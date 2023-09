COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 18 septembre 2023

Equans annonce la signature d’un accord avec le consortium Swiss Life Asset Managers et Schroders Greencoat en vue de la cession de ses activités de réseaux de chaleur et de refroidissement urbains au Royaume-Uni

Equans, un des leaders mondiaux du secteur des Energies et Services, filiale du groupe Bouygues, annonce avoir signé, le 15 septembre, un accord en vue de la vente de ses réseaux de chaleur et de refroidissement urbains au Royaume-Uni pour une valeur d’entreprise cumulée d’environ 260 millions de livres sterling1.

L’acquéreur est un consortium formé de Swiss Life Asset Managers et de Schroders Greencoat LLP.

L’activité devant être cédée, connue sous le nom d'Equans Urban Energy, comprend East London Energy Limited et Equans DE Holding Company Limited. Humber Energy sera également intégré à la transaction.

Cette cession s’inscrit dans le cadre du plan stratégique d’Equans, présenté le 23 février 2023 lors de son Capital Markets Day, qui prévoit la cession des activités asset-based. Elle sera sans impact sur la trajectoire de chiffre d’affaires et de ROCA2 d’Equans présentée lors du Capital Markets Day.

Au Royaume-Uni, Equans réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 2,5 milliards de livres sterling et est un partenaire clé pour la décarbonation des industries et des villes. Dans ce pays, Equans sera pleinement concentré sur son cœur de métier, afin d’aider les entreprises, les collectivités et le secteur public à atteindre leurs objectifs de décarbonation à travers la fourniture de services de facility management durables, d’opérations de rénovation et de services énergétiques et digitaux de haut niveau.

Gabriele Damiani, Head of Core Infrastructure chez Swiss Life Asset Managers, et Minal Patel, Partner chez Schroders Greencoat, ont déclaré : « nous nous engageons à respecter les ambitions Net Zero d’Urban Energy et prévoyons d’investir dans les années à venir afin de poursuivre la décarbonation et la croissance des réseaux de chaleur existants et nouveaux. Cela se fera dans le contexte plus large des objectifs Net Zero du Royaume-Uni ainsi que du programme Levelling Up du gouvernement britannique, en soutenant localement l’emploi et l’investissement dans les infrastructures critiques. »

La finalisation de la transaction est prévue pour le dernier trimestre 2023, sous réserve de l’obtention des approbations nécessaires.

A propos d'Equans

Equans est un leader mondial du secteur des énergies et services implanté dans 20 pays, avec

90 000 collaborateurs3 travaillant sur les 5 continents et un chiffre d'affaires 2022 combiné proforma de près de 18 milliards d'euros4

Equans conçoit, installe et fournit des solutions sur mesure pour améliorer les équipements, les systèmes et les processus techniques de ses clients et optimiser leur utilisation dans le contexte de leurs transitions énergétique, industrielle et numérique. Grâce à une forte empreinte territoriale liée à ses marques locales historiques et un excellent savoir-faire technique, les experts hautement qualifiés d'Equans sont en mesure d'accompagner les territoires, les villes, les industries, les bâtiments dans les domaines du CVC (chauffage, ventilation et climatisation), du Froid et de la Sécurité Incendie, du Facility Management, du Numérique et des TIC, de l'Electricité, de la Mécanique et de la Robotique. Equans est leader sur les principaux marchés européens (France, Suisse, Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni) et est également bien positionné aux États-Unis et en Amérique latine. Equans est une société du groupe Bouygues. www.equans.com

1 Soit environ 270 millions de livres sterling, y compris dette IFRS 16

2 Résultat opérationnel courant des activités

3 Chiffre combiné (Equans+ Bouygues Energies & Services) au 31 décembre 2022

4 Chiffre d'affaires 2022 combiné (Equans+ Bouygues Energies & Services), donnée non auditée

