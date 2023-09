KI haucht Dvořáks Erbe neues Leben ein: Premiere einer erstaunlichen Verbindung von Technologie, Kunst und Geschichte

PRAG, Tschechische Republik, Sept. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- In der letzten Woche fand in der bezaubernden Prager Altstadt die Weltpremiere von „Dvořák Dreams“ statt, einer neuen, großformatigen KI-Datenskulptur des international renommierten Künstlers Refik Anadol, mit Unterstützung von Allwyn, einem führenden multinationalen Lotteriebetreiber, der zur Investitions- und Innovationsgruppe KKCG gehört.

Seit dem 8. September ist das visuell spektakuläre Stück – mit dem Titel DVOŘÁK DREAMS – vor dem historischen Konzertsaal Rudolfinum installiert. Dies ist eine bemerkenswerte Ergänzung zum jährlichen Klassikfestival Dvořák Prag. Das faszinierende Kunstwerk ist für Festivalbesucher und die breite Öffentlichkeit gleichermaßen zugänglich und hat seit seiner Enthüllung Zehntausende von Zuschauern angezogen.

Die Kreation von Anadol stellt das Leben und die Musik von Antonín Dvořák in einem digitalen Format neu dar und nutzt die neuesten Erkenntnisse des maschinellen Lernens und der KI, um das zeitlose Vermächtnis des legendären Komponisten in die Welt von heute zu bringen.

Es ist geplant, die spektakuläre Installation international zu zeigen. Das Werk ist in vier Kapitel unterteilt, die verschiedene Datensätze verwenden: Porträts des Komponisten, Bilder der Natur, die ihn inspirierte, Standbilder von Städten, in denen er lebte, wie Prag und New York, und 54 Stunden von Dvořáks Musikkompositionen. Karel Komárek, Mitgründer des Prager Dvořák-Festivals und Schirmherr der 0xCollection, der eine entscheidende Rolle bei der Bewahrung von Dvořáks kultureller Bedeutung gespielt hat, half dabei, eine Fülle von Primärquellenmaterial zu sichern, das verwendet wurde.

Fast ein Jahr lang haben Anadol und sein Team seine charakteristischen Algorithmen akribisch trainiert, indem sie sie in Originaldaten, Musik und Aufzeichnungen aus Dvořáks Leben eintauchen ließen, mit insgesamt über einer Million Datenpunkten aus der Tschechischen Republik und dem Ausland.

Bei der Vorstellung des Werkes sprach der Künstler über das Konzept, das hinter diesem bemerkenswerten Werk steckt. Anadol erklärt: „Vor fast 7 Jahren habe ich angefangen, mich mit KI zu beschäftigen: Die Frage war, wenn eine Maschine lernen kann, kann sie auch träumen? Kann sie halluzinieren? Denn es ist wirklich inspirierender, sich eine Maschine als Traummaschine vorzustellen... Wenn wir über diese Träume und Halluzinationen und verschiedene kognitive Fähigkeiten nachdenken, können wir anfangen, über Dinge wie Zufall, Kontrolle – und das Kunstschaffen selbst – nachzudenken.“

Die Installation wurde im Rahmen des Beitrags der 0xCollection zu Dvořák Prague 2023 – mit Unterstützung von Allwyn – in Auftrag gegeben und entwickelt und versucht, kulturelle Vergangenheiten in der Gegenwart durch Kunst und Technologie zu würdigen.

Elle Anastasiou, Direktorin der 0xCollection, dazu: „Die 0xCollection ist eine neue Initiative, die sich der Bewahrung und Entwicklung des digitalen Lebens der Gegenwart für die Zukunft widmet. Für unsere erste öffentliche Ausstellung haben wir uns für die Installation von Dvořák Dreams von Refik Anadol entschieden, um eine kulturelle Vergangenheit zu würdigen, die für die Tschechische Republik, wo wir unsere erste Ausstellungsprogrammierung durchführen, von zentraler Bedeutung ist. Wir freuen uns auf die Möglichkeit, das Stück in andere Städte zu bringen, auch in die USA, wo Dvořák einige seiner meistgespielten Werke schuf.“

Die Premiere der Installation Dvořák Dreams ist nun vorbei und die erste Ausstellung der 0xCollection, „Synesthetic Immersion“, mit acht internationalen Künstlern im KKCG Arts Space in Bořislavka, Prag, läuft bis zum 16. Oktober 2023. Die Besucher der Synesthetic Immersion sind eingeladen, ihre Erwartungen an die Kunst zu hinterfragen und stattdessen die Frage zu stellen, was Kunst sein kann – sowohl jetzt als auch in Zukunft.

Medienkontakte:

Jonathan Hoffmann

Group Corporate Communications Director, Sprecher von KKCG

M: +420 602 633 105

E: jonathan.hoffmann@kkcg.com

Über Refik Anadol

Refik Anadol (*1985, Istanbul, Türkei) ist ein international renommierter Medienkünstler, Regisseur und Pionier auf dem Gebiet der Ästhetik von Daten und maschineller Intelligenz. Er ist Direktor des Refik Anadol Studio in Los Angeles und Dozent am Department of Design Media Arts der UCLA. Anadols Arbeit bringt Kreativität an die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine. Anadols Werke wurden unter anderem im MoMA, im Centre Pompidou-Metz, in der Art Basel, in der National Gallery of Victoria, auf der Architekturbiennale in Venedig, im Hammer Museum, im Arken Museum, im Dongdaemun Design Plaza, in der Ars Electronica, im Istanbul Modern und im ZKM |Zentrum für Kunst und Neue Medien ausgestellt. Anadol hat eine Reihe von Auszeichnungen und Preisen erhalten, darunter den Lorenzo il Magnifico Lifetime Achievement Award for New Media Art, den Microsoft Research's Best Vision Award, den German Design Award, den UCLA Art+Architecture Moss Award, den Columbia University's Breakthrough in Storytelling Award und Google's Artists and Machine Intelligence Artist Residency.

Über KKCG

KKCG ist eine Investment- und Innovationsgruppe mit Expertise in den Bereichen Lotterie und Glücksspiel, Energie, Technologie und Immobilien. KKCG wurde von dem Unternehmer, Investor und Philanthropen Karel Komárek gegründet, beschäftigt in seinen Portfoliounternehmen mehr als 10.000 Mitarbeiter in 36 Ländern und verwaltet ein Vermögen von mehr als 8 Mrd. USD. Zu ihren Geschäftsbereichen gehören unter anderem Allwyn, ein multinationaler Lotteriebetreiber mit führenden Marktpositionen in Österreich, der Tschechischen Republik, Griechenland, Zypern, Italien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten (Illinois); die MND Group, ein internationaler Produzent und Anbieter von traditionellen und erneuerbaren Energien, der in den Bereichen Bohrung und Exploration, Energiespeicherung, Einzelhandel und Handel tätig ist; ARICOMA Holding a.s., ein umfassender Anbieter von IT-Dienstleistungen und kundenspezifischer Softwareentwicklung in ganz Europa und den USA; und KKCG Real Estate, das international anerkannte, preisgekrönte Architektur im Wohn-, Gewerbe- und Industriesektor mit Schwerpunkt auf innovativer und nachhaltiger Entwicklung schafft. KKCG ist auf mehreren Kontinenten tätig und nutzt das Kapital, die Netzwerke und das Wissen der gesamten Gruppe, um langfristig profitables und nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen. KKCG hat sich verpflichtet, die Gemeinden, in denen seine Betriebe angesiedelt sind, zu unterstützen und einen Beitrag zu den Gesellschaften zu leisten, in denen es tätig ist.

Über Allwyn

Allwyn ist ein führender multinationaler Lotterieanbieter. Allwyn entwickelt bessere Lotterien, die mehr Geld für gute Zwecke einbringen, indem es sich auf Innovation, Technologie, Effizienz und Sicherheit in einem wachsenden Portfolio von Unterhaltungsspielen konzentriert. Der Lotterie-Ansatz, der sich auf erschwingliche Freizeitspiele konzentriert, hat Allwyn führende Marktpositionen mit vertrauenswürdigen Marken in ganz Europa in Österreich, der Tschechischen Republik, Griechenland und Zypern, Italien, Großbritannien und den Vereinigten Staaten (Illinois) eingebracht.

Über 0xCollection

Die 0xCollection (ausgesprochen „Hex Collection“) ist eine Sammlung und Initiative für digitale, neue Medien und zeitbasierte Kunst mit Sitz in Basel, Schweiz, die sich auf die Entwicklung digitaler Kunst aus der Gegenwart für die Zukunft konzentriert.

Die Aufgabe der Sammlung ist es, den Dialog zwischen Künstlern, die an der Schnittstelle von Kunst und Technologie arbeiten, zu fördern und ein wachsendes Netzwerk von Kuratoren, Experten, Forschern, Historikern und Künstlern zusammenzubringen, die sich auf dem Gebiet der digitalen neuen Medienkunst auszeichnen.

Ein Video zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/beae461e-2159-4af0-8093-2c59b1354d9a