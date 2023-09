Magna hält virtuellen Investorentag ab und aktualisiert Ausblick 2025

Das Unternehmen präsentiert seine einzigartige Marktposition und die Fortschritte bei der Umsetzung seiner Go-Forward-Strategie

Gut positioniert für den Wandel der Branche und das Wachstum der adressierbaren Märkte

Aktualisierter Ausblick für 2025 berücksichtigt Akquisition im Bereich aktive Sicherheit



AURORA, Ontario, Sept. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX: MG, NYSE: MGA), ein Unternehmen für Mobilitätstechnologie und eines der weltweit größten in der Automobilbranche, wird heute einen virtuellen Investorentag abhalten. Der Chief Executive Officer von Magna, Swamy Kotagiri, und der Chief Financial Officer, Pat McCann, werden über die einzigartige Marktposition des Unternehmens, seine Fähigkeiten auf Systemebene und seine Go-Forward-Strategie zur Förderung eines profitablen Wachstums sprechen.

„Wir freuen uns, die Anleger über unsere strategischen Fortschritte und die enormen Möglichkeiten zu informieren, die wir in der sich wandelnden Branche sehen, in der unsere adressierbaren Märkte weiter wachsen“, so Swamy Kotagiri, CEO von Magna.

Die Präsentation und Fragerunde findet von 9:00 bis 10:30 Uhr ET statt. Um den Webcast zu sehen, können sich die Teilnehmer durch Klicken auf diesen Link registrieren. Der Live-Stream beginnt um 9:00 Uhr ET.

AUSBLICK FÜR 2025

Unser nachstehender Ausblick für 2025 wurde lediglich aktualisiert, um die Übernahme von Veoneer Active Safety zu berücksichtigen. Alle anderen Annahmen und Finanzinformationen für das Jahr 2025 sind gegenüber unserem Ausblick für das Jahr 2025, der in unserer Pressemitteilung vom 10. Februar 2023 veröffentlicht wurde, unverändert.

Annahmen für den Ausblick für 2025

Aktuell Zuvor Produktion von leichten Nutzfahrzeugen (in Millionen Einheiten) Nordamerika 16,5 16,5 Europa 17,5 17,5 China 29,0 29,0 Durchschnittliche Wechselkurse von Fremdwährungen: 1 Kanadischer Dollar entspricht 0,750 USD 0,750 USD 1 Euro entspricht 1,070 USD 1,070 USD

Aktualisierter Ausblick für 2025

Aktuell Zuvor Umsatz nach Segmenten Außenausstattungen und Karosseriebau 20,0–21,00 Mrd. Dollar 20,0–21,00 Mrd. Dollar Antriebs- und Sichtsysteme 16,8–17,4 Mrd. Dollar 14,8–15,4 Mrd. Dollar Sitzsysteme 6,2–6,6 Mrd. Dollar 6,2–6,6 Mrd. Dollar Gesamtfahrzeuge 4,0–4,5 Mrd. Dollar 4,0–4,5 Mrd. Dollar Gesamtumsatz 46,7–49,2 Mrd. Dollar 44,7–47,2 Mrd. Dollar Bereinigte EBIT-Marge(1) 6,7 %–7,8 % 6,7 %–7,8 % Hinweise:

(1) Die bereinigte EBIT-Marge ist das Verhältnis des bereinigten EBIT zum Gesamtumsatz

Unser Ausblick soll über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements informieren und ist für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet. Obwohl diese Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments von Magna als angemessen erachtet wurden, können sich der obige Ausblick für das Jahr 2025 und die diesem zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen. Dementsprechend können unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von unseren hier dargelegten Erwartungen abweichen. Die im nachfolgenden Abschnitt „Zukunftsgerichtete Aussagen“ genannten Risiken stellen die Hauptfaktoren dar, die unserer Meinung nach dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von unseren Erwartungen abweichen.

Einige der oben genannten zukunftsgerichteten Finanzkennzahlen werden auf Nicht-GAAP-Basis bereitgestellt. Wir erstellen keine Überleitung solcher zukunftsgerichteter Kennzahlen auf die am ehesten vergleichbaren Finanzkennzahlen, die nach US-GAAP berechnet und dargestellt werden. Dies wäre potenziell irreführend und nicht zweckmäßig, da es schwierig ist, Umstände zu prognostizieren, die nicht das laufende Geschäft in irgendeinem Zeitraum widerspiegeln. Die Größenordnung dieser Elemente kann jedoch erheblich sein.

UNSER GESCHÄFT(2)

Magna ist nicht nur einer der weltweit größten Zulieferer im Automobilbereich. Wir sind ein innovatives Unternehmen der Mobilitätstechnologie mit einem globalen, unternehmerisch denkenden Team von über 174.000(3) Mitarbeitern in 351 Produktionsstätten und 103 Produktentwicklungs-, Technik- und Vertriebszentren in 30 Ländern. Mit mehr als 65 Jahren Erfahrung sind wir mit unserem Ökosystem miteinander verbundener Produkte in Kombination mit unserer umfassenden Fahrzeugkompetenz einzigartig positioniert, um die Mobilität in einer erweiterten Transportlandschaft voranzutreiben.

Weitere Informationen über Magna (NYSE:MGA; TSX:MG) erhalten Sie unter www.magna.com, oder folgen Sie uns in den sozialen Medien.

(2) Die Zahlen zu Produktionsstätten, Produktentwicklung, Technik- und Vertriebszentren schließen bestimmte, nach der Equity-Methode bewertete Beteiligungen ein.

(3) Die Zahl der Mitarbeiter umfasst ca. 162.000 Beschäftigte in unseren hundertprozentigen Tochtergesellschaften oder hundertprozentig beherrschten Unternehmen und über 12.000 Mitarbeiter in bestimmten, nach der Equity-Methode bewerteten Betrieben.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ bzw. „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammen „zukunftsgerichtete Aussagen“) dar. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sollen Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne der Unternehmensleitung liefern und sind möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet. Zukunftsgerichtete Aussagen können finanzielle und andere Prognosen sowie Aussagen über unsere Zukunftspläne, strategische Ziele oder die wirtschaftliche Entwicklung oder die Annahmen, die einer der vorstehenden Aussagen zugrunde liegen, und andere Aussagen beinhalten, die keine historischen Tatsachen darstellen. Wir verwenden Wörter wie „unter Umständen“, „würde“, „könnte“, „sollte“, „wird“, „wahrscheinlich“, „erwarten“, „vorhersehen“, „glauben“, „beabsichtigen“, „planen“, „abzielen“, „vorhersagen“, „prognostizieren“, „veranschlagen“, „schätzen“, „anvisieren“ und ähnliche Ausdrücke, die auf zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse hindeuten, um zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Die folgende Tabelle enthält die wesentlichen zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument sowie die wesentlichen potenziellen Risiken, die nach unserer derzeitigen Einschätzung dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Leser sollten auch alle Risikofaktoren berücksichtigen, die unter der Tabelle aufgeführt sind:

Wesentliche zukunftsgerichtete Aussage Wesentliche potenzielle Risiken im Zusammenhang mit der jeweiligen zukunftsgerichteten Aussage Produktion von leichten Nutzfahrzeugen Verkaufszahlen für leichte Nutzfahrzeuge

Versorgungsunterbrechungen

Produktionsstörungen, u. a. als Folge eines geringeren Fahrzeugabsatzes und/oder arbeitsrechtlicher oder sonstiger Störungen in der Fahrzeugproduktion

Entscheidungen über Produktionszuordnung der OEMs Gesamtumsatz

Segmentumsatz Geringeres Produktionsvolumen bei leichten Nutzfahrzeugen als erwartet

Mögliche Versorgungsunterbrechungen

Konzentration des Umsatzes auf sechs Kunden

Verschiebungen von Marktanteilen zwischen Fahrzeugen oder Fahrzeugsegmenten

Veränderungen der „Take Rates“ bei den von uns verkauften Produkten

Relative Wechselkurse von Fremdwährungen: Bereinigte EBIT-Marge Gleiche Risiken wie bei Gesamtumsatz und Umsatz nach Segmenten

Risiken in Bezug auf unzureichende betriebliche Leistung, Produkteinführung und/oder Produktgarantie/-rückruf

Erfolgreiche Durchführung von kritischen Programmstarts, einschließlich der kompletten Fahrzeugfertigung des Fisker Ocean SUV

Anstieg der Inflation

Höhere Kosten, um das Risiko von Lieferunterbrechungen zu mindern, einschließlich: Materialpreiserhöhungen, teurere Ersatzlieferungen, höhere Frachtkosten für beschleunigte Lieferungen, Produktionsineffizienzen aufgrund von unerwarteten Stopps/Wiederanläufen von Produktionslinien, die auf den Produktionsplänen der Kunden basieren, und Preiserhöhungen von Unterlieferanten, die durch Produktionsineffizienzen negativ betroffen sind

Unsere Fähigkeit, Kostenerstattungen von Kunden zu erhalten und/oder höhere Inputkosten anderweitig auszugleichen

Preiszugeständnisse

Volatilität der Rohstoffpreise

Volatilität der Stahlschrottpreise

Höhere Lohnkosten

Steuerrisiken



Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Informationen, die uns derzeit zur Verfügung stehen, sowie auf Annahmen und Analysen, die wir angesichts unserer Erfahrungen und unserer Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die wir unter den gegebenen Umständen für angemessen halten, getroffen bzw. vorgenommen haben. Obwohl wir glauben, dass wir über eine angemessene Grundlage für diese zukunftsgerichteten Aussagen verfügen, stellen sie keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse dar. Ob die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen unseren Erwartungen und Vorhersagen entsprechen, unterliegt neben den in der obigen Tabelle genannten Faktoren einer Reihe von Risiken, Annahmen und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen und deren Auswirkungen schwer vorhersehbar sein können, unter anderem:

Risiken in Bezug auf die Automobilindustrie



Konjunkturschwankungen

Rückgang des regionalen Produktionsvolumens, u. a. als Folge der Verschlechterung der Erschwinglichkeit von Fahrzeugen

intensiver Wettbewerb

mögliche Einschränkungen des Freihandels

Handelsstreitigkeiten/Zölle Kunden- und lieferantenbezogene Risiken



Konzentration des Umsatzes auf sechs Kunden

Risiken im Zusammenhang mit Geschäften mit neueren OEMs mit begrenzter Betriebserfahrung, Produktreife und Garantieerfahrung

OEM-Konsolidierung und -Kooperation

Verschiebungen von Marktanteilen zwischen Fahrzeugen oder Fahrzeugsegmenten

Veränderungen der „Take Rates“ bei den von uns verkauften Produkten

Abhängigkeit von Outsourcing

Schwankungen der Quartalsumsätze

möglicher Verlust von wesentlichen Kundenaufträgen

eine Verschlechterung der finanziellen Lage unserer Lieferanten Operative Fertigungsrisiken



Risiken bei der Einführung von Produkten und neuen Anlagen, einschließlich des erfolgreichen Starts kritischer Programme wie dem Fisker Ocean SUV

operative Underperformance

Lieferantenausfälle, auch im Hinblick auf Halbleiterchips

Auswirkungen der volatilen Entscheidungen der OEM über die Zuteilung der Fahrzeugproduktion auf die Effizienz unserer Geschäftstätigkeit

Umstrukturierungskosten

Abschreibung

Arbeitskampfmaßnahmen

Risiken in Verbindung mit dem Klimawandel

Gewinnung/Bindung von qualifizierten Arbeitern IT-/Cybersicherheitsrisiken Verletzung der IT-/Cybersicherheit

Verletzung der Produkt-Cybersicherheit Preisrisiken



Inflationsdruck

Unsere Fähigkeit, Kostenerstattungen von Kunden zu erhalten und/oder höhere Inputkosten anderweitig auszugleichen

Preisrisiken zwischen Angebotszeitpunkt und Produktionsstart

Preiszugeständnisse

Volatilität der Rohstoffpreise

Preisrückgänge bei Stahlschrott/Aluminium Gewährleistungs-/Rückrufrisiken



Kosten für die Reparatur oder den Austausch fehlerhafter Produkte, einschließlich aufgrund eines Rückrufs

Gewährleistungs- oder Rückrufkosten, die eine Gewährleistungsrückstellung oder eine Versicherungsdeckung überschreiten

Produkthaftungsansprüche Übernahmerisiken



Wettbewerb um strategische Akquisitionsziele

inhärente Fusions- und Übernahmerisiken

Integrationsrisiken bei Übernahmen; Sonstige Geschäftsrisiken



Risiken in Verbindung mit der Geschäftstätigkeit durch Joint Ventures

unsere Fähigkeit, kontinuierlich innovative Produkte oder Prozesse zu entwickeln und zu vermarkten

unser sich veränderndes Geschäftsrisikoprofil infolge steigender Investitionen in Elektrifizierung und aktive Sicherheit, einschließlich höherer Kosten für Forschung und Entwicklung sowie Engineering-Kosten und Herausforderungen bei der Angebotserstellung von Produkten, bei denen wir keine ausreichende Erfahrung in der Angebotserstellung haben

Risiken in Verbindung mit der Ausübung von Geschäftstätigkeit in fremden Märkten

Schwankungen der Fremdwährungskurse

Steuerrisiken

geringere finanzielle Flexibilität infolge von wirtschaftlichen Schocks

Veränderungen der uns zugewiesenen Bonitätseinstufungen Rechtliche, regulatorische und sonstige Risiken kartellrechtliche Risiken

rechtliche Forderungen bzw. regulatorische Maßnahmen gegen uns

Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, einschließlich jener, die sich auf Fahrzeugemissionen beziehen



Bei der Bewertung von zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen raten wir den Lesern, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Darüber hinaus sollte der Leser insbesondere die verschiedenen Faktoren berücksichtigen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, darunter die oben erwähnten Risiken, Annahmen und Unsicherheiten, die

in der Erörterung und Analyse unseres Managements unter der Überschrift „Branchentrends und Risiken“

sowie in unserem bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Annual Information Form, in unserem bei der US-amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde eingereichten Jahresbericht auf Formular 40-F und in nachfolgenden Einreichungen beschrieben sind.

Der Leser sollte auch die Erörterung unserer Aktivitäten zur Risikominderung in Bezug auf bestimmte Risikofaktoren berücksichtigen, die ebenfalls in unserem Annual Information Form enthalten ist.