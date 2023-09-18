Novotech 發布綜合性的全球膽囊癌臨床試驗概況報告

波士頓, Sept. 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 以亞太地區為中心、具備全球營運能力的頂尖生物科技合同研究組織 (CRO) Novotech 今日發布了最新專家臨床試驗報告——「膽囊癌：全球臨床試驗概況報告」。



報告顯示，自 2016 年以來，生物製藥類公司已啟動約 250 項正在進行的膽囊癌 (GBC) 臨床試驗，其中亞太地區在 50% 以上的試驗中發揮着關鍵作用，而超過 40% 的試驗開展於美國和歐洲。

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GBC 是全球最常見的膽道癌類型，占該類病例的 80%-95%，2020 年記錄新增病例超過 100 萬，死亡人數超過 80,000 例。

GBC 的全球年齡標準化發病率和死亡率分別為每 100,000 人 1.20 例和 0.84 例。其中亞洲的發病和死亡病例均居於世界前列，分別為 82,000 例和 62,300 例，佔全球病例的 70%。

報告指出：「由於人口眾多、研究數量適中，亞太地區的競爭試驗風險較低，其試驗密度比美國低約 17 倍，比歐洲低約 4 倍。」

報告顯示，GBC 是第六種最常見的胃腸道癌症，而且在女性中比在男性中更為常見。主要原因是雌激素水平高（在女性中更常見）和異常胰臟梗阻（在亞洲人中更常見）。

此外，該報告還深入調查了各地區的疾病病例和死亡率趨勢，包括：

到 2030 年，亞洲的 GBC 病例和死亡人數預計將分別達到 142,193 例和 109,122 例。

2020 年，歐洲的發病病例和死亡病例分別約為 12,570 例和 8,717 例。

2020 年，美國報告 GBC 發病病例超過 4,600 例，死亡病例約 2,300 例。據美國癌症協會估計，2023 年該國將出現約 12,220 例 GBC 新增病例以及約 4,510 例 GBC 死亡病例。

2020 年，加拿大報告發病病例超過 500 例，年齡標準化發病率 (ASIR) 約為每 100,000 人中 0.66 例。

Novotech 在 25 個地區擁有 3,000 多名員工，並設有 34 個辦事處，包括大中華區、韓國、澳洲、新西蘭、美國和歐洲。

該 CRO 為生物科技公司提供一套獨特且無與倫比的早期到後期服務，業務覆蓋美國和歐洲，聚焦於亞太地區並在該地區以高質量快速臨床試驗而享有盛譽。

Novotech 因其行業領先的貢獻而備受認可，斬獲眾多著名獎項，包括 2023 年 CRO 領導力獎 (CRO Leadership Award 2023)和 2022 年亞太地區細胞與基因治療臨床試驗卓越獎 (Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2022)。此外，該公司還榮獲亞太地區合同研究組織年度公司獎 (Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award)。公司在過去三年簽署了 50 份領先研究中心合作夥伴協議，踐行了其倡導合作的承諾。

關於 NovotechNovotech-CRO.com

Novotech 成立於 1997 年，是國際公認的以亞太地區為中心、具備全球營運能力的領先合同研究組織 (CRO)。

該公司已成為一家提供實驗室、一期設施、藥物開發諮詢服務和監管專業知識的臨床 CRO。公司經驗豐富，參與過超過 5,000 個臨床項目，包括 I 期至 IV 期臨床試驗和生物等效性研究。Novotech 在全球擁有 3,000 多名員工，並設有 34 個辦事處。

Novotech 的定位是成為尋求在亞太地區、美國和歐洲開展臨床試驗的中小型生物科技、生物製藥和製藥贊助商的合作夥伴和盟友。

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