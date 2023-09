ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.9.2023 KLO 17.00

ROBIT OYJ ALOITTAA OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNAN

Yhtiökokouksen 15.3.2023 hallitukselle antamaan valtuutukseen perustuen Robit Oyj:n hallitus on 18.9.2023 pidetyssä kokouksessaan päättänyt aloittaa omien osakkeiden hankinnan. Hallitus on päättänyt hankkia yhteensä enintään 100 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,5 prosenttia yhtiön tällä hetkellä liikkeeseen lasketuista osakkeista. Osakkeet hankitaan yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä markkinapaikalla järjestetyssä julkisessa kaupankäynnissä.

Omien osakkeiden hankinta alkaa aikaisintaan 20.9.2023 ja päättyy viimeistään 30.11.2023. Hallituksen yhtiökokoukselta saama valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 15.3.2023 hallituksen päättämään enintään 2 117 990 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Robit Oyj:llä on 21 179 900 osaketta ja ääntä. Yhtiön omistuksessa on 13 808 osaketta tämän tiedotteen julkaisuajankohtana.

ROBIT OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Robit Oyj

Arto Halonen, toimitusjohtaja

+358 40 028 0717

arto.halonen@robitgroup.com

