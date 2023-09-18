Novotech 發布鼻咽癌全球臨床試驗概況報告

波士頓, Sept. 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 以亞太地區為中心、具備全球營運能力的頂尖生物科技合同研究組織 (CRO) Novotech 今日發布最新專家臨床試驗報告 – 「鼻咽癌：全球臨床試驗概況」。



該報告指出，自 2018 年以來，生物製藥產業已推出 200 多項鼻咽癌 (NPC) 全球臨床試驗，其中亞太地區佔 60%，美國和歐洲貢獻超過 30%。

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該報告指出，「NCP 是源於鼻咽上皮最常見的癌症，主要發現於亞洲和非洲。非角化型鼻咽癌約佔所有鼻咽癌病例的 50%。全球 NCP 5 年存活率為 40-70%」。

吸煙、酒精、亞硝胺、遺傳傾向和 EB 病毒 (EBV) 感染等環境風險因素對 NCP 盛行率產生很大影響。

2020 年，全球有超過 130,000 例 NPC 病例。NCP 為世界上第 23 種最常見癌症，男性比女性發生的可能性更高。

2020年，亞洲佔全球 NPC 病例的 80% 以上，其中中國佔大部分。

2020 年，美國和加拿佔全球 NPC 發病率的約 2%，病例數超過 2,000 例。

2020 年，歐洲報告了 NPC 病例 5,204 例，佔全球發病率近 4%。



Novotech 在 25 個地區擁有 3,000 多名員工，並設有 34 個辦事處，包括大中華區、韓國、澳洲、新西蘭、美國和歐洲。

該 CRO 為生物科技公司提供一套獨特且無與倫比的早期到後期服務，業務覆蓋美國和歐洲，聚焦於亞太地區並在該地區以高質量快速臨床試驗而享有盛譽。

Novotech 因其行業領先的貢獻而備受認可，斬獲眾多著名獎項，包括 2023 年 CRO 領導力獎 (CRO Leadership Award 2023)和 2022 年亞太地區細胞與基因治療臨床試驗卓越獎 (Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2022)。此外，該公司還榮獲亞太地區合同研究組織年度公司獎 (Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award)。公司在過去三年簽署了 50 份領先研究中心合作夥伴協議，踐行了其倡導合作的承諾。

關於 Novotech Novotech-CRO.com

Novotech 成立於 1997 年，是國際公認的以亞太地區為中心、具備全球營運能力的領先合同研究組織 (CRO)。該公司已成為一家提供實驗室、一期設施、藥物開發諮詢服務和監管專業知識的臨床 CRO。公司經驗豐富，參與過超過 5,000 個臨床項目，包括 I 期至 IV 期臨床試驗和生物等效性研究。Novotech 在全球擁有 3,000 多名員工，並設有 34 個辦事處。Novotech 的定位是成為尋求在亞太地區、美國和歐洲開展臨床試驗的中小型生物科技、生物製藥和製藥贊助商的合作夥伴和盟友。

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