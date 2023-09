Verizon ofrecerá su nueva serie de iPhone 15, Apple Watch Serie 9 y Apple Watch Ultra 2

Lo que debes saber:



Los clientes de Verizon, nuevos o actuales, que agreguen una nueva línea al plan Unlimited Ultimate pueden obtener un iPhone 15 Pro gratis, o recibir el modelo de iPhone 15 que deseen con un descuento de hasta $1,000 si traen cualquier iPhone usado para canjear. Con garantía¹.

Los clientes actuales pueden optar por un modelo más actualizado y obtener una rebaja de hasta $830 en dispositivos de la línea iPhone 15, mediante un canje exclusivo si están suscritos a algún plan Unlimited que califique².

Inscríbete a MyPlan de Verizon — el plan definitivo para iPhone, con Apple One — y disfruta de rebajas increíbles en lo mejor que hay en contenido y entretenimiento.

Nueva experiencia de RA: Escucha las nuevas canciones de J Balvin y ten la oportunidad de ganar un iPhone 15 Pro.

NUEVA YORK, Sept. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Verizon ofrecerá el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus, con un magnífico y duradero diseño de aluminio y cubierta posterior de vidrio teñido, Isla Dinámica, un microprocesador A16 Bionic, un sistema de cámaras avanzado con cámara principal de 48MP y puerto USB-C.

Verizon ofrecerá, además, el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max, los modelos Pro más ligeros en la historia de Apple, con un diseño resistente y ligero de titanio, un nuevo botón de Acción, cámara con poderosas mejoras, el microprocesador A17 y puerto USB-C con velocidades de USB 3.

Pide dispositivos de la serie iPhone 15 en las tiendas de Verizon, en la aplicación My Verizon o en verizon.com a partir del viernes, 15 de septiembre. Habrá dispositivos en existencias a partir del viernes, 22 de septiembre. La nueva serie de Apple Watch, incluyendo la segunda generación de Apple Watch SE, y los AirPods Pro estarán disponibles para que los clientes hagan sus pedidos a partir del viernes, 15 de septiembre; y habrá dispositivos en existencias a partir del viernes, 22 de septiembre. Los clientes empresariales de Verizon pueden visitar Verizon Business para ver precios especiales y descuentos.

Obtén un iPhone 15 por nuestra cuenta

Ya sea que estés cambiando para Verizon, agregando una nueva línea o cambiando tu teléfono por el último y más increíble iPhone, la red telefónica 5G más confiable de los Estados Unidos³ te garantiza las mejores ofertas:

Los clientes de Verizon, nuevos o actuales, que agreguen una nueva línea al plan Unlimited Ultimate pueden obtener un iPhone 15 Pro por nuestra cuenta, o recibir un dispositivo de la nueva serie iPhone 15 con un descuento de hasta $1,000 si traen cualquier iPhone usado en cualquier estado. Si eliges los planes Unlimited Plus o Unlimited Welcome, puedes obtener $830 o un descuento de $415 en dispositivos de la serie iPhone 15 si traes un iPhone para canjear, respectivamente¹.

Los clientes actuales pueden optar por un modelo más actualizado y obtener un descuento de hasta $830 en dispositivos de la serie iPhone 15, mediante un intercambio exclusivo si están suscritos a algún plan Unlimited que califique²

¿Quieres una pulsera más inteligente? Obtén dispositivos de la nueva Apple Watch Serie 9 por menos de $6 mensuales⁴ o un Apple Watch Ultra 2 por menos de $14 mensuales, cuando compres iPhones seleccionados,con intercambio de reloj calificado⁵.

Personaliza tu nuevo iPhone con excelentes ofertas en accesorios. Por tiempo limitado y hasta agotar existencias, obtén descuentos del 25% en los cargadores de Apple MagSafe y descuentos del 20% en fundas y protectores de pantalla exclusivos para la serie iPhone 15.

Pide dispositivos de la serie iPhone 15 en las tiendas de Verizon, en la aplicación My Verizon o en verizon.com a partir del viernes, 15 de septiembre. Habrá dispositivos en existencias a partir del viernes, 22 de septiembre. La nueva serie de Apple Watch, incluyendo la segunda generación de Apple Watch SE, y los AirPods Pro estarán disponibles para que los clientes hagan sus pedidos a partir del viernes, 15 de septiembre; y habrá dispositivos en existencias a partir del viernes, 22 de septiembre. Los clientes empresariales de Verizon pueden visitar Verizon Business para ver precios especiales y rebajas.

1 Requiere un pago de $999.99 por el dispositivo (solo de 128 GB) o el pago total de la compra con una línea de smartphone nueva y suscripción a planes de pospago Unlimited Plus o Unlimited Ultimate. Menos de $1,000 en créditos por canjes o promociones aplicados durante 36 meses; el crédito por promociones caduca si se deja de cumplir con los requisitos; TPA del 0%. No se incluyen teléfonos bloqueados, de modelo no identificable o en la lista de Extraviados/Robados.

2 Requiere un pago de $829.99 por el dispositivo (solo de 128 GB) o el pago total de la compra con una línea de smartphone nueva y suscripción a planes de pospago Unlimited Plus o Unlimited Ultimate. Menos de $830 en créditos por canjes o promociones aplicados durante 36 meses; el crédito por promociones caduca si se deja de cumplir con los requisitos; TPA del 0%. No se incluyen teléfonos bloqueados, de modelo no identificable o en la lista de Extraviados/Robados.

3 Los rankings se basan en el Estado de la 5G de RootMetrics® en el Informe sobre Estados Unidos: 1H 2023.

4 Solo teléfonos 5G: Requiere que primero se haga un pago de hasta $1,599.99 por el dispositivo con una línea de smartphone nueva y suscripción a un plan de servicios. Reloj: $499.99 (solo de 41 mm) Requiere el pago del dispositivo con una línea de smartphone nueva y suscripción a un plan de servicios. Menos de $180 en créditos por canjes o promociones + $120 en créditos por promociones aplicados durante 36 meses; el crédito por promociones caduca si se deja de cumplir con los requisitos; TPA del 0%. Se aplican las condiciones para canjes.

5 Solo teléfonos 5G: Requiere que primero se haga un pago de hasta $1,599.99 por el dispositivo con una línea de smartphone nueva y suscripción a un plan de servicios. Reloj: $799.99 (solo de 49 mm) Requiere el pago del dispositivo con una línea de smartphone nueva y suscripción a un plan de servicios. Menos de $180 en créditos por canjes o promociones + $120 en créditos por promociones aplicados durante 36 meses; el crédito por promociones caduca si se deja de cumplir con los requisitos; TPA del 0%. Se aplican las condiciones para canjes.

