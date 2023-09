COMMUNIQUE DE PRESSE

WINFARM lance Au Pré !

Concept innovant de transformation laitière au service des agriculteurs producteurs pour plus de satisfaction auprès des consommateurs

WINFARM (ISIN : FR0014000P11 – mnémonique : ALWF), 1er groupe français proposant un ensemble de prestations de conseil, de service, et de vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l’élevage, annonce le lancement de Au Pré !, son concept de valorisation laitière à destination d’un réseau d’adhérents agriculteurs indépendants.

Un modèle économique clé en main

Ce concept innovant avait déjà été évoqué à l’occasion de l’introduction en Bourse du Groupe en 2020. Fortement créateur de valeur, cette nouvelle diversification de ses activités devrait être un fort moteur de croissance pour le Groupe. Son lancement en octobre 2023 concrétise plus de trois années de recherche, d’études et de tests aux termes desquelles le Groupe propose à un réseau d’agriculteurs adhérents un modèle économique clé en main pour transformer et commercialiser le lait.

Ce modèle a vocation à réunir des agriculteurs transformateurs autour d’un concept réunissant une unité industrielle de production, une gamme de produits laitiers des services supports de marketing et de livraison et une marque nationale.

L’unité de transformation, propriété de l’agriculteur, sera composée d’un bâtiment de 700 m² au fonctionnement semi-automatisé opéré par quatre à cinq personnes et permettant de produire 30 tonnes de produits transformés par semaine.

La gamme de produits laitiers comportera plus de 20 références allant du lait frais, au beurre, au yahourts enrichis en protéines, aux yahourts à boire et au lait à tartiner.

Des services marketings et de livraison offriront au consommateur des promesses en termes de qualité et de naturalité. Mieux produire en évitant le gaspillage lors du process de production, mieux conditionner en limitant l’impact carbone des emballages en utilisant par exemple des emballages de PET recyclé encore peu utilisés pour des produits de cette gamme et mieux informer le consommateur grâce à un QR code sur chaque produit,

La marque Au Pré !, marque nationale bénéficiera d’un rayonnement territorial. Son ancrage local sera assuré par une distribution en circuit-court auprès des boulangeries-pâtisseries, de la restauration collective, de la restauration commerciale, des crèmeries, fromageries et autres points de vente spécialisés dans les 200 kms de l’exploitation.

Produit par un « Collectif de super laitiers » et pour le consommateur

Le cahier des charges de Au Pré ! permet de fédérer un réseau de producteurs laitiers qui entendent mieux valoriser les qualités nutritionnelles, la naturalité de leur produit et leur vision du métier auprès des consommateurs exigeants.

Destiné aux exploitations laitières qui produisent de 1 300 tonnes à 1 500 tonnes de lait, le cahier des charges de Au Pré ! est basé sur les quatre grands axes de travail qui préfigurent l’agriculture de demain et développés au sein de la ferme pilote Bel-Orient.

Le bien-être animal,

L’optimisation du temps de travail des hommes,

L’utilisation de la data dans l’exploitation agricole,

Les essais produits pour nos filiales.

A cet effet, un audit de l’exploitation sera réalisé au préalable pour apporter les évolutions qui seraient nécessaires ainsi qu’une étude pour l’implantation de l’outil industriel de transformation du lait. L’objectif est de permettre aux exploitations de commercialiser rapidement l’intégralité de leur production avec Au Pré ! dans les trois ans.

La Société vise un objectif de 20 exploitations adhérentes dans un horizon de 10 ans.

