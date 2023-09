PHAXIAM Therapeutics étend son portefeuille de phages à une nouvelle cible bactérienne résistante et agressive, Klebsiella pneumoniae

R esponsable d’infections graves, Klebsiella pneumoniae se caractérise par sa forte résistan c e aux antibiotiques

Entrée des phages anti-Klebsiella pneumoniae de PHAXIAM en développement pré-clinique afin d'évaluer leur efficacité dans les infections pulmonaires, sanguines et urinaires, en complément des trois cibles majeures déjà développées (S. aureus, P. aeruginosa, E. coli)

Lyon (France) et Cambridge (MA, US), le 19 septembre 2023 – 07h00 CEST – PHAXIAM Therapeutics (Nasdaq & Euronext : FR0011471135), annonce aujourd’hui le lancement d’un nouveau programme de développement préclinique ciblant une bactérie caractérisée par sa forte résistance aux antibiotiques, Klebsiella pneumoniae.

À l'origine de nombreuses infections, notamment de pneumonies, d’infections urinaires, de bactériémies et d’abcès du foie, Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) infecte principalement les personnes immunodéprimées. Cependant, l'émergence et la propagation de souches hypervirulentes et multirésistantes de cette bactérie ont récemment élargi ses cibles potentielles aux personnes ne présentant pas de problèmes de santé.

On estime ainsi que dans les pays occidentaux, environ 3 à 5% des pneumonies sont liées à une infection causée par K. pneumoniae. À l’échelle mondiale, K. pneumoniae est responsable de 11,8% des pneumonies acquises en milieu hospitalier. Chez les patients à risque (alcooliques et septicémiques), la mortalité liée à ce type d’infection se situe entre 50 à 100%1. L'incidence des résistances à K. pneumoniae est estimée entre 90 000 et 100 000 patients aux États-Unis et dans les 5 principaux pays européens2 et concerne principalement des infections urinaires et pulmonaires.

En outre, des études menées récemment en Europe et aux États-Unis3,4 révèlent l’existence de souches de K. pneumoniae présentant un niveau exceptionnellement élevé de résistance aux antibiotiques, les rendant d’autant plus difficiles à traiter. Les résultats de ces études ont démontré une tendance inquiétante parmi les échantillons collectés, ceux-ci pouvant même résister à des antibiotiques inhibiteurs d'enzymes récemment mis au point et n'ayant pas encore pu être commercialisés. Un tel niveau d’antibiorésistance de la part de souches de K. pneumoniae n'avait jamais été observé auparavant.

Les phages sélectionnés seront évalués sur un large panel d’infections dans lesquelles PHAXIAM dispose déjà d’une forte expertise, telles que les infections pulmonaires, sanguines ou urinaires. La Société pourra ainsi capitaliser sur des modèles précliniques validés avec ses trois familles de phages historiques, mutualiser certains développements au sein d’une même indication et accélérer de fait le passage en phases cliniques.

Thibaut du Fayet, Directeur Général de PHAXIAM Therapeutics, déclare : « Avec le lancement de ce nouveau programme, PHAXIAM Therapeutics déploie sa stratégie conformément au plan présenté au moment de la fusion et réaffirme son positionnement à l’avant-garde de la lutte contre l’antibiorésistance. La bactérie K. pneumoniae représente une nouvelle cible à fort besoin médical, touchant une population importante à l’échelle mondiale, et pour laquelle les antibiotiques n’offrent qu’une solution thérapeutique limitée. Nos phages anti-Klebsiella viendront ainsi compléter un portefeuille de phages déjà étendu pour les indications cliniques que nous ciblons, et ainsi renforcer notre capacité d’adresser de manière efficiente un large spectre d’infections bactériennes résistantes. »

PHAXIAM est une société biopharmaceutique qui développe des traitements innovants contre les infections bactériennes résistantes, responsables de nombreuses infections graves. La société s'appuie sur une approche innovante basée sur l'utilisation de phages, des virus naturels tueurs de bactéries. PHAXIAM développe un portefeuille de phages ciblant 3 des bactéries les plus résistantes et les plus dangereuses, qui représentent à elles seules plus des deux tiers des infections nosocomiales résistantes : Staphylococcus aureus, Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa.

PHAXIAM est cotée sur le Nasdaq Capital Market aux Etats-Unis (ticker : PHXM) et sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (code ISIN : FR0011471135, ticker : PHXM). PHAXIAM fait partie des indices CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 et Next Biotech.

