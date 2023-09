Biognosys presenta innovazioni tecnologiche e progressi scientifici per rendere il proteoma utilizzabile per la ricerca sulle scienze naturali al Congresso mondiale HUPO 2023

Analisi dei dati senza libreria e potenziata dall'apprendimento automatico con Spectronaut ® 18 produce quantificazione delle proteine leader del settore e produttività per la proteomica DIA

18 produce quantificazione delle proteine leader del settore e produttività per la proteomica DIA Una nuova ricerca collaborativa che utilizza le piattaforme di servizi CRO TrueDiscovery ® e TrueTarget ® dimostra la precisione quantitativa e l'ampia applicabilità della proteomica della spettrometria di massa per la scoperta di biomarcatori e lo sviluppo di farmaci

e TrueTarget dimostra la precisione quantitativa e l'ampia applicabilità della proteomica della spettrometria di massa per la scoperta di biomarcatori e lo sviluppo di farmaci Il kit iRT di Biognosys è la pietra angolare del nuovo monitoraggio delle prestazioni in tempo reale di Bruker nell'ambito dell'analisi ProteoScape™ per gli strumenti timsTOF





ZUERICH, Svizzera e CAMBRIDGE, Massachusetts, Sept. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, uno dei principali inventori e sviluppatori di soluzioni di proteomica basate sulla spettrometria di massa (MS), ha annunciato oggi la sua partecipazione al Congresso mondiale Human Proteome Organization (HUPO) dal 17 al 21 settembre a Busan, Corea del Sud.

Durante la sessione sui progressi tecnologici di martedì 19 settembre, il Chief Technology Officer di Biognosys, Dr. Lukas Reiter, terrà una presentazione "Bottom-up Proteomics using DIA" sull'evoluzione, i recenti sviluppi e il futuro dell'acquisizione indipendente dai dati (DIA) nella proteomica basata su MS. Biognosys presenterà anche dieci poster che mostrano innovazioni tecnologiche e nuovi dati scientifici con i servizi di sua proprietà sulla ricerca proteomica, software e kit. Il team di esperti scientifici di Biognosys esporrà e offrirà demo software presso lo stand #408.

Il partner strategico di Biognosys, Bruker, introdurrà nuovi concetti per la piattaforma timsTOF e la suite software Bruker ProteoScape™, creando sinergie con il software Spectronaut® di Biognosys e il kit iRT per offrire ai clienti funzionalità avanzate per proteomica ad alta fedeltà e ad alto rendimento.

"Sono entusiasta di presentare progressi significativi con la tecnologia e le soluzioni di proteomica MS di Biognosys che ci avvicinano di nuovo a rendere il proteoma veramente attuabile per la ricerca, lo sviluppo di farmaci e il processo decisionale clinico", ha commentato il Dr. Lukas Reiter. "Il nostro software in continuo miglioramento e i kit consolidati consentono agli utenti dei principali strumenti MS di eseguire flussi di lavoro all'avanguardia e semplici per la ricerca proteomica approfondita, ad alto rendimento e riproducibile internamente. I nostri servizi CRO forniscono ai clienti del settore biofarmaceutico e diagnostico una precisione e approfondimenti senza precedenti per accelerare la scoperta di biomarcatori e lo sviluppo di farmaci".

Spectronaut® 18: profondità, throughput ed efficienza leader del settore per l'analisi dei dati DIA

Spectronaut 18, l'ultima versione del software di punta di Biognosys, offre un tasso di identificazione e una qualità di quantificazione significativamente migliorati, oltre a varie nuove funzionalità che rendono la proteomica DIA più efficiente e scalabile. A HUPO, Biognosys presenterà tre poster che evidenziano le potenti applicazioni di Spectronaut 18 per la quantificazione completa del proteoma. Notevoli innovazioni includono l'utilizzo di directDIA+™ per analisi più rapide e prive di librerie e il deep learning con DeepQuant per migliorare la quantificazione delle proteine a bassa abbondanza attraverso una rete neurale per la correzione delle interferenze delle quantità dei precursori.

TrueDiscovery®: Precisione comprovata per la scoperta di biomarcatori in oncologia e nelle neuroscienze

Biognosys presenterà tre poster che mostrano la scoperta di biomarcatori e la ricerca sullo sviluppo di farmaci condotta con stimati collaboratori, tra cui Genmab, Johns Hopkins University School of Medicine, Stanford University e Università di Zurigo. Gli studi hanno utilizzato la piattaforma TrueDiscovery di Biognosys per la proteomica imparziale e dimostrano collettivamente la precisione quantitativa, la robustezza e l'ampia applicabilità della proteomica della SM per la ricerca oncologica e neuroscientifica. Un quarto poster valuta la complementarità tecnologica e biologica di TrueDiscovery e della piattaforma Olink® Explore di Olink Proteomics AB per la proteomica del plasma.

TrueTarget®: Deconvoluzione efficiente del bersaglio e mappatura dei siti di legame nella scoperta di farmaci

La piattaforma TrueTarget di Biognosys sfrutta la spettrometria di massa con proteolisi limitata (LiP-MS) per facilitare l'identificazione e la convalida del bersaglio farmacologico. Un primo poster, in collaborazione con InterAx, dimostra le capacità uniche di TrueTarget nel deconvolgere il bersaglio di un antagonista del recettore accoppiato alla proteina G (GPCR), mappando i suoi siti di legame e fornendo approfondimenti strutturali sul meccanismo d'azione. Un secondo poster, in collaborazione con Samsara Therapeutics, illustra come la deconvoluzione del target con TrueTarget, seguita da un profilo imparziale del proteoma con TrueDiscovery, abbia consentito l'identificazione e la convalida efficienti delle proteine bersaglio e una migliore comprensione dei sistemi biologici in un nuovo sviluppo terapeutico.

Biognosys e Bruker: flussi di lavoro senza soluzione di continuità per dia-PASEF® e QC su timsTOF

Per garantire prestazioni ottimali per la SM, Bruker presenta TwinScape, un gemello digitale per la piattaforma timsTOF, interconnesso con il software ProteoScape™ per supportare il controllo qualità in tempo reale (QC) con il kit Biognosys iRT. I peptidi nel kit iRT sono stati accuratamente ottimizzati per la stabilità, la sensibilità e la spaziatura dei tempi di ritenzione, e questo kit iRT può ora essere utilizzato per il controllo qualità del sistema nel software di proteomica di Bruker ProteoScape. La Dr.ssa Sira Echevarria, Head of Business Development – Products di Biognosys, presenterà il modo in cui Spectronaut offre una migliore analisi proteomica senza libreria per dia-PASEF utilizzando directDIA+ nel corso del seminario-pranzo HUPO di Bruker martedì 19 settembre.

Per una panoramica completa della presenza di Biognosys a HUPO, visitare la pagina biognosys.com/hupo-2023 . I poster saranno disponibili per il download da venerdì 22 settembre.

Informazioni su Spectronaut®

Spectronaut è il software di analisi dei dati di punta di Biognosys per la proteomica basata sulla spettrometria di massa (MS) di acquisizione indipendente dai dati (DIA).

Il software utilizza algoritmi avanzati di ricerca e intelligenza artificiale (IA) per tradurre i dati in informazioni fruibili per la ricerca sulle scienze della vita. Spectronaut consente una quantificazione riproducibile e precisa di migliaia di proteine in un singolo esperimento e fornisce informazioni multidimensionali sull'espressione, la funzione e la struttura delle proteine in tutte le principali specie biologiche e i tipi di campioni. Per ulteriori informazioni, visitare spectronaut.com .

Informazioni su TrueDiscovery®

La piattaforma TrueDiscovery di Biognosys offre soluzioni proteomiche integrate per l'intera pipeline di sviluppo dei farmaci.

TrueDiscovery è basato sulla spettrometria di massa Hyper Reaction Monitoring (HRM), una tecnologia avanzata di quantificazione delle proteine basata su Data Independent Acquisition (acquisizione indipendente di dati) (DIA) co-inventata e brevettata da Biognosys.

TrueDiscovery è l'unica piattaforma che ricerca il proteoma completo per quantificare migliaia delle proteine più rilevanti, tra cui un numero illimitato di proteoforme. La piattaforma consente la più profonda profilazione imparziale dei proteomi di tessuti e biofluidi con una specificità imbattibile su larga scala. I dati generati sono altamente riproducibili e facilmente trasferibili ai saggi clinici. Gli studi possono essere eseguiti in un ambiente certificato GLP e conforme GCP. Per ulteriori informazioni, visitare truediscovery.bio .

Informazioni su TrueTargeT®

La piattaforma di proteomica TrueTarget di Biognosys affronta in modo univoco le questioni più urgenti nella scoperta precoce di farmaci, identificando obiettivi interni ed esterni per accelerare e ridurre il rischio nello sviluppo di farmaci lungo tutta la pipeline.

TrueTarget si basa sulla Limited Proteolysis Mass Spectrometry (Spettrometria di Massa a Proteolisi Limitata) (LiP-MS), una tecnologia brevettata di chemioproteomica sviluppata da Biognosys. TrueTarget è l'unico strumento per sondare i cambiamenti strutturali attraverso il proteoma completo con risoluzione a livello peptidico, fornendo intuizioni uniche sul legame dei composti e sull'identificazione del bersaglio.

La piattaforma consente di chiarire i meccanismi d'azione e rivelare tossicità impreviste. Per ulteriori informazioni, visitare truetarget.bio

Informazioni su Biognosys

In Biognosys, crediamo che le profonde intuizioni sul proteoma siano la chiave per scoperte rivoluzionarie che trasformano la scienza per una vita migliore. Con il nostro versatile portafoglio di soluzioni proteomiche di nuova generazione, tra cui le piattaforme di servizi di ricerca TrueDiscovery®, TrueTarget® e TrueSignature®, il nostro software di punta Spectronaut® e il kit PQ500™, rendiamo il proteoma utilizzabile per potenziare la ricerca, lo sviluppo di farmaci e il processo decisionale clinico. Queste soluzioni forniscono una visione multidimensionale dell'espressione, della funzione e della struttura delle proteine in tutte le specie biologiche e tipi di campioni. Le nostre tecnologie uniche e brevettate utilizzano la spettrometria di massa ad alta risoluzione per quantificare migliaia di proteine con una precisione, una capacità e una produttività leader nel settore. Grazie alla nostra partnership strategica con Bruker (Nasdaq: BRKR), rendiamo la proteomica accessibile a livello globale. Per ulteriori informazioni, visitare biognosys.com .

