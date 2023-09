DISPONIBILITÉ POUR LES MÉDIAS : Des agents de la Police du CN seront disponibles pour donner des entrevues pendant la Semaine de la sécurité ferroviaire

Gare à votre sécurité sur la propriété des chemins de fer ou à proximité de celle-ci, et aidez à prévenir les accidents et les blessures aux passages à niveau



Aidez à transmettre le message pendant la Semaine de la sécurité ferroviaire (du 18 au 24 septembre)

MONTRÉAL, 15 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) offrira aux médias la possibilité de s’entretenir avec des agents de la Police du CN en uniforme pendant la Semaine de la sécurité ferroviaire, une campagne annuelle de sensibilisation du public qui se tiendra du 18 au 24 septembre. Au cours de cette 20e édition, des agents du CN parcourront le pays et les collectivités pour mener des initiatives de sécurité à des gares de banlieues et à des passages à niveau, donner des conseils en sécurité ferroviaire et souligner les risques liés aux intrusions sur les voies et la propriété des chemins de fer.

Le CN invite les médias à communiquer avec ses représentants régionaux pour planifier des entrevues sur place, en studio ou en ondes. L’équipe Relations avec les médias du CN sera également heureuse de fournir des éléments visuels pour les entrevues filmées, les publications en ligne et la presse écrite.

Le CN est un fier partenaire de la Semaine de la sécurité ferroviaire, et son but est d’assurer la sécurité de tous sur les voies ferrées et à proximité de celles-ci tout au long de l’année. Avec l’aide des collectivités que nous desservons, des écoles et de nos partenaires médiatiques, nous transmettons d’importants messages concernant la sécurité aux passages à niveau et les risques liés aux intrusions sur les propriétés ferroviaires dans toute l’Amérique du Nord. La sécurité ferroviaire est l’affaire de tous et ensemble, nous pouvons sauver des vies aux passages à niveau et sur les voies ferrées.

Activités de la Semaine de la sécurité ferroviaire

En tant que fiers voisins et membres des collectivités partout en Amérique du Nord, les agents de la Police du CN et d’autres cheminots du CN continuent de collaborer avec Opération Gareautrain, et les autorités locales afin d’aider à prévenir les incidents et les blessures liés aux trains. Le CN continue d’investir dans la sécurité ferroviaire et organise des activités extérieures et en ligne pour promouvoir la sécurité ferroviaire. Le CN invite toutes les collectivités le long de son réseau à participer aux activités de la Semaine de la sécurité ferroviaire.

À propos de la Police du CN

Chaque année, la Police du CN réalise des centaines d’interventions dans les huit provinces canadiennes et des 16 États américains qu’englobe le réseau du CN. En plus de protéger la propriété du CN, les agents de la Police du CN font des exposés sur la sécurité ferroviaire dans les écoles, les entreprises de camionnage, les entreprises de transport par autobus et les organismes communautaires. En mettant en œuvre des initiatives de sensibilisation stratégiques et en menant des opérations ciblées, la Police du CN vise à promouvoir des comportements prudents et à sensibiliser davantage les gens à la sécurité ferroviaire. La Police du CN s’est engagée à faire du CN le chemin de fer le plus sécuritaire en Amérique du Nord.

Pour de plus amples renseignements ou une entrevue avec la Police du CN, veuillez communiquer avec :

