Astek remporte le prix de « l’Innovation »

décerné par Numeum et KPMG

Paris, le 18 septembre 2023

Le Groupe Astek s’est vu décerné le prix de l’Innovation par Numeum et KPMG lors du Rendez-vous des ESN & ICT du 14 septembre 2023.

Un an après avoir reçu le prix de « Stratégie de croissance », cette nouvelle distinction met à l’honneur la stratégie d’innovation du Groupe, sur laquelle il construit son développement.

Celle-ci repose sur la création, 6 ans auparavant, d'une direction Recherche et Développement interne composée de 30 chercheurs intervenant sur des projets avec de forts engagements RSE ou en cybersécurité, de nombreux partenariats avec des laboratoires de recherche, des programmes de co-innovations partagés avec ses clients, ainsi que le développement de l'expertise de ses collaborateurs.

Le Groupe, qui continue sur sa courbe ascendante avec un CA prévisionnel de 685M€ à fin 2023, prévoit d’intensifier ses projets d’innovation dans les années à venir.

À propos d’Astek

Créé en France en 1988, Astek est un acteur mondial de l’ingénierie et du conseil en technologies, présent sur les 5 continents. Fort de son expertise dans de nombreux secteurs industriels et tertiaires, Astek accompagne ses clients internationaux dans le déploiement intelligent de leurs produits et de leurs services, et dans la mise en œuvre de leur transformation digitale.

Depuis sa création, le Groupe a fondé son développement sur une forte culture d’entrepreneuriat et d’innovation, et sur l’accompagnement et la montée en compétence de ses 7 200 collaborateurs qui s’engagent chaque jour à promouvoir la complémentarité entre les technologies numériques et l’ingénierie des systèmes complexes. En intégrant B.E.S, le Groupe prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 585 m€ en 2023. https://astekgroup.fr

Contact presse

Claire Doligez - cdoligez@image7.fr - +33 6 84 90 21 69

Charlotte Le Barbier - clebarbier@image7.fr - +33 6 78 37 27 60

