Denker und Innovatoren zusammenbringen.



Der AIM Congress 2024 steht unter dem Motto „Anpassung an eine sich verändernde Investitionslandschaft: Nutzung neuer Potenziale für die globale wirtschaftliche Entwicklung“ und wird vom Ministerium für Industrie und Hochtechnologie und dem Abu Dhabi Department of Economic Development (ADDED) als Hauptpartner unterstützt.

Der AIM Congress 2024, der erneut in der pulsierenden Hauptstadt der VAE stattfinden wird, will den Erfolg der letztjährigen Ausgabe übertreffen, die 10.313 Teilnehmer und 693 Redner aus 175 Ländern anzog.

Seine Exzellenz Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Staatsminister für Außenhandel der Vereinigten Arabischen Emirate, brachte seine Begeisterung für den AIM Congress 2024 zum Ausdruck: „Seit mehr als einem Jahrzehnt ist der AIM Congress fest entschlossen, die globale wirtschaftliche Zusammenarbeit zu fördern und das Potenzial der Länder, insbesondere der Schwellenländer, nutzbar zu machen. Vor dem Hintergrund der sich wandelnden globalen Investitionslandschaft ist es für die Länder von größter Bedeutung, sich anzupassen und neue Wege für das Wachstum zu finden. Auch beim Event 2024 wird der AIM Congress der führende Ort sein, an dem die wichtigsten Wirtschaftsakteure der Welt zusammentreffen, um den Dialog zu fördern und den Weg für wirkungsvolle Investitionen zu ebnen, die eine bessere Zukunft für jeden Einzelnen vorantreiben.“

Seine Exzellenz Ahmed Jasim Al Zaabi, Vorsitzender von ADDED, dazu: „Aufbauend auf dem bemerkenswerten Erfolg des vorherigen AIM-Events legen wir die Messlatte höher, um die Erwartungen der globalen Investorengemeinschaft zu erfüllen. Als eine der Finanzhauptstädte führt Abu Dhabi weltweit Gespräche über die Aussichten und die Dynamik von Investitionen in einer Ära, die von einmaligem Wandel geprägt ist. Unser Ansatz für Investitionen im In- und Ausland wird von unserem unerschütterlichen Engagement geleitet, menschliche Entwicklung, Nachhaltigkeit und fortschrittliche Technologie in den Mittelpunkt sozioökonomischer Pläne auf lokaler und internationaler Ebene zu stellen, ESG-Agenden zu unterstützen und Synergien durch internationale Zusammenarbeit zu fördern, um das Leben für alle zu verbessern.“

Dawood Al Shezawi, President der AIM Global Foundation, kommentierte seinerseits: „Angesichts der verschiedenen Herausforderungen, mit denen unsere Welt heute konfrontiert ist, gepaart mit dem anhaltenden Rückgang des globalen Wirtschaftswachstums, wird die Ankündigung der neuen Identität von AIM als AIM Congress deutlich. Der AIM Congress positioniert sich als erstklassiger Treffpunkt für Investitionen und bietet eine optimale Plattform für angesehene Führungspersönlichkeiten und Entscheidungsträger auf der ganzen Welt, um gemeinsam die drängendsten Probleme anzugehen, die globale Handels- und Investitionslandschaft neu zu gestalten und letztendlich positive, dauerhafte soziale und wirtschaftliche Auswirkungen in verschiedenen Regionen weltweit zu fördern.“

Der AIM Congress stützt sich auf seine fünf Hauptsäulen – FDI, FPI, Startups, KMU und Future Cities –, die die Ziele der Veranstaltung untermauern und den Rahmen für ihre Aktivitäten bilden.

