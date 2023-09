SMCP ajuste ses objectifs annuels 2023

Communiqué - Paris, le 18 septembre 2023

Ajustement des objectifs annuels dans un environnement économique dégradé

Le Groupe SMCP, maison-mère des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac, ajuste ses prévisions annuelles 2023, et vise désormais :

une croissance moyenne à un chiffre de son chiffre d’affaires vs. 2022 à taux de change constants (« mid-single digit »), contre « une croissance de son chiffre d’affaires à un chiffre dans la fourchette moyenne à haute », précédemment, et

une marge d’EBIT ajusté comprise entre 7% et 9%, contre « une amélioration de sa marge d’EBIT ajusté vs. 2022 », soit 9,2% du chiffre d’affaires, précédemment.

Depuis la dernière publication du Groupe fin juillet, les conditions de marché se sont globalement dégradées, avec un ralentissement de la croissance en Europe dans un environnement durablement inflationniste, comme en France où l’ensemble du marché enregistre une consommation atone depuis le début du mois d’août (indice IFM en recul de 4,6% en août) ou dans d’autres pays comme la Suisse ou l’Italie. La consommation chinoise n’a, quant à elle, pas poursuivi la trajectoire escomptée, comme l’indiquent les indicateurs clés en Chine1.

Pour le second semestre, le Groupe anticipe une croissance modérée de ses ventes par rapport à 2022, avec un troisième trimestre stable ou en légère baisse, et un quatrième trimestre plus en ligne avec la tendance du premier semestre, bénéficiant notamment d’un effet de base favorable en Chine.

La revue de l’objectif annuel de chiffre d’affaires entraîne une réduction mécanique de la cible de marge d’EBIT 2023, en dépit d’un pilotage renforcé des coûts.

Dans ce contexte, le Groupe est pleinement mobilisé et concentré sur la mise en œuvre de son plan d’actions articulé autour de quatre grands piliers et en ligne avec sa stratégie RSE :

la poursuite de la stratégie full price;

la priorisation des investissements avec une attention particulière portée aux dépenses marketing et IT ;

l’expansion qualitative du réseau physique et digital, avec des effets de périmètre plus visibles d’ici la fin de l’année ;

et l’amélioration de la productivité des équipes en magasins ainsi que l’ajustement de la politique de recrutement dans les sièges.

En dépit de cet ajustement, et grâce à ce plan d’actions, qui s’appuie sur des équipes engagées et une forte désirabilité de ses marques, SMCP est confiant dans sa capacité de résilience dans cet environnement dégradé, et va continuer de saisir les opportunités de croissance pour les mois et années à venir.

CALENDRIER FINANCIER

26 octobre 2023 – Publication des ventes du 3ème trimestre

**

AVERTISSEMENT : DECLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué de presse contient certaines informations qui constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les anticipations et convictions actuelles de l'équipe dirigeante et sont soumises à un certain nombre de risques et incertitudes, en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux énoncés par ces déclarations prospectives. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée sur le fait que ces projections se réaliseront ou que les objectifs de résultats seront atteints.

Ces risques et incertitudes incluent ceux présentés et détaillés au Chapitre 3 « Facteurs de risques et contrôle interne » du Document d’Enregistrement Universel de la Société déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 11 avril 2023 et qui est disponible sur le site Internet de SMCP (www.smcp.com)

Ce communiqué de presse n’a pas fait l’objet d’une vérification indépendante. SMCP ne prend aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur l’exactitude ou le caractère complet de l’information présentée dans ce communiqué de presse. En aucun cas, SMCP, l’un de ses affiliés ou l’un de ses représentants ne pourra être tenu responsable des conséquences dommageables éventuelles de l’usage qui sera fait de ce communiqué de presse ou de toute information y figurant.

**

À PROPOS DE SMCP

SMCP est un acteur mondial du marché du luxe accessible avec un portefeuille de quatre marques parisiennes uniques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac. Présent dans 46 pays, le groupe comprend un réseau de plus de 1 600 magasins dans le monde et une présence digitale forte, sur l’ensemble de ses marchés-clés. Evelyne Chetrite et Judith Milgrom ont fondé respectivement Sandro et Maje à Paris, en 1984 et en 1998 et continuent à en assurer la direction artistique. Claudie Pierlot et Fursac ont été acquises par SMCP respectivement en 2009 et 2019. SMCP est coté sur le marché règlementé d’Euronext (compartiment A, ISIN FR0013214145, Code Mnémonique : SMCP).

1 Notamment l’indice PMI Caixin des services qui passe de 54,1 en juillet à 51,8 en août.

