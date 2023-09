Communiqué de presse : Sanofi soutient les communautés vulnérables dans le cadre de son engagement en faveur de l’impact social et de la lutte contre le changement climatique

Sanofi soutient les communautés vulnérables dans le cadre de son engagement en faveur de l’impact social et de la lutte contre le changement climatique

Paris, le 19 septembre 2023 – La 78e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui réunit les chefs d'État et de gouvernement du monde entier, est l’occasion pour Sanofi de souligner le soutien vital qu’elle apporte aux communautés confrontées aux dérèglements climatiques et à des besoins médicaux non pourvus. Les initiatives essentielles que Sanofi mène en ce sens s’inscrivent dans le cadre de son engagement, en tant qu’entreprise de santé mondiale, à agir positivement sur la société en luttant contre le changement climatique et leurs conséquences sur la santé humaine.

Il devient de plus en plus crucial d'intensifier les initiatives et les efforts d'adaptation pour pouvoir faire face aux impacts du changement climatique sur la santé des communautés vulnérables. Avec Foundation S, son entité philanthropique, Sanofi renforce les programmes locaux d’adaptation et de résilience en matière de santé pour les communautés vulnérables particulièrement touchées par les dérèglements climatiques. Foundation S s’engage aujourd’hui à consacrer près de 40 millions d’euros jusqu’à 2030 à ces initiatives.

Paul Hudson

Directeur Général, Sanofi

« Depuis 2015 et la COP21, à l’occasion de laquelle Sanofi a été la première et la seule entreprise pharmaceutique à débattre du changement climatique et de ses impacts sur la santé humaine, nous sommes parvenus à réduire les émissions de notre chaîne d’approvisionnement et à minimiser l’impact de nos produits sur l’environnement. Outre l’ambition qui est la nôtre de parvenir à la neutralité carbone à l’horizon 2030, nous souhaitons également lutter contre les impacts plus vastes du changement climatique sur la santé des populations, en partenariat avec toutes les parties prenantes. En nous associant avec les pouvoirs publics, les professionnels de santé, les associations de patients et les autorités réglementaires, nous pouvons donner un coup d’accélérateur à la décarbonation des systèmes de santé et intensifier nos investissements dans le développement de solutions d’adaptation pour les communautés vulnérables au changement climatique. Tous les engagements pris par Sanofi s’inscrivent dans le cadre de mesures concrètes et transparentes et procèdent d’un sens aigu des responsabilités et de la volonté de contribuer aux mesures d’adaptation et à la lutte contre le changement climatique. »

Changement climatique : un combat que Sanofi livre aussi à son propre niveau

Conformément à son objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030, Sanofi poursuit une ambition globale de minimiser l'impact environnemental de ses activités, de ses produits, sur toute sa chaîne de valeur, tout en renforçant sa résilience aux changements environnementaux. Pour soutenir sa stratégie, Sanofi prévoit d’investir plus de 450 millions d’euros jusqu’à 2030. Ces investissements soutiennent notamment les programmes de l'entreprise en matière d'efficacité énergétique et de décarbonisation de l'approvisionnement en énergie, ainsi que la circularité des ressources - réduire, réutiliser, recycler et récupérer - et la réduction de l'extraction des ressources naturelles, comme pour l’eau par exemple.

Engagée en faveur de la campagne Objectif zéro des Nations Unies, l’entreprise s’emploie à parvenir à la neutralité carbone pour toutes ses émissions, tous scopes confondus, à l’horizon 2030 et à des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles d’ici à 2045, soit cinq ans avant les dates cibles fixées antérieurement. À la fin de 2022, ses émissions de CO 2 de scope 1 et 2 avaient diminué de 29 % par rapport à 2019 et celles de scope 3 de 7 %. L’entreprise a par ailleurs adopté une méthode intégrée pour réduire l’empreinte environnementale de ses produits. Ainsi, d’ici à 2027, elle aura complètement renoncé aux emballages thermoformés pour tous ses vaccins, contre 33 % aujourd’hui. De même, 62% des sites de Sanofi dans le monde sont alimentés par de l’électricité d’origine 100% renouvelable et l’entreprise s’est engagée à approvisionner l’ensemble de ses sites en électricité renouvelable d’ici 2030. Les installations de pointe de Sanofi, comme les EVolutive Facilities (EVF) de Neuville-sur-Saône (France) et Singapour, qui devraient être inaugurées en 2025, sont de conception neutre en carbone et 100% de leurs déchets seront recyclés ou revalorisés, avec zéro mise en décharge.

Plusieurs programmes pilotes ont également été menés pour déterminer comment les produits les plus novateurs de Sanofi peuvent contribuer à réduire les émissions tout au long du parcours de soins. Ces programmes, qui évaluent les médicaments et vaccins contre les infections dues au virus respiratoire syncitial, la dermatite atopique et la grippe, montrent que la prévention et la diminution des hospitalisations et des consultations en ambulatoire ou chez un généraliste, ont un impact positif sur les émissions de CO 2 , et améliorent les résultats de santé. Un programme pilote sur les avantages de la télémédecine pour les patients atteints de dermatite atopique a également montré que cette pratique permet de réduire la fréquence des consultations auprès des professionnels de santé et donc les émissions de CO 2 , tout en améliorant le confort des patients et leurs résultats de santé. Sanofi continuera de piloter des programmes pour recueillir des données et des connaissances sur les avantages multiples des meilleurs médicaments de leur classe pharmacothérapeutique en termes de résultats de santé et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Josep Catllà

Responsable, Corporate Affairs, Sanofi

« Le développement durable est au cœur de la stratégie à long terme de Sanofi et il est profondément ancré dans nos mentalités et comportements et dans l’ensemble de nos activités. Qu’il s’agisse d’intensifier nos engagements environnementaux, d’améliorer l’accès aux soins des populations vulnérables ou de bâtir un milieu de travail diversifié, équitable et inclusif, notre ambition est d’avoir un impact positif et durable sur nos équipes, les communautés où nous opérons et la société en général. Voilà pourquoi nous avons décidé de participer à la décarbonation des systèmes de santé partout dans le monde, sachant que ceux-ci devancent le transport aérien en matière d’émissions de CO 2 . En collaborant avec les autorités locales et les acteurs de la santé à la réduction significative de ces émissions et en poursuivant notre mission essentielle à savoir, proposer des médicaments et vaccins qui sont les premiers et les meilleurs de leur classe pharmacothérapeutique, nous agissons doublement en faveur de la santé de notre planète. »

Unir les forces pour aller encore plus loin

Outre la réduction des émissions liées à ses activités et à sa chaîne d’approvisionnement, Sanofi se concentre sur la décarbonation des systèmes de santé et des modèles de soins durables. Le secteur de la santé est à l’origine de 5 % des émissions nettes totales de gaz à effet de serre, dont plus de 40 % sont attribuables aux parcours de soins des patients. Sanofi est l’un des principaux membres du SMI Health Systems Taskforce (groupe de travail sur les systèmes de santé de la Sustainable Markets Initiative), un partenariat public-privé entre chefs de file de la santé établi dans le cadre de la COP26, dont l’ambition est d’intensifier la mise en place de systèmes de santé « zéro émission », centrés sur les patients. Sanofi dirige actuellement plusieurs initiatives clés, dont le groupe Patient Care Pathway, qui cherche à mettre en place un cadre international de calcul des émissions de carbone du parcours de soins des patients et à développer un cadre d’évaluation du cycle de vie des produits pour l’ensemble du secteur, ainsi qu’un outil permettant de mesurer l’impact des produits pharmaceutiques sur le climat.

Sanofi et l’Assemblée générale des Nations Unies

Sanofi organisera des rencontres parallèles à l’occasion de la 78e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le 20 septembre.

Foundation S, en partenariat avec Foreign Policy et la Fondation Afrique-Europe, animera un débat stratégique de haut-niveau (Time to Adapt: Accelerating Climate Adaptation for Health), qui mettra en lumière les impacts sanitaires du changement climatique et la nécessité de mobiliser des moyens financiers afin d’aider les pays à revenu faible et intermédiaire à mener localement des initiatives d’adaptation climatique. Les pays à revenu faible et intermédiaire, qui contribuent le moins aux changements climatiques, sont pourtant ceux qui en souffrent le plus, en particulier en termes de morbidité, de mortalité, de perte des moyens de subsistance et de migrations forcées.

Dans le cadre de sa mission, Foundation S a lancé plusieurs programmes de subventions inédits pour améliorer les capacités des communautés à se préparer aux impacts sanitaires des changements climatiques et à y faire face. Pour mieux sensibiliser à l’importance et à la nécessité de renforcer et de financer les initiatives d’adaptation climatique et la résilience en matière de santé au niveau local, dans les pays particulièrement exposés au changement climatique, le groupe de travail « Collective MindS » publiera en septembre 2023 un rapport d’action sur les solutions d’adaptation qu’il est possible de répliquer et de généraliser et lancera un appel urgent à l’action multilatérale pour lutter contre les conséquences sanitaires du changement climatique au niveau communautaire.

La Global Health Unit de Sanofi organisera pour sa part une rencontre sur le thème de la couverture sanitaire universelle (Unlocking Universal Health Coverage 2030: The Power of Health Financing), en collaboration avec le Health Finance Institute (HFI), qui portera principalement sur la nécessité de mobiliser les parties prenantes afin de garantir la pérennité financière des systèmes de santé, leur adéquation et les outils nécessaires à un meilleur accès aux soins, tout en présentant le modèle de la Global Health Unit de Sanofi. Le Health Finance Institute présentera les conclusions d’une étude sur le financement des soins de santé parrainée par Sanofi qui illustre le rôle essentiel d’une plus grande efficacité et de la collaboration entre les différents acteurs.



