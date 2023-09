Magna s'apprête à tenir un événement virtuel pour les investisseurs et présente les perspectives actualisées pour 2025

La société présentera sa position unique sur le marché et les progrès réalisés dans la mise en œuvre de sa stratégie d'avenir

Magna est bien placée dans un secteur en pleine transformation et présente de bonnes perspectives de croissance sur les marchés adressables

Les perspectives actualisées pour 2025 reflètent l'acquisition de Veoneer Active Safety



AURORA, Ontario, 15 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX : MG, NYSE : MGA), société spécialisée dans les technologies de mobilité et leader mondial du secteur automobile, organisera aujourd'hui un événement virtuel pour les investisseurs. Swamy Kotagiri, président-directeur général de Magna, et Pat McCann, directeur financier, présenteront la position unique de la société sur le marché, ses capacités au niveau des systèmes et sa stratégie d'avenir visant à générer une croissance rentable.

« Nous sommes ravis d'informer les investisseurs de nos progrès stratégiques et des formidables opportunités que nous constatons dans le secteur en pleine transformation sur lesquels nos marchés adressables continuent de se développer », a déclaré Swamy Kotagiri, PDG de Magna.

La présentation et la séance de questions-réponses auront lieu de 9h à 10h30 (heure de l'Est). Pour accéder à la webdiffusion, les participants peuvent s'inscrire en cliquant ici. La diffusion en direct commencera à 9h (heure de l'Est).

Pour poser une question pendant la séance de questions-réponses, veuillez composer :

RESERVATION # 22027877 Numéro gratuit pour la France : 0-800-913-554 Numéro gratuit pour l'Allemagne : 0-800-180-0036 Numéro pour la Suisse : 0-800-836-320 Numéro gratuit pour le Royaume-Uni : 0-800-528-2796 Numéro gratuit pour l'Amérique du Nord : 1-800-768-8804 Numéro international : 1-303-223-0118 INFORMATIONS SUR LA REDIFFUSION

Rediffusion disponible 2 heures après l'événement jusqu'au 21 septembre 2023 Amérique du Nord : 1-800-558-5253 International : 1-416-626-4100



PERSPECTIVES POUR 2025

Nos perspectives pour 2025 ci-dessous ont été mises à jour uniquement afin de refléter l'acquisition de Veoneer Active Safety. Toutes les autres hypothèses et informations financières pour 2025 sont inchangées par rapport à nos perspectives pour 2025 précédemment fournies dans notre communiqué de presse en date du 10 février 2023.

Hypothèses de perspectives pour 2025

Current Previous Light Vehicle Production (millions of units) North America 16.5 16.5 Europe 17,5 17,5 China 29.0 29.0 Average Foreign exchange rates: 1 Canadian dollar equals US$0.750 US$0.750 1 euro equals US$1.070 US$1.070

Perspectives actualisées pour 2025

Current Previous Segment Sales Body Exteriors & Structures $20.0 - $21.0 billion $20.0 - $21.0 billion Power & Vision $16.8 - $17.4 billion $14.8 - $15.4 billion Seating Systems $6.2 - $6.6 billion $6.2 - $6.6 billion Complete Vehicles $4.0 - $4.5 billion $4.0 - $4.5 billion Total Sales $46.7 - $49.2 billion $44.7 - $47.2 billion Adjusted EBIT Margin(1) 6.7% - 7.8% 6.7% - 7.8% Remarques :

(1) La marge du BAII ajusté est le rapport entre le BAII ajusté et le chiffre d'affaires total

Nos perspectives visent à fournir des informations sur les attentes et les plans actuels de la direction, et peuvent se révéler inappropriées à d'autres fins. Bien que considérées comme raisonnables par Magna à la date du présent document, les perspectives pour 2025 ci-dessus et les hypothèses sous-jacentes peuvent se révéler inexactes. En conséquence, nos résultats réels pourraient différer sensiblement de nos attentes telles qu'énoncées dans le présent document. Les risques identifiés dans la section « Énoncés prospectifs » ci-après représentent les principaux facteurs qui, de notre avis, pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de nos attentes.

Certaines des mesures financières prospectives mentionnées ci-dessus sont fournies sur une base non conforme aux PCGR. Nous ne fournissons pas de rapprochement entre ces mesures prospectives et les mesures financières les plus directement comparables calculées et présentées conformément aux PCGR des États-Unis. Le faire pourrait potentiellement induire en erreur et serait peu pratique étant donné la difficulté de projeter des éléments qui ne reflètent pas les opérations en cours dans une période future. L'ampleur de ces éléments peut toutefois être significative.

Ce communiqué de presse ainsi que notre rapport de gestion sur nos résultats d'exploitation et notre situation financière, et nos états financiers intermédiaires sont disponibles dans la rubrique Relations avec les investisseurs de notre site Web à l'adresse www.magna.com/company/investors et déposés par voie électronique dans le SEDAR (Système d'analyse et de récupération électronique des documents) qui peut être consulté sur le site www.sedar.com ainsi que l'EDGAR (Système de collecte de données, d'analyse et de récupération des données électroniques) de la Commission des valeurs mobilières et des échanges des États-Unis, qui peut être consulté sur www.sec.gov .

CONTACT AUPRÈS DES INVESTISSEURS

Louis Tonelli, vice-président, relations avec les investisseurs

louis.tonelli@magna.com , 905-726-7035

CONTACT AUPRÈS DES MÉDIAS

Tracy Fuerst, vice-présidente, communications d'entreprise et relations publiques

tracy.fuerst@magna.com , 248-761-7004

CONTACT POUR LA WEBDIFFUSION

Nancy Hansford, assistante de direction, relations avec les investisseurs

nancy.hansford@magna.com 905-726-7108

NOTRE ENTREPRISE (2)

Magna est plus que l'un des plus grands fournisseurs au monde dans le secteur automobile. Nous sommes une société spécialisée dans les technologies de mobilité créée pour innover, avec une équipe mondiale composée de plus de 174 000(3) collaborateurs à l'esprit entrepreneurial répartis dans 351 centres d'opérations de fabrication et 103 centres de développement, d'ingénierie et de vente de produits englobant 30 pays. Avec plus de 65 ans d'expertise, notre écosystème de produits interconnectés combiné à notre expertise des véhicules complets nous positionne de manière unique pour faire progresser la mobilité dans un paysage des transports en pleine expansion.

Pour tout complément d'information sur Magna (NYSE : MGA ; TSX : MG), veuillez consulter le site www.magna.com ou nous suivre sur les réseaux sociaux.

(2) Les centres d'opérations de fabrication, de développement, d'ingénierie et de vente de produits comprennent certaines opérations comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence.

(3) Nous comptons environ 162 000 employés dans nos entités en propriété exclusive ou contrôlées et plus de 12 000 employés dans certaines opérations comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des « informations prospectives » ou « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Ces énoncés prospectifs visent à fournir des informations sur les attentes et les plans actuels de la direction, et peuvent se révéler inappropriées dans d'autres cas. Les énoncés prospectifs peuvent inclure des projections financières et autres, ainsi que des déclarations concernant nos plans, objectifs ou résultats économiques futurs, ou les hypothèses sous-jacentes à tout ce qui précède, et d'autres déclarations qui ne sont pas des récits de faits historiques. Nous utilisons des termes tels que « peut », « pourrait », « devrait », « susceptible de », « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention », « planifier », « viser », « prévoir », « perspective », « prévoir », « estimer », « objectif » et des expressions similaires suggérant des résultats ou événements futurs pour identifier les énoncés prospectifs. Le tableau suivant identifie les énoncés prospectifs importants contenus dans le présent document, ainsi que les risques potentiels importants qui, selon nous, pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ces énoncés prospectifs. Les lecteurs sont également invités à prendre en compte tous les facteurs de risque ci-dessous :

Énoncés prospectifs substantiels Risques potentiels importants liés aux énoncés prospectifs applicables Production de véhicules légers Niveaux de vente de véhicules légers

Perturbations de l'approvisionnement

Perturbations de la production, y compris en raison de ventes de véhicules plus faibles et/ou de perturbations liées à la main-d'œuvre ou autres affectant la production de véhicules

Décisions d'allocation de la production par les OEM Chiffre d'affaires total

Chiffre d'affaires par segment Volumes de production de véhicules légers inférieurs aux prévisions

Perturbations potentielles de l'approvisionnement

Concentration des ventes sur six clients

Changements dans les parts de marché parmi les véhicules ou les segments de véhicules

Évolution des taux d' équipement des consommateurs pour les produits que nous vendons

Taux de change relatifs Marge BAII ajustée Mêmes risques que pour le chiffre d'affaires total et le chiffre d'affaires par segment ci-dessus

Sous-performance opérationnelle, risques liés au lancement de produits et/ou aux risques de garantie/rappel de produits

Exécution réussie de lancements de programmes critiques, y compris la fabrication complète du SUV Fisker Ocean

Niveaux élevés d'inflation

Coûts plus élevés engagés pour atténuer les risques de perturbations de l'approvisionnement, y compris : augmentation des prix des matériaux ; augmentation des prix des produits de remplacement ; coûts de fret accrus pour accélérer les expéditions ; inefficacité de la production en raison de l'arrêt/redémarrage inattendu des lignes de production en fonction des calendriers de production des clients ; et augmentation des prix des sous-fournisseurs qui ont été affectés négativement par les inefficacités de production

Notre capacité à obtenir des recouvrements de coûts de la part de nos clients et/ou à compenser autrement la hausse des coûts des intrants

Concessions de prix

Volatilité des coûts des matières premières ;

Volatilité des prix de la ferraille d'acier

Coûts de main-d'œuvre plus élevés

Risques fiscaux



Les énoncés prospectifs sont fondés sur les informations dont nous disposons actuellement et reposent sur des hypothèses et analyses que nous avons faites à la lumière de notre expérience et de notre perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs prévus, ainsi que d'autres facteurs qui, selon nous, sont appropriés aux circonstances. Bien que nous estimions avoir une base raisonnable pour formuler de tels énoncés prospectifs, ceux-ci ne constituent nullement une garantie de rendement ou de résultats futurs. Outre les facteurs susmentionnés, la question de savoir si les résultats et développements réels seront conformes à nos attentes et prédictions dépend d'un certain nombre de risques, d'hypothèses et d'incertitudes, dont beaucoup échappent à notre contrôle et dont les effets peuvent être difficiles à prévoir, y compris, sans s'y limiter :

Risques liés à l'industrie automobile

cyclicité économique ;

déclins des volumes de production régionaux, y compris en raison de la détérioration de l'accessibilité des véhicules ;

concurrence intense ;

restrictions potentielles au libre-échange ;

conflits commerciaux/droits de douane ; Risques liés aux clients et fournisseurs

concentration des ventes sur six clients ;

risques liés à la conduite d'activités avec des OEM plus récents ayant des antécédents d'exploitation, une maturité de produits et une expérience de garantie limités ;

consolidation et coopération des OEM ;

changements dans les parts de marché parmi les véhicules ou les segments de véhicules ;

évolution des taux d’équipement des consommateurs pour les produits que nous vendons ;

dépendance à l'égard de l'externalisation ;

fluctuations des ventes trimestrielles ;

perte potentielle de commande s conséquent e s ;

détérioration de la situation financière de notre base d'approvisionnement ; Risques liés à la fabrication/l'exploitation

risques liés aux lancements de produits et de nouvelles installations, y compris le lancement réussi de programmes critiques comme le SUV Fisker Ocean ;

sous-performance opérationnelle ;

perturbations de l'approvisionnement, y compris en ce qui concerne les puces à semi-conducteur ;

impact de la volatilité des décisions d'attribution de la production de véhicules par les OEM sur l'efficacité de nos opérations ;

coûts de restructuration ;

charges de dépréciation ;

perturbations liées à la main-d'œuvre ;

risques liés au changement climatique ;

attraction/rétention de main-d'œuvre qualifiée ; Risques liés à la sécurité informatique violations de la sécurité informatique ;

failles de cybersécurité affectant les produits ; Risques liés à la tarification

pressions inflationnistes ;

notre capacité à obtenir des recouvrements de coûts de la part de nos clients et/ou à compenser autrement la hausse des coûts des intrants ;

risques d'écart de prix entre le moment de soumission et le début de production ;

concessions de prix ;

volatilité des coûts des matières premières ;

baisse des prix de la ferraille d'acier/aluminium ; Risques de garantie/rappel

coûts liés à la réparation ou au remplacement de produits défectueux, y compris en cas de rappel ;

coûts de garantie ou de rappel supérieurs à la provision de garantie ou aux plafonds de la couverture d'assurance ;

réclamations en responsabilité liées aux produits ; Risques d'acquisition

concurrence pour les objectifs d'acquisition stratégique ;

risques inhérents aux fusions et acquisitions ;

risques liés à l'intégration d'acquisitions ; Autres risques commerciaux

risques liés à la conduite d'activités par le biais de coentreprises ;

notre capacité à développer et à commercialiser de manière cohérente des produits ou des procédés innovants ;

modification de notre profil de risque opérationnel suite à l'augmentation de l'investissement dans l'électrification et la sécurité active, y compris les coûts d'ingénierie et de R&D supérieurs, et les difficultés à établir des devis permettant une bonne rentabilité sur les produits pour lesquels nous n'avons parfois pas d'expérience de tarification significative ;

risques liés à la conduite d'activités sur les marchés étrangers ;

fluctuations des cours relatifs des devises ;

risques fiscaux ;

flexibilité financière réduite suite à un choc économique ;

changements dans les notations de crédit qui nous ont été attribuées ; Risques juridiques, réglementaires et autres risques antitrust ;

réclamations légales et/ou mesures réglementaires à notre encontre ; et

changements dans les lois et réglementations, y compris celles relatives aux émissions des véhicules.



Lors de l'évaluation des déclarations ou des informations prospectives, les lecteurs sont avertis qu'ils ne doivent pas se fier indûment aux informations ou déclarations de nature prospective. De plus, les lecteurs doivent notamment examiner les différents facteurs qui pourraient faire varier sensiblement les événements ou les résultats réels de ceux indiqués par de tels énoncés prospectifs, ce qui comprend les risques, hypothèses et incertitudes susmentionnés qui sont :

discutés sous le titre « Industry Trends and Risks » (Tendances et risques du secteur) de notre rapport de gestion ; et

exposés dans notre notice annuelle déposée auprès des commissions des valeurs mobilières au Canada, dans notre rapport annuel sur formulaire 40-F déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières et des échanges des États-Unis, ainsi que dans les dépôts ultérieurs.

Les lecteurs doivent également prendre en considération la discussion sur nos activités d'atténuation des risques concernant certains facteurs, également consultable dans notre notice annuelle.