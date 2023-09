„Novaturas“ už 0,25 mln. eurų superka ir darbuotojams skirs beveik 76 tūkst. savo akcijų

Didžiausias kelionių organizatorius Baltijos šalyse „Novaturas“ per „Nasdaq“ biržą paskelbė skirsiantis beveik 0,25 mln. eurų iki 1 proc. įmonės akcijų supirkimui. Įsigytas akcijas bendrovė per artimiausius trejus metus ketina išdalinti darbuotojams.

„Turizmo sektoriuje darbuotojai yra verslo pagrindas. Todėl naujojoje „Novaturo“ augimo strategijoje esame aiškiai įvardinę jų įsitraukimą ir gerovę prioritetine sritimi. Akcijų opcionai yra viena iš Lietuvoje dar retai taikomų, bet užsienyje populiari ir darbuotojų vertinama motyvacinė priemonė, kuri didina įsitraukimą, padeda išsaugoti esamus ir pritraukti naujus talentus. Būdami orientuoti į tvarų ilgalaikį įmonės augimą akcijų opcionus suteikiame „Novaturo“ darbuotojams Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje“, – sako „Novaturo“ generalinis direktorius Vitalij Rakovski.

Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas dar praėjusių metų viduryje patvirtino akcijų opcionų suteikimą 144 „Novaturo“ grupės darbuotojams. Iki 2026 m. jiems iš viso turėtų būti suteikta 75 997 vnt. bendrovės akcijų. Biržoje „Novaturas“ akcijas superka aukciono būdu rugsėjo 14-20 d., mokėdamas po 3,27 Eur už vieną akciją.

Anot V. Rakovski, supirkti akcijas „Novaturas“ galėjo pasirinkti bet kada iki 2025 m. vidurio. Tačiau tą nuspręsta padaryti dabar įvertinus rinkos aplinkybes – stiprius įmonės pirmojo pusmečio finansinius rezultatus, įmonės finansinį stabilumą bei optimistinius lūkesčius ateičiai, grindžiamus trečiųjų šalių – finansų analitikų vertinimu.

Banko „Swedbank“ finansų analitikai „Novaturo“ grupės akcijoms yra suteikę reitingą „pirkti“, su tiksline rekomenduojama akcijų kaina 4,5 Eur. Tai maždaug trečdaliu viršija dabartinę biržoje esančią „Novaturo“ akcijų kainą. Tuo tarpu naujausiu „Enlight research“ analitikų vertinimu tikslinė rekomenduojama bazinė akcijų kaina siekia 4,27 Eur (beveik trečdaliu didesnė). Optimistiniu scenarijumi, „Enlight research“ vertinimu, akcijų viršutinė kainos riba – 4,74 Eur, pesimistiniu scenarijumi – 3,81 Eur.

Kaip rodo praktika, biržoje listinguojamoms įmonėms įprasta pasinaudoti situacijomis ir supirkti akcijas, kai jų kaina rinkoje, bendrovės vadovybės manymu, yra mažesnė nei įmonė yra verta ar kai turima pagrįstų lūkesčių dėl augimo potencialo. Superkant akcijas tuo pačiu didinama vertė įmonės akcininkams, nes vienai akcijai atitenka didesnė pelno dalis. Be to, akcijų supirkimas dažnai lemia didesnę akcijų kainą.

Šiemet „Novaturas“ fiksavo itin sėkmingus pirmojo pusmečio rezultatus – bendrovės pusmečio EBITDA viršijo visų priešpandeminių 2019 m. rezultatą. Be to, bendrovė antrą kartą peržiūrėjo ir pagerino šių metų pelningumo prognozę: 3-5 mln. eurų EBITDA grupė pakėlė į 6-8 mln. eurų prognozę, o grynąjį pelną vietoje 1-3 mln. – į 4-6 mln. eurų*.

Per pirmąjį 2023 m. pusmetį bendrovė sugeneravo 102,5 mln. eurų pajamų, o tai yra 12 proc. daugiau nei pernai šiuo laikotarpiu. Sausio-birželio mėnesiais bendrovė aptarnavo 124 tūkst. keliautojų – 3 proc. mažiau nei 2022 metais. Tačiau pristatant 2024 m. vasaros sezoną bendrovė skelbė, kad kitų metų vasarą tikisi 15 proc. augimo vertinant pagal aptarnautų klientų skaičių.

*Šie įverčiai paskelbti prieš rugsėjo 11 d. Vilniaus apygardos teismo sprendimą byloje tarp Bendrovės ir UAB „GetJet Airlines“, kurioje iš Bendrovės priteista 1,15 mln. EUR netesybų, kartu su 8 % dydžio metinėmis palūkanomis, apskaičiuotomis nuo 2021 m. sausio 1 d. Preliminariu vertinimu, šis sprendimas reikšmingos įtakos veiklai neturės. Be to, pirmos instancijos teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs, taip pat jis nėra galutinis, ir gali būti apskųstas apeliacinės instancijos teismui per 30 dienų. Bendrovė analizuos šį teismo sprendimą bei spręs dėl galimų tolimesnių veiksmų.





Apie įmonę

„Novaturo“ grupė yra didžiausias ir vienintelis užsakomųjų skrydžių vietinio kapitalo kelionių organizatorius Baltijos šalyse, siūlantis vasaros ir žiemos keliones daugiau kaip 30-yje krypčių visame pasaulyje bei daugiau nei 100 pažintinių kelionių maršrutų. 2022 m. „Novaturo“ grupė fiksavo 197 mln. eurų pajamų ir aptarnavo 267 tūkst. keleivių Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

