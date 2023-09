COFACE SA: Disclosure of trading in own shares (excluding the liquidity agreement) made between 11 and 15 September 2023

Paris, 18 September 2023 – 17.45

Pursuant to Regulation (EU) No 596/2014 of 16 April 2014 on market abuse1

The main features of the 2023-2024 Share Buyback Program have been published on the Company’s website (http://www.coface.com/Investors/Disclosure-requirements, under “Own share transactions”) and are also described in the 2022 Universal Registration Document.

Trading session

of (Date) Transaction Number of

shares Weighted

average price Gross amount MIC Code Purpose of

buyback Total 11/09/2023 19,446 12.5785 € 244,601 XPAR LTIP 480 12.6085 € 6,052 TQEX 4,632 12.6086 € 58,403 CCXE 442 12.6086 € 5,573 AQEU 25,000 12.5852 € 314,629 € Total 12/09/2023 19,976 12.7186 € 254,067 XPAR LTIP 500 12.7441 € 6,372 TQEX 4,024 12.7203 € 51,186 CCXE 500 12.7383 € 6,369 AQEU 25,000 12.7198 € 317,995 € Total 13/09/2023 21,239 12.8368 € 272,640 XPAR LTIP 500 12.8365 € 6,418 TQEX 2,761 12.8339 € 35,434 CCXE 500 12.8343 € 6,417 AQEU 25,000 12.8364 € 320,910 € Total 14/09/2023 21,782 12.9304 € 281,651 XPAR LTIP 500 12.9415 € 6,471 TQEX 2,218 12.9340 € 28,688 CCXE 500 12.9463 € 6,473 AQEU 25,000 12.9313 € 323,282 € Total 15/09/2023 22,192 12.9647 € 287,713 XPAR LTIP 350 12.9694 € 4,539 TQEX 1,958 12.9573 € 25,370 CCXE 500 12.9511 € 6,476 AQEU 25,000 12.9639 € 324,099 € Total 11/09/2023 - 15/09/2023 125,000 12.8073 € 1,600,915 € LTIP