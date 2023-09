Le Groupe Dékuple prend une participation majoritaire dans l’agence conseil Le Nouveau Bélier et affirme son expertise en stratégie publicitaire pour le Retail.

Paris, le 19 septembre 2023 (8h00) – Le Nouveau Bélier, agence conseil en stratégie publicitaire, experte du Retail, rejoint le Groupe Dékuple, acteur européen du data marketing. Ce rapprochement, porteur de synergies entre les compétences data-driven du Groupe Dékuple et l'expertise en branding et publicité de l'agence Le Nouveau Bélier, permet de créer une offre d'accompagnement globale unique pour les acteurs du Retail.

Le secteur du Retail marketing est un secteur en fort développement depuis 2020 qui connaît d’importantes mutations liées notamment à l’impact des crises sanitaires et économiques, l’arrivée de OUI PUB et l’intégration des enjeux sociétaux et environnementaux. Ce contexte nécessite de repenser de façon permanente, notamment grâce au digital et à la data, la manière dont les retailers mènent leurs stratégies marketing.

Le Groupe Dékuple accompagne aujourd’hui plus de 120 acteurs majeurs du commerce et de la distribution dans leur transformation marketing à travers son approche orientée par le digital et les données. Conscient de l'importance cruciale du branding et de la publicité pour les marques de distribution qui sont les plus gros investisseurs sur ces sujets, le Groupe Dékuple a choisi de développer son expertise en conseil stratégique publicitaire en s'associant avec Le Nouveau Bélier, véritable référence dans ce domaine. Fondée en 2008, cette agence composée de 25 talents est notamment reconnue pour sa capacité à bâtir des marques fortes et à élaborer des stratégies publicitaires novatrices et performantes, adaptées au contexte mouvant du Retail, tout en anticipant les besoins changeants des consommateurs.

En rejoignant l'écosystème du Groupe Dékuple, l'agence Le Nouveau Bélier bénéficiera d'un accès privilégié aux expertises et solutions data-marketing avancées du Groupe. L’intégration des stratégies publicitaires et marketing cross-canal basées sur le digital et la data permettra à l’agence d’augmenter considérablement son spectre d’accompagnement et de renforcer son statut d’agence conseil lead 360 auprès des acteurs du Retail.

Le Groupe Dékuple qui vise à devenir un leader du data marketing en Europe d’ici 2025, franchit ainsi une nouvelle étape dans son ambition d’accompagner largement les annonceurs du Retail en couvrant les sujets de marque, de publicité et de marketing et en s’appuyant sur la créativité, la data et la technologie.

« Nous observons dans l’évolution des besoins des annonceurs une nécessité de convergence entre la stratégie, la créativité, la technologie et la data. Les normes du marketing et de la publicité dans le secteur du Retail sont en train de se redéfinir pour construire et pérenniser les marques et offrir des expériences remarquables aux consommateurs. Nous souhaitons remonter sur ces enjeux de construction de marque et adresser largement les besoins en branding et marketing des distributeurs ou des réseaux de points de vente. C’est dans ce cadre que nous sommes ravis d’accueillir au sein du Groupe Dékuple les forces stratégiques et créatives du Nouveau Bélier. Ce rapprochement marque une étape complémentaire majeure dans notre quête d'offrir aux retailers une approche intégrée et efficace pour relever les défis complexes du marketing. Ensemble, nous serons à même de proposer des stratégies publicitaires et marketing hautement personnalisées et parfaitement calibrées pour répondre aux besoins de chaque client », déclare Bertrand Laurioz, PDG du Groupe Dékuple.

« Nous sommes ravis de rejoindre le Groupe Dékuple et d'apporter notre force de conseil en stratégie publicitaire auprès des retailers. Nous allons également pouvoir étendre notre rôle de conseil grâce aux compétences et aux solutions data-marketing de Dékuple. Les annonceurs sont aujourd’hui à la fois demandeurs de réponses stratégiques mais aussi créatives et opérationnelles dans la mise en œuvre de campagnes et de dispositifs qui intègrent fortement le digital et la data et plus largement la technologie. Ce sont ces atouts différenciants et transformants dans les réponses que nous pourrons faire avec les experts de Dékuple que nous voulons mettre au service des marques », complète Stéphane Duverger-Nedellec, PDG de l'agence Le Nouveau Bélier.

Le Nouveau Bélier est une société rentable, qui réalise plus de 3M€ de marge brute annuelle. La société sera consolidée dans les comptes du Groupe Dékuple à compter du 1er juillet 2023.

À propos du Groupe Dékuple :

DÉKUPLE est un acteur majeur européen du data marketing cross-canal. Ses expertises associant conseil, créativité, data et technologie lui permettent d’accompagner les marques dans la transformation de leur marketing, au service de la performance business. Le Groupe conçoit et met en œuvre, pour ses partenaires et clients, des dispositifs d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation client sur l'ensemble des canaux de distribution. Le Groupe travaille aujourd’hui avec plus de 500 marques de grands groupes ou ETI, en Europe et à l’international.

Créé en 1972, DÉKUPLE a réalisé 181,2 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022. Présent en Europe et en Chine, le Groupe emploie plus de 1 000 collaborateurs animés par des valeurs communes : l’esprit de conquête, le respect et l’entraide.

DÉKUPLE est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C. Code ISIN : FR0000062978 – DKUPL - www.dekuple.com

À propos de l'agence Le Nouveau Bélier :

Fondée avec une vision audacieuse en 2008, l'agence Le Nouveau Bélier s'est établie comme un des experts incontestés dans le domaine de la stratégie publicitaire dans le secteur du Retail. En combinant créativité et expertise pointue du marché, Le Nouveau Bélier a bâti une réputation solide en élaborant des campagnes publicitaires à succès pour de grandes marques de distribution (Darty, Gamm Vert, Interflora, Supermarchés Match, METRO, Euromaster, Florajet, Histoire d’Or, Lapeyre…). L'association avec le Groupe Dékuple ouvre de nouvelles perspectives pour la création de stratégies publicitaires et marketing, conçues et fiabilisées par les données et guidées par l'innovation.

Contacts

DÉKUPLE

Relations Investisseurs & Information financière

tel : +33 1 41 58 72 03 - relations.investisseurs@dekuple.com

CALYPTUS

Cyril Combe - tel : +33 1 53 65 68 68 - dekuple@calyptus.net

