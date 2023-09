Les nouvelles données de Lightspeed mettent en évidence les changements de comportement des clients et offrent de nouvelles informations en lien avec le personnel de restaurant

Les prix des menus continuent d’augmenter, mais les hausses ralentissent au même rythme que l’inflation générale; le taux de roulement du personnel a augmenté de près de 76 %



MONTRÉAL, 19 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lightspeed Commerce Inc . (NYSE | TSX : LSPD) a publié de nouvelles données sur le secteur de la restauration qui montrent que les prix des menus et le taux de roulement du personnel sont en hausse. Les données qui sont basées sur un échantillon de milliers de restaurants propulsés par Lightspeed en Amérique du Nord, reflètent les récentes conclusions de CPI selon lesquelles le coût de la nourriture à l’extérieur du domicile continue d’augmenter, bien que le taux d’inflation ait ralenti.

Propulsant les meilleures entreprises au monde, Lightspeed est la plateforme intégrée de point de vente et de paiement qui permet aux entrepreneurs ambitieux d’accélérer leur croissance, d’offrir la meilleure expérience client et de devenir une destination incontournable dans leur industrie. Les conclusions clés liées aux données recueillies à l’aide du logiciel Lightspeed pour restaurateurs démontrent, notamment, que :

Le taux de roulement du personnel est en hausse : un bond stupéfiant de 75,78 % si l’on compare ces données d’avril-juin 2022 à celles d’avril-juin 2023, ce qui indique que la pénurie de personnel dans les restaurants ne s’atténue pas. Si les effectifs commencent à s’améliorer dans certains secteurs, les restaurants ont encore du mal à retenir leurs employés pour diverses raisons, notamment les salaires et la satisfaction au travail.



Conformément aux trimestres précédents et aux tendances du secteur, les restaurants continuent d'augmenter les prix au menu, mais le taux d'augmentation a ralenti depuis le premier trimestre (janvier-mars 2023). De manière générale, le prix médian des articles a augmenté de 4,73 % par rapport à l'année dernière et le prix médian des hamburgers de 6,96 % d'une année à l'autre.

Les gens mangent plus souvent au restaurant : Qu’il s’agisse d’un restaurant gastronomique ou d’un restaurant rapide, le nombre total de transactions a augmenté de 3,60 % par rapport à l’année précédente pour les restaurants gastronomiques et de 3,53 % pour les restaurants rapides.



Le pourboire est en hausse : Les pourboires augmentent lorsque les consommateurs mangent au restaurant, et les pourboires les plus élevés sont versés dans les bars et les restaurants gastronomiques. De l'autre côté, les pourboires moyens pour les plats à emporter et les livraisons ont chuté à environ 8 %, ce qui suggère que les consommateurs pourraient se montrer moins enclins à donner du pourboire en dehors des lieux de service traditionnels. Pour en savoir plus, consultez l'analyse approfondie de Lightspeed des tendances en matière de pourboires .

Jarred Drown, du restaurant Terrace Bay à Gladstone au Michigan, reconnaît le besoin d’augmenter les prix pour faire face à l’inflation et à la pénurie de personnel. « Les prix des aliments et les coûts de la main-d’œuvre ont considérablement augmenté », explique-t-il. « Les coûts alimentaires que vous ne contrôlez pas augmentent. Il faut ensuite ajuster l’élément que l’on contrôle, soit les coûts de la main-d’œuvre. En effet, lorsque vous ne trouvez pas d’employés, vous devez prendre une décision : vais-je manquer de personnel? Ou, vais-je augmenter les salaires et m’assurer que nous conservions du personnel de premier plan dans notre région? Étant un établissement plus haut de gamme, nous avons constaté qu’il faut être prêt à augmenter ses prix et les clients continueront de les payer. »

« Nous sommes conscients des défis auxquels sont confrontés les bars et les restaurants », note Peter Dougherty, directeur général du secteur de la restauration et de l’hôtellerie chez Lightspeed Commerce. « Notre mission chez Lightspeed est de leur fournir les outils, les connaissances et les conseils d’experts dont ils ont besoin pour rationaliser leurs opérations et travailler plus efficacement. Une technologie comme le logiciel Lightspeed pour restaurateurs aide les entreprises du secteur de la restauration et de l’hôtellerie à améliorer la rapidité du service et le taux de roulement des tables, tout en réduisant le temps consacré aux tâches manuelles, ce qui leur permet de consacrer plus de temps aux clients, même en cas de manque de personnel. »

Des outils comme Analyses avancées Lightspeed peuvent également aider les bars et les restaurants à faire face à l’inflation et aux pénuries de personnel en identifiant les heures, les serveurs et les éléments du menu les plus rentables afin d’optimiser les horaires et la planification des menus. Au-delà du suivi des périodes de pointe et du rendement du personnel, comme l’explique Grant Macdonald de Kotsu Ramen & Gyoza, « le logiciel Lightspeed pour restaurateurs nous fournit un excellent outil d’analyse qui, d’un côté, nous indique le nombre de ventes d’un article donné et, de l’autre, la part de ces ventes qui contribue à la fidélité des clients. Ces informations sont extrêmement précieuses pour nous. Le module Analyses avancées nous offre tous ces outils qui nous permettent d’analyser en détail nos opérations et de trouver des idées, effectuer des réflexions et rassembler des informations que nous n’aurions peut-être pas rassemblées de manière intuitive, mais que les données nous montrent. »

Le logiciel Lightspeed pour restaurateurs est en moyenne 40 % plus rapide que les autres systèmes de point de vente en Amérique du Nord.* Lightspeed propulse les meilleurs restaurants au monde, notamment : Daniel Boulud Group (NYC), Atomic Hospitality Group (Chicago), Alinea Group (Chicago), Canlis (Seattle), Big Mamma (Europe), Kei (Paris) et Maybe Sammy (Sydney), en plus d’être maintenant disponible aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse, en Allemagne et en Australie.

Pour explorer les fonctions novatrices de Lightspeed pour restaurateurs et découvrir ses puissantes capacités, consultez le www.fr.lightspeedhq.com/caisse/restaurant/ .

Méthodologie



Lightspeed a analysé les données internes de milliers de restaurants propulsés par Lightspeed en Amérique du Nord, comparant la période d’avril à juin 2023 à celle d’avril à juin 2022. L’analyse visait les données relatives aux pourboires, aux montants des factures et à d’autres éléments dans des groupes de bars, de restaurants décontractés, de restaurants gastronomiques, de restaurants haut de gamme et d’établissements de restauration rapide.

*Basé sur des tests internes effectués en août 2022 sur la gestion des factures et d’autres flux de travail par des pairs de l’industrie. PDV Lightspeed restaurateurs nécessite en moyenne 40% moins de clics pour effectuer le fractionnement des factures, des réductions et d’autres flux de travail PDV de base en comparaison à certains systèmes PDV de premier plan de l’industrie en Amérique du Nord. Les résultats de ces tests internes peuvent varier en fonction de l’emplacement et d’autres facteurs.

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l’économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences clients exceptionnelles. La solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanaux, l’expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, le financement et la connexion aux réseaux de fournisseurs. Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail,

de la restauration et du golf dans plus d’une centaine de pays.

Pour plus d’informations, veuillez visiter: fr.lightspeedhq.com .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », «envisage», « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U. S. Securities and Exchange Commission, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov . Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

Contacts médias :

Canada :

Victoria Baker, NKPR – victoriab@nkpr.net

États-Unis :

Jennifer Fugel, Newsmaker Group – jfugel@newsmakergroup.com

Relations médias de Lightspeed – media@lightspeedhq.com

Relations investisseurs :

Gus Papageorgiou, Relations investisseurs de Lightspeed – investorrelations@lightspeedhq.com

