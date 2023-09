L’INESSS recommande le remboursement public pour ORLADEYO® (bérotralstat) de BioCryst pour la prévention des crises chez les patients atteints d’angio-oedème héréditaire au Québec

RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C., 18 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq : BCRX) a annoncé aujourd’hui que l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS) a émis une recommandation positive pour le remboursement de PrORLADEYOMD (bérotralstat) pour la prévention de routine des crises d’angio-œdème héréditaire (AOH) chez les adultes et les patients âgés de 12 ans et plus au Québec.



« Bien que de nombreux progrès aient été réalisés au nom de la communauté de l’AOH au Québec, les personnes atteintes d’AOH ont toujours besoin d’options de traitement supplémentaires pour les aider à gérer leurs crises d’AOH. Au nom des personnes vivant avec l’AOH et de leurs aidants, j’apprécie cette recommandation positive de l’INESSS, car elle devrait contribuer à faire en sorte que cette thérapie prophylactique orale soit disponible pour ceux qui pourraient en bénéficier. De plus, cette recommandation est un pas en avant, car elle souligne la nécessité d’un accès continu et simple pour les personnes vivant avec l’AOH et leurs aidants », a déclaré Charles St-Pierre, président de l’Angio-œdème Héréditaire du Québec (AOH Québec).

« En tant que médecin traitant des patients atteints d’AOH, je vois directement comment les personnes réagissent aux différents traitements de l’AOH, et l’expérience n’est pas la même pour tous les patients. L’annonce d’aujourd’hui est encourageante, car j’ai constaté les avantages d’ORLADEYO, qui aide à réduire le fardeau de la maladie grâce à la commodité d’un traitement oral à prise unique quotidienne, et je suis heureux que l’INESSS reconnaisse la valeur de cette importante option prophylactique », a déclaré le Dr Louis Marois, MD, PhD, FRCP.

« Nous sommes déterminés à offrir l’accès à ORLADEYO au plus grand nombre possible de Canadiens atteints d’AOH. Cette annonce de l’INESSS, qui fait suite à la recommandation positive de l’ACMTS plus tôt cette année, nous rapproche un peu plus de la mise à disposition de notre traitement oral à dose unique quotidienne aux Canadiens qui ont besoin d’une nouvelle option pour améliorer le contrôle de leurs crises d’AOH », a déclaré Anand Janack, vice-président et directeur général de BioCryst Canada.

Santé Canada a autorisé ORLADEYO en juin 2022 pour la prévention de routine des crises d’AOH d’AOH chez les patients de 12 ans et plus. En février 2023, le Comité canadien d’experts en médicaments de l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) a émis une recommandation positive pour ORLADEYO.

La recommandation complète de l’INESSS concernant le remboursement d’ORLADEYO est disponible sur le site Web de l’INESSS.

À propos de PrORLADEYOMD (bérotralstat)

ORLADEYO (bérotralstat) est un traitement oral conçu spécifiquement pour prévenir les crises d’angio-œdème héréditaire (AOH) chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus. Une capsule d’ORLADEYO par jour agit pour prévenir les crises d’AOH en diminuant l’activité de la kallikréine plasmatique.

INDICATION

ORLADEYO (bérotralstat) est indiqué pour la prévention de routine des crises d’angio-œdème héréditaire (AOH) chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus.

LIMITES D’UTILISATION

L’innocuité et l’efficacité d’ORLADEYO dans le traitement des crises aiguës d’AOH n’ont pas été établies. ORLADEYO ne doit pas être utilisé pour le traitement des crises aiguës d’AOH. Des doses supplémentaires ou des doses d’ORLADEYO supérieures à 150 mg une fois par jour ne sont pas recommandées en raison du risque d’allongement de l’intervalle QT.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR L’INNOCUITÉ

L’innocuité globale d’ORLADEYO a été évaluée dans de multiples études cliniques à long terme, qui ont inclus au total 381 patients atteints d’AOH (études non contrôlées, ouvertes et contrôlées par placebo, en aveugle).

Parmi les patients traités par ORLADEYO dans l’étude de phase 3 en aveugle contrôlée par placebo (étude 302, partie 1), les effets indésirables les plus fréquents associés à ORLADEYO 150 mg étaient des réactions gastro-intestinales, notamment des douleurs abdominales (23 %), des vomissements (15 %) et des diarrhées (15 %). Ces réactions sont généralement survenues peu après le début du traitement par ORLADEYO, sont devenues moins fréquentes avec le temps et se sont généralement résorbées d’elles-mêmes. Aucun patient du groupe ORLADEYO 150 mg n’a interrompu le traitement en raison d’un effet indésirable gastro-intestinal. Aucun événement indésirable grave découlant du traitement n'a été observé chez les patients ayant reçu ORLADEYO.

Les patients présentant une insuffisance hépatique modérée ou sévère peuvent présenter des concentrations sériques accrues de bérotralstat. L’utilisation d’ORLADEYO chez ces patients doit être évitée.

ORLADEYO est un substrat de la P-glycoprotéine (P-gp) et de la protéine de résistance au cancer du sein (BCRP). L’exposition à ORLADEYO peut être augmentée en cas d’administration concomitante d’inhibiteurs de la P-gp et de la BCRP, mais aucun ajustement de la dose n’est nécessaire. Une surveillance étroite des effets indésirables est recommandée en cas d’utilisation concomitante d’inhibiteurs de la P-gp et de la BCRP. Les inducteurs de la P-gp et de la BCRP (p. ex. rifampicine, millepertuis) peuvent diminuer la concentration plasmatique de bérotralstat, entraînant une réduction de l’efficacité de bérotralstat. L’utilisation d’inducteurs de la P-gp n’est pas recommandée avec ORLADEYO.

ORLADEYO, pris à une dose uni quotidienne de 150 mg, est un inhibiteur modéré du CYP2D6 et du CYP3A4. En cas de médicaments administrés en concomitance ayant un index thérapeutique étroit et qui sont principalement métabolisés par le CYP2D6 ou le CYP3A4, une surveillance appropriée et un ajustement de la dose de ces médicaments peuvent s’avérer nécessaires.

L’innocuité et l’efficacité d’ORLADEYO chez les enfants de moins de 12 ans n’ont pas été établies.

Les données disponibles sont insuffisantes pour informer des risques liés à l’utilisation d’ORLADEYO pendant la grossesse. Il n’existe pas de données sur la présence du bérotralstat dans le lait maternel, ses effets sur l’enfant allaité ou ses effets sur la production de lait. Il n’existe pas de données sur l’influence de l’utilisation d’ORLADEYO sur la fertilité humaine.

Les effets indésirables observés peuvent inclure : malaise abdominale, vomissements, diarrhée, douleurs dorsales, maux de tête, brûlures d’estomac, gaz, éruptions cutanées, élévation de l’épreuve de la fonction hépatique (révélée par les analyses de sang).

Vous pouvez signaler à Santé Canada tout effet secondaire présumé associé à l’utilisation de médicaments de santé :

en consultant la page Web consacrée à la notification des effets indésirables ( https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-médicaments-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html ) pour obtenir des renseignements sur les modalités de notification en ligne, par courrier ou par télécopie; ou :

en composant le numéro sans frais 1 866 234-2345

À propos de BioCryst Pharmaceuticals

BioCryst Pharmaceuticals découvre de nouveaux médicaments à petites molécules administrés par voie orale pour traiter des maladies rares pour lesquelles il existe d’importants besoins médicaux non satisfaits et pour lesquelles une enzyme joue un rôle clé dans la voie biologique de la maladie. PrORLADEYOMD (bérotralstat), médicament oral à prise unique quotidienne, est approuvé aux États-Unis et dans de nombreux marchés mondiaux. BioCryst a des programmes actifs de développement de médicaments oraux pour de multiples cibles du système du complément, y compris BCX10013, un inhibiteur oral du facteur D en cours de développement clinique. RAPIVABMC (peramivir injectable) est approuvé aux États-Unis et sur de nombreux marchés mondiaux, avec des engagements post-commercialisation en cours. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de l’entreprise à l’adresse www.biocryst.com.

