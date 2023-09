年次投資会議 (Annual Investment Meeting) がAIM議会としての新たなアイデンティティを発表、2024年5月のアブダビでの第13回開催に向けて準備を整える

アラブ首長国連邦・アブダビ発 , Sept. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 「AIM議会 (AIM Congress)」という新たなアイデンティティのもと、世界をリードする投資プラットフォーム (World’s Leading Investment Platform) の組織委員会は、2024年5月7日から9日までアブダビ国立展示センターで開催される第13回イベントに、地域および国際的な指導者、思想家、研究者らを再び結集させる。



「変化する投資情勢への適応:世界経済発展の新たな可能性の活用 (Adapting to a Shifting Investment Landscape: Harnessing New Potential for Global Economic Development)」をテーマとするAIM議会2024は、産業先端技術省とアブダビ経済開発省 (ADDED) がリードパートナーとして支援している。

アラブ首長国連邦の活気ある首都で再び開催されるAIM議会2024は、175ヵ国から10,313人の参加者と693人の講演者を集めた昨年の開催で達成した成功を上回ることを目指して計画されている。

アラブ首長国連邦対外貿易担当大臣のタニ・ビン・アフメド・アル・ゼユーディ閣下 (His Excellency Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi) は、2024年のAIM会議への熱意を表明し、次のように述べた。「10年以上にわたり、AIM議会は世界的な経済協力を促進し、特に新興市場諸国の可能性を活用するという確固たる決意を持って取り組んできました。 世界的な投資シーンの変化を背景に、各国が適応し、成長に向けた新たな道を模索することが極めて重要です。 2024年においても、AIM議会は引き続き世界の主要な経済関係者が集まり、対話を促進し、一人ひとりのより明るくより良い未来を推進する影響力のある投資への道を開く主要な場であり続けるでしょう」

ADDED会長のアフメド・ジャシム・アル・ザービ閣下 (His Excellency Ahmed Jasim Al Zaabi) は次のように述べている。「前回のAIMの目覚ましい成功を基に、私たちは世界の投資コミュニティの期待に応えるべく、その水準を引き上げています。 アブダビは首都の中の首都として、メガシフトを特徴とする時代における投資の見通しとダイナミクスに関する世界的な議論をリードしています。 対内および対外投資に対する我々のアプローチは、人材開発、持続可能性、先端技術を国内および国際レベルの社会経済計画の中核に据えるという揺るぎないコミットメント、ESG アジェンダのサポート、すべての人の生活を改善するために、国際協力を通じて相乗効果を高めていくというものです」。

AIMグローバル財団 (AIM Global Foundation) 会長のダウッド・アル・シェザウィ (Dawood Al Shezawi) は次のように述べている。「今日、私たちの世界が直面しているさまざまな課題に直面し、世界経済成長の継続的な低下と相まって、AIM議会としてのAIMの新たなアイデンティティの発表が浮上しています。これは、自らを最高の投資会場として位置づけ、世界中の尊敬されるリーダーや意思決定者が最も差し迫った問題に共同で取り組み、世界の貿易と投資の状況を再構築し、 世界中のさまざまな地域で最終的にポジティブで永続的な社会的および経済的影響を促進するための最適なプラットフォームを提供するというものです」

AIM議会は、FDI、FPI、スタートアップ、中小企業、未来都市という5つの主要な柱の基盤に基づいて構築されており、これらの柱がイベントの目的を支え、その活動の枠組みを提供している。

