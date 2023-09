Admirals Group AS annab teada, et on määranud ettevõtte 2023. a majandusaasta audiitoriks audiitorettevõtte AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876). Audiitorile makstakse tasu vastavalt sõlmitavale lepingule.



Lisainfo:

Kaia Gil

Admirals Group AS kommunikatsioonijuht

+372 53 413 764

kaia.gil@admiralmarkets.com