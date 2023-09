L'IA apporte un nouveau souffle à l'héritage de Dvořák : première d'un étonnant mélange de technologie, d'art et d'histoire.

PRAGUE, République tchèque, 15 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Depuis une semaine, le quartier féérique de la Vieille Ville de Prague accueille la première mondiale de « Dvořák Dreams », une nouvelle sculpture de données d'IA de grand format réalisée par le mondialement célèbre créateur Refik Anadol avec le soutien d'Allwyn, un opérateur de loterie multinational de premier plan qui fait partie du groupe d'investissement et d'innovation KKCG.

Depuis le 8 septembre, la spectaculaire œuvre visuelle de l'artiste intitulée DVOŘÁK DREAMS est installée en face de la plus célèbre salle de concerts de Prague, le Rudolfinum, et s'intègre de manière remarquable au festival annuel de musique classique Dvořák Prague. Ouverte aux festivaliers comme au grand public, cette impressionnante œuvre d'art attire des dizaines de milliers de spectateurs depuis son installation.

La création de Refik Anadol repense la vie et la musique d'Antonín Dvořák dans un format numérique, en exploitant les dernières avancées en matière d'apprentissage automatique et d'IA afin de faire pénétrer l'héritage intemporel du légendaire compositeur au mieux dans le monde contemporain.

Des projets sont actuellement à l'étude pour présenter cette installation spectaculaire ailleurs dans le monde. L'œuvre est composée de quatre chapitres qui déclinent différents ensembles de données relatives au célèbre compositeur tchèque, tels que des portraits de lui, des images de la nature qui l'ont inspiré, des photos des villes où il a vécu, comme Prague et New York, ainsi que 54 heures de ses compositions musicales. Karel Komárek, cofondateur du Festival Dvořák de Prague et mécène de la 0xCollection, a joué un rôle déterminant dans la préservation de l'importance culturelle de Dvořák, et a contribué à l'obtention d'une large partie du matériel de base utilisé pour l'œuvre.

Pendant près d'un an, Refik Anadol et son équipe ont méticuleusement nourri leurs algorithmes maison, en les intégrant à des données, de la musique et des enregistrements originaux de la vie de Dvořák, pour totaliser plus d'un million de points de données provenant de la République tchèque et de l'étranger.

À l'occasion du lancement, l'artiste a expliqué les raisons qui ont motivé la création de cette œuvre remarquable. « Cela fait presque 7 ans que j'ai commencé à travailler avec l'IA : la question était de savoir si une machine peut apprendre, et si elle peut rêver » explique-t-il avant de poursuivre : « Je me suis demandé si une machine pouvait avoir des hallucinations, parce qu'à mes yeux considérer une machine comme une machine à rêves est beaucoup plus inspirant... Lorsque nous pensons aux rêves, aux hallucinations ou à d'autres compétences cognitives, notre pensée se met en marche pour réfléchir à des concepts comme le hasard, le contrôle - et la création artistique elle-même ».

L'installation a été commandée et développée dans le cadre de la contribution de la 0xCollection à Dvořák Prague 2023 - avec le soutien d'Allwyn - dont l'objectif visé est de rendre hommage au passé culturel dans le présent par le prisme de l'art et de la technologie.

Elle Anastasiou, Directrice de la 0xCollection, a déclaré à ce sujet : « La 0xCollection est une nouvelle initiative visant à préserver et à développer la vie numérique actuelle pour l'avenir. Pour notre première exposition publique, nous avons choisi Dvořák Dreams de Refik Anadol pour rendre hommage à un passé culturel qui fait pleinement partie de l'âme de la République tchèque, où nous programmons la première exposition de cette œuvre. Nous sommes enthousiastes à l'idée de la présenter ailleurs, et notamment aux États-Unis où Dvořák a créé certaines de ses œuvres les plus exposées ».

La première de l'installation Dvořák Dreams est désormais terminée. La première exposition de la 0xCollection, « Synesthetic Immersion », réunit huit artistes internationaux dans l'espace artistique de KKCG de Bořislavka, à Prague, et se déroule jusqu'au 16 octobre 2023. Les visiteurs de cette exposition sont invités à remettre en question leurs attentes quant à la nature de l'art et à s'interroger sur sa portée - aujourd'hui et à l'avenir.

À propos de Refik Anadol

Né en 1985 à Istanbul, en Turquie, Refik Anadol est un artiste des médias de renommée internationale, un réalisateur et un pionnier de l'esthétique des données et de l'intelligence artificielle. Il dirige le Refik Anadol Studio à Los Angeles et enseigne au département Design et Arts des médias de l'UCLA. Son travail situe la créativité à l'intersection de l'homme et de la machine. Ses œuvres ont été exposées dans de nombreux lieux dédiés à l'art, notamment au MoMA, au Centre Pompidou-Metz, à Art Basel, à la National Gallery of Victoria, à la Biennale d'architecture de Venise, au Hammer Museum, au Arken Museum, au Dongdaemun Design Plaza, à Ars Electronica, à Istanbul Modern et au ZKM |Center for Art and New Media. L'artiste a reçu un certain nombre de récompenses et de prix, notamment le prix Lorenzo il Magnifico pour l'ensemble de ses réalisations dans le domaine des nouveaux médias, le prix Best Vision Award (meilleure vision) décerné par Microsoft Research, le prix German Design Award (Design allemand), le UCLA Art+Architecture Moss Award, le prix de l'Université de Columbia Breakthrough in Storytelling Award (Innovation en matière de narration) ainsi que le prix Artists and Machine Intelligence Artist Residency de Google (Artistes et intelligence artificielle : résidence d'artistes).

À propos de KKCG

KKCG est un groupe d’investissement et d’innovation spécialisé dans les loteries et les jeux, l’énergie, la technologie et l’immobilier. Fondé par Karel Komárek, entrepreneur, investisseur et philanthrope, KKCG emploie plus de 10 000 personnes dans 36 pays au cœur de ses filiales, et gère plus de 8 milliards d'euros d'actifs. Parmi ses entreprises figurent : Allwyn, un opérateur de loteries international occupant une position de leader en Autriche, en République tchèque, en Grèce, à Chypre, en Italie, au Royaume-Uni et aux États-Unis (dans l'Illinois) ; MND Group, un producteur et fournisseur international d’énergies traditionnelles et renouvelables, actif dans le forage et l’exploration, le stockage d’énergie, la vente au détail et le négoce ; ARICOMA Holding a.s., un fournisseur de services informatiques complets et de développement de logiciels sur mesure en Europe et aux États-Unis ; et KKCG Real Estate, une entreprise spécialisée dans la création d’architectures primées et reconnues à l’international dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel, axée sur le développement innovant et durable. Présentes sur plusieurs continents, les entreprises de KKCG s’appuient sur les capitaux, les réseaux et les connaissances de l’ensemble du groupe pour assurer une croissance rentable et durable à long terme. KKCG s’engage à soutenir les communautés au sein desquelles elle mène ses activités, apportant ainsi sa contribution au développement des sociétés dans lesquelles elle opère.

À propos d'Allwyn

Allwyn est un opérateur de loterie multinational de premier plan. Allwyn crée des loteries de qualité supérieures qui reversent davantage à des causes justes en se concentrant sur l'innovation, la technologie, l'efficacité et la sécurité grâce à un portefeuille de divertissements de jeux occasionnels qui connaît une constante expansion. L'angle d'approche de la loterie consistant à se concentrer sur des jeux récréatifs abordables a permis à Allwyn d'occuper des positions de premier plan sur le marché avec des marques de confiance présentes dans toute l'Europe, en Autriche, en République tchèque, en Grèce et à Chypre, en Italie, au Royaume-Uni et aux États-Unis (principalement dans l'Illinois).

À propos de 0xCollection

Les créations de cette collection reposent sur le développement de l'art numérique du présent pour l'avenir, 0xCollection (prononcer « Hex Collection » est à la fois une collection et une initiative artistique numérique, de nouveaux médias et d'art temporel ; elle est basée à Bâle, en Suisse.

La collection a pour mission de favoriser le dialogue entre les artistes dont le travail se situe à l'intersection de l'art et de la technologie, et de faire converger un réseau croissant de conservateurs, d'experts, de chercheurs, d'historiens et d'artistes qui excellent dans les domaines de l'art numérique et des nouveaux médias.

