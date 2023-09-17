業界頂尖的 ROSEN LAW FIRM 鼓勵 Party City Holdco Inc. 投資者在證券集體訴訟的重要截止日期之前聘請律師 – PRTY, PRTYQ

紐約, Sept. 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒於2022 年 11 月 8 日至 2023 年 6 月 9 日（含上述兩日）期間（簡稱「集體訴訟期」）購買了 Party City Holdco Inc. (NYSE: PRTY) (OTC: PRTYQ) 證券之人士注意，首席原告的重要截止日期為 2023 年 10 月 2 日。



影響：若您在集體訴訟期內購買了 Party City 證券，您可能有權透過勝訴收費安排獲得賠償，而無須支付任何自付費用或訟費。

下一步行動：如欲加入 Party City 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form\/?case_id=18067 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。集體訴訟已提出。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 10 月 2 日前向法院提出申請。首席原告是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功往績紀錄的合格律師。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告在整個集體訴訟期間：(1) 明確地失實陳述其資本資源「將足以滿足我們接下來 12 個月的流動資金需求」；(2) 遺漏了 Party City 持續經營能力存在重大疑慮的事實；(3) 淡化了 Party City 當時存在的流動資金問題的性質和程度；(4) 遺漏了 Party City 的現有信貸額不足以滿足其營運需求，且在正常業務過程中無法獲得額外的貸款；及 (5) 遺漏了其財務報告的內部控制存在重大缺陷。訴訟稱，在市場了解真實詳情後，投資者蒙受了損失。

如欲加入 Party City 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=18067 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在此之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

透過以下方式獲知我們的最新動態，LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/the-rosen-law-firm 、Twitter: https://twitter.com/rosen_firm 或 Facebook: https://www.facebook.com/rosenlawfirm 。

Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 的律師在諸多獨立的、受人尊敬的資料來源中榜上有名且備受認可。Rosen Law Firm 已為投資者追回數億美元的資金。

律師廣告。過往結果並不保證獲得類似的結果。

-------------------------------

聯絡資訊：