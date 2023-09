Betoobe annonce le rachat de Connexing et passe à l’échelle européenne

Naissance d’un acteur européen au service de l’Experience Utilisateur Connecté et du Green IT

Betoobe, éditeur de logiciels (plateforme Saas Mobilehub) spécialisé dans la gestion de l’Environnement de l’Utilisateur Connecté (smartphones, PC, tablettes) depuis sa fourniture jusqu’à son recyclage, annonce une nouvelle opération de croissance externe auprès de Connexing, un acteur européen de la vente de produits Green IT. Cette opération d’ envergure intervient un an après le rachat d’Adjungo et s’inscrit dans un contexte de très forte accélération pour Betoobe (+ 300 % sur son dernier exercice).

Cette alliance stratégique marque une étape significative dans le parcours de Betoobe et ouvre de nouvelles perspectives prometteuses. Ensemble, Betoobe et Connexing vont consolider leurs offres (matériel, logiciel et service) ainsi que leurs ressources afin d’offrir une valeur ajoutée encore plus grande à leurs clients. Désormais, le groupe réunit plus de 70 personnes, pour une cible à 20 M€ de chiffre d’affaires en 2023 sur 5 pays : France, Italie, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg.

Sébastien REVERDY, CEO du groupe Betoobe « Cette alliance confirme notre identité commune, nos valeurs, notre ADN RSE et nos engagements envers nos partenaires et nos clients. Ce rapprochement consolide notre positionnement sur le marché et renforce notre capacité à proposer des solutions encore plus innovantes, performantes et complémentaires. Afin de poursuivre la dynamique engagée, les organisations sont conservées dans leur intégralité. Ensemble, nous serons en mesure de relever les défis futurs et d'offrir des produits et services de haute qualité à nos clients, tout en maintenant notre engagement envers toutes nos parties prenantes. »

Pour accélérer les synergies et permettre aux équipes de travailler plus efficacement ensemble dès le départ, Yves Le Gohebel, CEO de Connexing, accompagnera Sébastien REVERDY, Président du nouvel ensemble, dans la gestion du rapprochement et assurera la vice-présidence du Groupe.

Yves Le Gohebel, CEO de Connexing « Rejoindre le groupe Betoobe est une formidable opportunité pour nos clients, partenaires et collaborateurs. Ensemble, nous pourrons répondre toujours mieux aux attentes du marché en matière de gestion de la digital workplace en y intégrant une démarche industrielle, vertueuse et de Green IT ».